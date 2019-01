Plaga patří k těm lepším ministrům, neodvolávejte ho, žádají učitelé i vysoké školy

Pod ministrem školství Robertem Plagou se po třinácti měsících ve funkci kývá židle. Spekuluje se, že by ho premiér Andrej Babiš mohl nahradit bývalým brněnským primátorem Petrem Vokřálem. Na podporu Plagy se však nečekaně začali ozývat pedagogové, učitelské spolky i vysoké školy. Podle nich patří Plaga mezi ty lepší ministry školství, kterých se od roku 1993 vystřídalo už sedmnáct.

První ministr, který skutečně naslouchá. Tak popisují někteří učitelé současného šéfa resortu školství Roberta Plagu (ANO). Ten však může brzy o místo v kabinetu Andreje Babiše (ANO) přijít. Premiér ho totiž podle Lidových novin chce nahradit Petrem Vokřálem (ANO), který nedokázal v podzimních volbách obhájit post brněnského primátora.

Na obranu Plagy nyní vystoupili někteří pedagogové, učitelské spolky nebo vysoké školy. "Plaga je ve srovnání se svými předchůdci dobrým naslouchajícím ministrem, na zásadní věci má konzistentní názory a žádnou velkou chybu v řízení svého resortu neudělal. Pokud bude odvolán, bude to další důkaz populismu pana premiéra, ústupek komunistům a další rána českému školství," domnívá se například ředitel Základní školy Lázně Bělohrad Jaroslav Jirásko.

Podle učitelky Gymnázia Thomase Manna Jindry Glogrové je Plaga jedním z mála ministrů, jehož jméno stálo za to si zapamatovat. "Jestli bude odejit, bude to škoda," podotkla Glogrová.

"Dosavadní působení ministra Roberta Plagy osobně nevnímám negativně, patří mezi ty lepší ministry," připustil také předseda školských odborů František Dobšík.

Učitelé Plagovi fandí i na sociálních sítích

Je to vůbec poprvé, co se učitelé postavili na stranu ministra a volají po jeho setrvání ve funkci. Když končila třeba ministryně Kateřina Valachová (ČSSD) nebo její nástupce Stanislav Štech (ČSSD), reakce z řad učitelů byly rozhodně chladnější. Valachová prosazovala změny, které nebyly u učitelů příliš populární, jako byla povinná mateřská škola nebo novela o inkluzivním vzdělávání. Štech zase nebyl moc výrazný.

Plaga se však u kantorů těší větší přízni, jak dokazují třeba příspěvky na sociálních sítích, jež se šíří pod hashtagem #fandimplagovi. Učitelé v nich ministra chválí třeba proto, že nejedná ukvapeně a při řešení problémů ve školství se opírá o odborné analýzy.

Za Plagu se postavila také Rada vysokých škol. "Velmi oceňujeme dosavadní spolupráci s ministrem školství Robertem Plagou a vážíme si jeho dlouhodobého úsilí v oblasti zvyšování kvality celého vzdělávacího systému včetně vysokého školství," uvedl předseda rady Milan Pospíšil.

Podporu vyjádřily ministrovi také spolky jako Pedagogická komora nebo Učitelská platforma.

Kartous: Plaga není typický politik ANO, Babiš ho jmenoval z nouze

Pozitivní obraz uvnitř resortu Plagovi připisuje i Bohumil Kartous ze vzdělávací společnosti EDUin, podle něhož stojí po dlouhé době v čele ministerstva člověk, který systém výborně zná, dokáže vyjednávat napříč politickým spektrem a do detailu chápe široké spektrum souvislostí. "Daří se mu bez nějaké velké námahy konsolidovat úřad tak, aby za ministrem stál, což předtím tak úplně nebylo. Když to řeknu lidsky, tak ho tam lidi mají rádi."

Kartous zároveň upozorňuje, že premiér Plagu pověřil vedením ministerstva na doporučení rektorů vysokých škol. "Udělal to tak trošku z nouze, což nesnižuje kvalitu Roberta Plagy. Je to spíš Babišova nedůvěra v to, že Plaga je dobrý ministr," myslí si Kartous, podle kterého není Plaga typickým politikem hnutí ANO - není především loajální, ale odborník.

Oslovení odborníci vnímají úvahy o Plagově odvolání za politicky, nikoli odborně motivované. Spekulace o výměně ministra se přitom objevily už na přelomu roku v České televizi. Připomínky k jeho práci měli komunisté, kterým stále vadí povinné zavádění inkluze na všech školách.

Plaga se postavil Babišovi i hejtmanům

Když Plaga v prosinci 2017 začínal jako ministr školství, sliboval, že se ze všeho nejdřív začne zabývat financováním inkluze. Babiš totiž kritizoval, že na ni má jít pět miliard ze státního rozpočtu. Plaga přišel na podzim s novelou vyhlášky, která by měla omezit počet asistentů pedagoga na jednoho ve třídě, čímž by se zároveň měly ušetřit peníze vynakládané na inkluzi.

Robert Plaga (ANO) Vystudoval Gymnázium Jana Blahoslava v Ivančicích. Pokračoval na Mendelovu univerzitu v Brně, kde získal diplom na Provozně ekonomické fakultě.

Pracoval například jako ředitel Centra pro transfer technologií Mendelovy univerzity.

V roce 2011 krátce pracoval na ministerstvu školství jako ředitel sekce řízení operačních programů EU. Brzy však skončil, jako důvod uvedl rozdílné představy o odborném vedení agendy s tehdejším ministrem školství Josefem Dobešem.

V letech 2014 - 2018 působil jako zastupitel Brna za Hnutí ANO 2011.

Od února 2015 působil necelé dva roky jako politický náměstek ministra školství. Měl na starosti sekci vysokého školství, vědy a výzkumu.

V prosinci 2017 se stal ministrem školství.

Později se střetl s Babišem kvůli obědům pro školáky. Premiér nejprve navrhl, aby děti v posledním ročníku mateřské školy a na prvním stupni základní školy nemusely za obědy platit a pověřil Plagu, aby vypracoval konkrétní návrh. Ministr však nápad premiéra značně osekal - podle něj by na obědy zdarma měly mít nárok pouze děti, na které rodiče od státu pobírají příspěvek. Babiš návrh zkritizoval s výtkou, že náklady jsou příliš vysoké, a vrátil ho Plagovi k přepracování.

Neshoda mezi ministrem i premiérem panuje i v názorech na financování církevního školství nebo navýšení platů učitelů, o nichž se měl Babiš vyjádřit, že je ministr nedokázal dostatečně mediálně prodat.

Plaga se pak dostal do sporu s hejtmany kvůli oblasti regionálního školství, což mohlo podle některých přispět k tomu, že se teď pod ním kývá židle. "Plaga neudělal nic špatného, z posledních několika ministrů školství určitě patří k těm lepším. Je za tím cítit tlak Asociace krajů, proti jejímž nesmyslným návrhům se postavil," domnívá se například učitel SPŠ Sdělovací techniky Panská a Gymnázia Na Zatlance Vojtěch Hála

Plaga pro Aktuálně.cz v reakci na spekulace o svém konci zhodnotil, že během jeho působení se řada věcí na ministerstvu podařila a spousta dalších je rozpracovaná. "Reálně masivně přidáváme prostředky nejen do regionálního, ale i vysokého školství, důsledně postihujeme podvodné poskytování vysokoškolského vzdělání. Masivně přidávání finance také do sportu," uvedl ministr.

Premiér Babiš na otázky ohledně Plagova možného odvolání nereaguje.

Robert Plaga vede školství třináct měsíců, průměrná "životnost" ministrů resortu je přitom o tři měsíce delší.