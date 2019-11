Ministr obrany Metnar otočil, historikovi Stehlíkovi nabídne setrvání v armádě

Ministr obrany Lubomír Metnar nabídl historikovi Eduardu Stehlíkovi, aby setrval v armádě. Uznávaný vojenský historik vede na ministerstvu odbor pro válečné veterány. Koncem roku mu ale měla služba v armádě skončit. Současně chystal resort reorganizaci, podle níž měl odbor nově vést civilista. V důsledku by to znamenalo odchod uznávaného historika z ministerstva.

Po aktuálním Metnarově rozhodnutí by mohl Stehlík zůstat ve funkci ředitele odboru za současného setrvání v armádě. "Ministr obrany Lubomír Metnar se rozhodl revidovat původní návrh a zachovat současnou podobou odboru pro válečné veterány," sdělil Aktuálně.cz mluvčí resortu Jan Pejšek. "Plukovníku Eduardu Stehlíkovi bude v této souvislosti nabídnuto prodloužení závazku vojáka z povolání," dodal Pejšek.

Možný Stehlíkův konec v armádě i v resortu spustil kritickou reakci několika politiků, ozval se proti němu i premiér Andrej Babiš. Ministr Metnar na tyto hlasy uslyšel. Stehlík nechtěl obrat svého šéfa komentovat. "V tuto chvíli se k tomu nechci vyjadřovat, zatím je to jen prohlášení," sdělil Aktuálně.cz. V čele zmíněného odboru stojí od března 2014.

Souhlas. Požádám ministra @metnarl, aby toto nerozumné rozhodnutí změnil. https://t.co/dqjkBIV8ZV — Andrej Babiš (@AndrejBabis) November 9, 2019

Jeho služební poměr v armádě se má završit 31. prosince, na což upozornil týdeník Euro. V rámci širších změn v počtu zaměstnanců ve státní správě, tzv. systemizace, mělo dojít k redukci míst i na ministerstvu obrany. Resort chtěl odbor pro válečné veterány zeštíhlit ze tří oddělení na dvě. Současně se plánoval vrátit k poměrům před nástupem Stehlíka, tedy že odbor povede civilista.

Metnar předloží změnu v příštích týdnech

O plánovaných změnách mělo vedení resortu podle informací Aktuálně.cz informovat Stehlíka už v září letošního roku. Na svém pondělním jednání je navzdory současnému obratu vláda schválila. Podle mluvčího resortu Pejška nechtěl Metnar brzdit změny i v ostatních resortech, jichž se systemizace týká. Kvůli snaze udržet uznávaného historika v resortu tak pošle kabinetu novou předlohu.

"V následujících týdnech předloží vládě návrh úpravy systemizace i struktury Ministerstva obrany na rok 2020, který toto jeho rozhodnutí bude reflektovat," sdělil Aktuálně.cz mluvčí Pejšek. Sám Stehlík po prvotních informacích o konci své služby mluvil o tom, že jeho odbor by měl bez ohledu na jméno vést voják. Náplní šéfa oboru je s vojáky jednat, včetně s šéfy takových odborů v jiných zemích, přičemž civilista by to měl těžké, jelikož není "jedním z nich."

Plukovník Eduard Stehlík je uznávaným vojenským historikem, v letech 1992 až 2012 působil ve Vojenském historickém ústavu. Svého času byl zástupcem ředitele. V letech 2012 až 2013 byl prvním náměstkem Ústavu pro studium totalitních režimů. Od června 2014 působí v radě ústavu. 3. března 2014 se stal ředitelem odboru pro válečné veterány, z tohoto titulu třeba jedná s ruskou stranou o péči o tamější hroby československých legionářů.