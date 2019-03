Muzeum se radovalo z dotace 600 milionů. Staněk však nařídil audit a mění projekt

Má to být jeden z nejambicióznějších poválečných projektů českého muzejnictví. Na stavbu Středoevropského fóra v Olomouci se letos po deseti letech podařilo najít peníze - vláda schválila udělení 600milionové dotace. Přesto se olomoucké Muzeum umění, které mělo dosud projekt na starosti, o budoucnost fóra obává. Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) nařídil v muzeu audit a na podobu fóra vypsal architektonickou soutěž, ač se dosud počítalo s návrhem architekta Jana Šépky. Podle ministra je k těmto krokům důvod. Na pondělí pak ministerstvo svolalo panelovou diskusi, na které chce budoucnost fóra řešit s odborníky.

"Hloubkový audit a debata o Středoevropském fóru (SEFO) a legitimitě architektonických soutěží mají Staňkovi připravit půdu pro veletoče v Muzeu umění Olomouc a dosazení těch správných lidí do vedení, kteří dohlédnou na jeho 'správné' fungování," vyjádřil své obavy zaměstnanec olomouckého muzea David Hrbka.

Antonín Staněk je osmým ministrem kultury, ale podle Hrbky prvním, který "zpochybnil všechno, co se do této doby po dohodě a se souhlasem s předchozími ministry v otázce projektu SEFO připravilo".

Ministr Staněk po svém nástupu do ministerského křesla rozhodl o tom, že na projekt musí být vypsána nová architektonická soutěž. A to přesto, že se dlouhodobě počítalo s rozporuplně vnímaným návrhem architekta Jana Šépky. "Jsou lidé, kteří nám píší maily a fandí stavbě, jsou samozřejmě i opačné reakce. Moderní architektura ve staré zástavbě budí emoce kdekoliv na světě, Olomouc není výjimkou," řekl před časem mluvčí Muzea umění Olomouc Tomáš Kasal pro Aktuálně.cz.

Letos v lednu pak vláda schválila na SEFO dotaci ve výši 593 milionů. Než Muzeum umění Olomouc tyto finanční prostředky získalo, přitom trvalo deset let.

Vzápětí však ministerstvo kultury v čele s Antonínem Staňkem, který byl do loňského roku olomouckým primátorem za ČSSD, poslalo do Muzea umění Olomouc hloubkový audit. Podle informací MF DNES zaměřený právě na více než půlmiliardový projekt SEFO.

"Audit je běžný a standardní nástroj, je-li důvodné podezření, že v dané instituci nejsou právní a ekonomické věci v pořádku, či jsou dokonce v rozporu s předpisy a zákonem," obhajuje postup Staněk pro Aktuálně.cz s tím, že to je případ právě Muzea umění Olomouc, ale také Národní galerie v Praze. Jaké konkrétní problémy byly důvodem pro audit v Olomouci, však nespecifikoval.

Po auditu změna vedení?

Výsledky auditu jsou neveřejné. Zaměstnanci a zástupci olomouckého muzea však očekávají nejhorší - rošádu ve vedení. Staněk tuto obavu zatím nepotvrdil, ale ani nevyloučil. Na dotaz, zda dojde k nějakým personálním změnám, odpověděl: "Personální změny do výsledku auditu nebudu komentovat."

Muzeum obdrželo výsledky auditu již v únoru. Následně měl ředitel olomouckého Muzea umění Michal Soukup dva týdny na reakci. Podle informací olomoucké MF DNES sestavoval odpověď pečlivě s advokáty, přesto jeho námitkám nemělo být vyhověno.

"My se na to díváme tak, že námitky, které jsme obdrželi, jsme z našeho pohledu vysvětlili dostatečně. Ale jak je patrné, ministerstvu kultury to nestačilo, tak je zamítli," řekl olomoucké redakci Soukup s tím, že jeho muzeum má přijmout "nějaká opatření", která však ministerstvo nespecifikovalo.

Diskuse v Praze: O nás bez nás

Druhým krokem, který má směřovat k personálním změnám v muzeu, má být narychlo zorganizovaná diskuse "SEFO & Legitimita architektonických soutěží na veřejnoprávní budovy v historickém prostoru města", kterou v Praze dnes pořádá ministerstvo kultury.

"Nepořádáme nic narychlo, tato problematika není nic nového, je v éteru mnoho měsíců, a proto jsme se rozhodli znovu otevřít diskusi na toto téma," zdůvodnil uspořádání diskuse Staněk. Podle něj je diskuse jednou z forem, jak zajistit férový přístup.

Jiří Fajt, ředitel Národní galerie a jeden z hostů dnešní diskuse, však pro Aktuálně.cz řekl, že byl k diskusi pozván teprve na začátku minulého týdne a ještě koncem pracovního týdne neměl k dispozici žádný harmonogram nebo jiné podrobnější informace.

Samotné muzeum v Olomouci se prý o diskusi dozvědělo až z druhé ruky. "Ta informace doputovala až od jednoho z pozvaných k debatě, který naši instituci zná a ví, co se v ní v těchto týdnech odehrává," napsal Hrbka.

Samotní zástupci Muzea umění Olomouc přitom nebyli do panelu pozváni vůbec, ačkoli se SEFO muzea bezprostředně týká. "Jako vhodnější diskutující zvolili zástupce galerie v Brně a Národní galerie v Praze. Nevím, jakým způsobem jsou do toho zaangažováni a kolik toho o projektu SEFO ví, ale my jsme skutečně pozváni nebyli. To o něčem asi svědčí, že ačkoli to je o nás, tak tam být nemáme," vyjádřil se k chystané diskusi ředitel olomouckého muzea Michal Soukup.

A dodal: "Když je něco o vás, tak předpokládám, že byste u toho měl být, mohl byste se totiž na to připravit, někdo by to s vámi mohl projednat dopředu."

Ministr kultury Staněk odmítá, že by zástupci z Olomouce nebyli pozváni. "Pozvánku od nás dostali a svou účast na debatě potvrdili," říká. A dodal: "Na debatu byli pozváni autor projektu SEFO, architekt Jan Šépka, ředitel olomouckého Muzea umění Michal Soukup a autor ideového konceptu SEFO Pavel Zatloukal. Pan Šépka i pan Zatloukal svoji účast na pondělní diskusi potvrdili."

Pozvánku nejdříve nedostala ani Česká komora architektů, která ze zákona dbá na transparentnost a férovost architektonických soutěží. Mluvčí komory řekla redakci MF DNES, že se o akci dozvěděla náhodou a účast si komora musela dohodnout sama. To označila mluvčí ministerstva kultury za nedopatření.

Zaměstnanci muzea očekávají, že po debatě sdělí Staněk svůj verdikt, tedy výsledek auditu a případné personální změny. "Nebudu předjímat o tom, jestli budu v pozici ředitele nahrazen," řekl Soukup.