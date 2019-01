Ministerstvo práce selhalo při IT zakázkách. Jde o tři čtvrtě miliardy, píše NKÚ

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) selhalo při budování IT systémů pro výplatu dávek, tvrdí Nejvyšší kontrolní úřad. Resort podle kontrolorů porušil rozpočtovou kázeň za 737 milionů korun. NKÚ podal také dvě trestní oznámení.

Ministerstvo si je minulých nedostatků vědomo a řeší je, reagovala na výsledek kontroly mluvčí MPSV Barbara Hanousek Eckhardová. Ministryně Jana Maláčová (ČSSD) považuje spuštění nových systémů nejpozději do konce roku 2020 za jednu z hlavních priorit.

"Kontrola odhalila velké množství zásadních pochybení - šlo například o nezvládnutí vytvoření nových informačních systémů pro výplatu dávek, problémy týkající se veřejných zakázek a smluv nebo využívání externích firem," uvedl NKÚ. Ministerstvu podle něj fakticky zůstalo závislé na externích dodavatelích informačních služeb.

MPSV se od roku 2011 snažilo změnit dodavatele čtyř informačních systémů, mimo jiné proto, aby se zbavilo závislosti na jediné firmě. Noví dodavatelé měli vzejít z otevřeného výběrového řízení. Ministerstvo ale nestihlo systémy přesoutěžit, a v roce 2016 proto uzavřelo navazující smlouvu se stejným dodavatelem, čímž se vyhnulo nutnosti vyhlásit otevřenou soutěž. Tímto postupem resort podle NKÚ porušil rozpočtovou kázeň za půl miliardy korun.

Kontrola NKÚ se zaměřovala především na období od ledna 2013 do února 2018. Koncem loňského listopadu MPSV prodloužilo smlouvu se společností OKsystem na další dva roky. Prodloužení kontraktu na informační systém pro vyplácení dávek vyjde podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) zhruba na miliardu korun.

Každý měsíc Česko platí o 30 milionů více

Prodlení ve spuštění nových informačních systémů představuje podle kontrolorů nehospodárné výdaje pro státní rozpočet. "Každý měsíc, kdy běží stávající systémy, zaplatí Česká republika podle odhadů NKÚ o 30 milionů více v porovnání s cenou, kterou by mohla platit, kdyby byly nové systémy v provozu," uvádí NKÚ.

Problémy provázely podle NKÚ i služby systémové integrace. Podle NKÚ se tím ministerstvo dopustilo porušení rozpočtové kázně za více než 172 milionů korun.

Další nedostatky se týkaly například konzultačních a externích služeb v hodnotě 8,5 milionu korun, které MPSV zadávalo opět bez soutěže. "Resort si také nechal od externí firmy připravit strategii rozvoje ICT pro roky 2018 až 2020, za kterou v době kontroly zaplatil přes osm milionů korun," uvádí NKÚ. Pokud by na strategii pracoval stejný počet zaměstnanců ministerstva, vyšla by podle kontrolorů přibližně na 1,1 milionu korun.

MPSV si je minulých nedostatků vědomo a řeší je. "Byla provedena celková personální reorganizace i revize řízení IT projektů, nastaven nový harmonogram, zafixován rozsah projektů nezbytný pro nasazení systémů do produkčního prostředí i stanoven pevný finanční rámec," vypočítává mluvčí ministerstva.

Šéfka resortu Maláčová považuje nasazení nových agendových systémů nejpozději do konce roku 2020 za jednu ze svých hlavních priorit. V současnosti se resort soustředí na personální stabilizaci sekce informačních a komunikačních technologií. "Do dvou let pak chceme uskutečnit přechod na nově vysoutěžené plně funkční IT systémy bez dodatečných nákladů na státní rozpočet," uvedla Maláčová.