"Milovník vlaků" oznámil 17krát bombu po celém Česku. Policie ho vypátrala v cizině

Nejlepšími světovými atlety roku 2020 se stali halová světová rekordmanka v trojskoku Yulimar Rojasová a světový rekordman ve skoku o tyči Armand Duplantis. Oba v tradiční anketě Světové atletiky triumfovali poprvé.

Pětadvacetiletá Venezuelanka Rojasová v únoru v Madridu posunula halový rekord na 15,43 metru, skočila tehdy o sedm centimetrů víc než Ruska Taťjana Lebeděvová v roce 2004. Na trůnu vystřídala americkou překážkářku Dalilah Muhammadovou a navázala na úspěch jiné trojskokanky Caterine Ibargüenové, která byla nejlepší světovou atletkou roku 2018.

Dvojnásobná mistryně světa a stříbrná olympijská medailistka Rojasová letos startovala jen pětkrát, z toho třikrát v hale před celosvětovým rozšířením koronaviru. V anketě předčila mimo jiné běžecké světové rekordmanky Peres Jepchirchirovou z Keni, Etiopanku Letesenbet Gideyovou a Nizozemku Sifan Hassanovou.

V rozhovoru vedeném na dálku, protože tradiční galavečer kvůli covidu-19 nahradil hodinový virtuální pořad, neskrývala překvapení. "Nemůžu tomu uvěřit. Nemám slov, brečím. Čekala jsem, že budu nominovaná, ale nečekala jsem, že vyhraju. Už nominace pro mě byla výhra," řekla trojskokanka, která byla před třemi lety oceněna jako vycházející hvězda.

Pouhé dva roky po stejném ocenění mezi muži triumfoval v hlavní kategorii jednadvacetiletý Duplantis, který se stal nejmladším vítězem této ankety, vyhlašované od roku 1988. Švédský skokan v hale dvakrát posunul světový rekord až na 618 centimetrů. Venku pak překonal 615 cm a sebral Sergeji Bubkovi nejlepší výkon pod širým nebem.

Vyhrál všech 16 závodů, do kterých letos nastoupil. "Byla to opravdu podivná sezona pro mě a pro všechny. Chtěl jsem jen ukázat světu, čeho jsem schopen, a zapsat se nějakými velkými výkony," uvedl. Cenil si toho, jak se po nucené pauze kvůli koronaviru dostal do formy i pro venkovní sezonu. U Duplantisů v americké Louisianě se mohlo slavit trojnásob, protože Duplantisovi rodiče Helena a Greg získali ocenění pro nejlepší trenéry.

Duplantis může trénovat na zahradě, což se v době celosvětové uzávěry hodilo. A právě díky sektorům u domu se zrodil nápad jiného elitního tyčkaře Renauda Lavillenieho na zahradní výzvu, tedy virtuální klání na dálku.

Výjimečného formátu se ujala Světová atletika a nejdříve se v březnu utkali Lavillenie, mistr světa Sam Kendricks a světový rekordman Armand Duplantis. Za prvních 24 hodin jejich klání sledoval na internetu více než milion lidí z 90 zemí. Pak si stejný formát vyzkoušely tyčkařky a desetibojaři ve zvláštním trojboji. Dnes tato soutěž získala Covid Inspiration Award, jednu ze speciálních "covidových" cen.

Světová atletika ve výjimečném roce ocenila i národní atletickou federaci, která se nejlépe vypořádala s nestandardními podmínkami. Tato cena putovala do Polska, kde se uskutečnila řada závodů v čele s mistrovstvím světa v půlmaratonu. To bylo jediným vrcholným atletickým globálním závodem tohoto roku.