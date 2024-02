Lidé pomáhají Ukrajincům skvěle, pomoc státu ale klopýtá, kritizuje Mikuláš Kroupa

Zástupci českých neziskových organizací pochválili Čechy za solidaritu s Ukrajinou. Díky nim mohli zdejší organizaci pomoci sedmi miliardami korun více než třem milionům Ukrajinců. Zakladatel společnosti Post Bellum Mikuláš Kroupa ale podotkl, že by uvítal větší zapojení českého státu. "Jeho pomoc klopýtá za pomocí lidí," řekl.

Mikuláš Kroupa, který se svou Pamětí národa pomáhá Ukrajině, sdělil Aktuálně.cz, že pomoc českého státu Ukrajině by měla být podstatně větší. | Video: Radek Bartoníček

Přes různé sbírky na pomoc Ukrajině poslali běžní Češi více než tři miliardy korun, další více než tři a půl miliardy poskytly zdejší firmy. Při blížícím se dvouletém výročí ruského útoku na Ukrajinu za to zástupci neziskových organizací včetně ředitele Člověka v tísni Šimona Pánka lidem děkovali.

"Chtěla bych určitě dělat něco jiného. Jsem farmářka a to mě hrozně baví. Když je ale na Ukrajině válka, musíme pomáhat a podpořit naše vojáky, abychom válku co nejdříve vyhráli a uprchlíků bylo tady u vás co nejméně," řekla Ukrajinka Halyna Andrejcivová, která pomáhá se svou organizací Pražský Majdan z Česka.

Vedle mnoha slov díky lidem v Česku ale zazněla také kritika, a to od spoluzakladatele společnosti Post Bellum Mikuláše Kroupy, který s projektem Paměť národa rovněž Ukrajině pomáhá. Kolem 31 tisíců dárců této organizaci poslalo přes půl miliardy korun, které šly především na obranný materiál.

Kroupa tvrdí, že zatímco česká veřejnost pomáhá příkladně, pomoc českého státu je nedostatečná, ačkoliv na Ukrajinu poslala vojenskou techniku i materiál. "Vyskladnil především svůj nepotřebný vojenský materiál a další prostředky ještě z doby Sovětského svazu. K tomu je tato pomoc výrazně kompenzována finančními prostředky z USA a EU. Navíc nám Německo za naši starou techniku nabídlo tanky se špičkovou technologií," sdělil Kroupa.

Určitou skepsi vyjádřil i k tomu, jak stát pomáhá v Česku ukrajinským uprchlíkům. Vadí mu, jak okrajová zaměstnání často dělají. Výzkum společnosti PAQ Research ukázal, že šest z deseti ukrajinských uprchlíků v Česku pracuje na pozicích pod svou kvalifikací.