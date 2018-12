Mezinárodní dětský kříž zveřejnil stanovy. Opět sídlí u KSČM, v Ústí ho ale neznají

Kontroverzní organizace Mezinárodní dětský kříž zveřejnila v pátek dokument, z něhož plyne, že sídlí v budově KSČM v Ústí nad Labem. Je to již podruhé, kdy se adresa společnosti údajné ředitelky Taťjany Horákové pojí s komunisty. Horáková figurovala v aféře týkající se vlivu premiéra Andreje Babiše na média v jeho svěřenském fondu a pomoci syrským sirotkům. Není jisté, jak a zda vůbec tento spolek pomáhá, přestože se veřejně prezentuje rozsáhlou aktivitou v krizových oblastech. Horákovou navíc profesionálové z humanitárních organizací neznají a neviděli ji.

Mezinárodní dětský kříž zveřejnil v pátek své stanovy, podle nichž sídlí v budově v Dobětické ulici v Ústí nad Labem, která patří KSČM. Další adresu má organizace nahlášenou přímo v sídle komunistů v ulici Politických vězňů v Praze. Tady jí ovšem hrozí vystěhování, protože donedávna tu dlužila na nájemném.

Stanovy jsou jednou z mála hmatatelných věcí, které lze o organizaci dohledat. Figuruje v nich pod názvem Helios - mezinárodní humanitární organizace lékařů. Ve Sbírce listin je kopie osmistránkového dokumentu napsaného na klasickém psacím stroji. Nejsou v něm uvedená jména, na konci není podpis.

Bližší informace o tom, kdo za organizací stojí, neposkytli ani ústečtí komunisté. Okresní předseda KSČM v Ústí Pavel Vodseďálek společnost ani pod jedním z názvů nezná. "Nevidím jediný důvod, proč bych Vám měl na tyto otázky odpovídat. Přesto vám sděluji, žádná smlouva není. Bez smlouvy nemohou mít sídlo na Dobětické 10. Tuto organizaci neznám," odpověděl na otázky redakce Vodseďálek.

Předseda strany Vojtěch Filip o případu nemá žádné informace. I kdyby Mezinárodní dětský kříž v jejich objektu sídlil, nevadilo by mu to. Považuje za důležité, když firma plní závazky ve smlouvě a její aktivity prověřovat jako šéf strany podle svých slov nemůže.

"Chovám se k organizacím tak, jak plní závazky ve smlouvě. Poskytnu jim možnost, aby u nás měly kancelář a případně sídlo. Pokud platí nájem, je to solventní partner," řekl Filip s tím, že KSČM vylučuje možné nájemníky jen výjimečně - odmítají podle jeho slov hazardní podniky a nebo subjekty ultrapravicového či fašistického typu.

Mezinárodní dětský kříž Organizace o sobě v obchodním rejstříku tvrdí, že vznikla již v roce 1992. Databáze ale za datum vzniku označuje březen 2002, první záznam pak pochází z roku 2014. Tehdy se ještě uskupení jmenovalo "Helios - Mezinárodní humanitární organizace lékařů (a spolupracovníků na pomoc zraněným a nemocným dětem v oblastech válek a jiných krizí)". Mezinárodní nevládní organizace sídlí v Praze na adrese Politických vězňů 9, tedy na stejné adrese jako Komunistická strana Čech a Moravy. V profilu zveřejněném na serveru lidovky.cz stálo, že za dobu působení Mezinárodního dětského kříže zemřelo 24 lékařů, osm zdravotníků a 13 jeho spolupracovníků. Autentické webové stránky organizace nemá.

S platbou nájemného měla organizace problém ve svém sídle na adrese Politických vězňů 9, kde je pražská centrála KSČM. Dluh na nájemném, který vyšel najevo na podzim, kdy o sobě organizace dala vědět v souvislosti s 50 syrskými sirotky, již ale splatila. "Začalo se jednat o úhradě dluhu, v úterý při kontrole kolegové hlásili, že už doplatili a požádali o stažení výpovědi z nájmu. To jsme ještě neudělali, ještě se rozhodnu, zda výpověď stáhnu," dodal Filip. Nejednali přitom s Horákovou, ale s jednatelem Heliosu.

Kdo je Horáková

Důkazů o tom, co Mezinárodní dětský kříž skutečně dělá, kde čerpá peníze a kdo za ní stojí, je jen velmi málo. Jako její ředitelka vystupuje Taťjana Horáková, tu však téměř nikdo neviděl a profesionálové z humanitárních organizací ji neznají. Její komunikace probíhá po telefonu nebo e-mailu.

Byla to přitom právě Horáková, která letos na podzim napsala dopis na obranu premiéra Andreje Babiše. Ministerský předseda čelil v té době kritice za to, že odmítl přijmout do Česka třeba jen dětské uprchlíky. Dopis Horákové následně asistentka předsedy vlády poslala do redakce Lidových novin, které ji na svém webu zveřejnily. To vedlo k odchodu několika redaktorů, kterým vadilo, jaký má Babiš vliv na obsah média. Lidové noviny jsou součástí společnosti MAFRA, kterou vložil do svěřenského fondu.