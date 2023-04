Nejvlivnější poslanec. "Těžký soupeř" Benda dráždí kritiky, v ODS je nepostradatelný

Přestože ještě nikdy neseděl ve vládě, patří poslanec Marek Benda ke klíčovým mužům ODS i vládní koalice. Naposledy se to ukázalo v pátek, kdy sněmovna schválila zákon o ochraně oznamovatelů protiprávního jednání - v podobě, kterou prosazoval právě on. Konzervativního politika kritizují aktivisté za zpátečnické názory, premiér a stranický šéf Petr Fiala ale spoléhá na jeho zkušenosti v parlamentu.

Do poslední chvíle bojovali, přemlouvali opoziční poslance i vládní koalici. Se snahou o to, aby se ochrana oznamovatelů protiprávního jednání týkala i anonymů, však zástupci protikorupčních organizací narazili na Marka Bendu. Nejdéle sloužící český zákonodárce a předseda poslaneckého klubu ODS byl proti a prosadil verzi zákona, která byla bližší jemu.

"Benda naše snahy opět zablokoval. V oblasti protikorupčních pravidel, transparentnější politiky a férovějšího státu má dlouhodobě zdrženlivé až odmítavé postoje," prohlásil právník Věnek Bohuš z organizace Rekonstrukce státu. A v kuloárech zaznělo, že zákon není dostatečný, protože bez možnosti anonymity si lidé poukazovat na porušení práva rozmyslí.

Zatímco političtí soupeři a aktivisté Bendu často kritizují, pro ODS a vládu jejího předsedy Petra Fialy je klíčový. Parlamentní politiku má zažitou víc než kdokoli jiný - s výjimkou dvou let je poslancem nepřetržitě od roku 1990. Jako šéf klubu občanských demokratů pomáhá koordinovat postup koalice Spolu, ve které jsou ještě KDU-ČSL a TOP 09. Ví, kdy je vhodné návrh zákona předložit, kdy ho naopak pozdržet, jak ve sněmovně diskutovat a hlasovat.

"Kam mě Petr Fiala postaví, tam budu," opakoval po vyhraných volbách před dvěma lety, kdy jeho jméno zaznívalo v souvislosti s postem předsedy sněmovny nebo ministra spravedlnosti. Nestal se ani jedním, po Zbyňku Stanjurovi přesunutém do křesla ministra financí převzal vedení poslaneckého klubu své strany a dál odvádí práci v dolní parlamentní komoře.

Přestože žádnou z nejvyšších funkcí nikdy nezastával, veřejnosti je známý. Naposledy se "proslavil" kouření elektronické cigarety ve vládním speciálu na Tchaj-wanu nebo se mluvilo o jeho možné nominaci do Ústavního soudu.

S Fialou si je v mnoha věcech podobný. Ani jeden si nepotrpí na ostrá vystoupení v médiích či na sociálních sítích, raději sází na zákulisní politiku a vyjednávání. Oba jsou také věřící křesťané vyznávající tradiční hodnoty. Když se loni Fiala vydal na návštěvu papeže Františka, doprovázeli ho Benda a předseda lidovců Marian Jurečka. "S Petrem Fialou jsme političtí spojenci a přátelé. Rodinní přátelé ale ne," popsal Benda vztah se svým šéfem.

Konzervativní pohled se promítá například do Bendova odmítavého postoje k Istanbulské úmluvě, která řeší násilí na ženách a domácí násilí, či k uzákonění manželství pro páry stejného pohlaví. "Dlouhodobě brání pokroku," označil Bendovu politiku Filip Milde z iniciativy Jsme fér, jež za uzákonění manželství stejnopohlavních párů bojuje. "Přitom by měl svobodu, rovnost a důstojnost chránit už proto, že jsou zakotveny v Listině základních práv a svobod," dodal.

Marek Benda (54 let) Konzervativní pravicový politik a nejdéle sloužící poslanec českého parlamentu. Poprvé byl členem České národní rady v letech 1990 až 1992. Po rozdělení Československa byl v Poslanecké sněmovně od roku 1993 do roku 2002. V následujících dvou letech pracoval na ministerstvu informatiky, od roku 2004 jej voliči znovu posílají do sněmovny nepřetržitě až dodnes.

Většinu svého života je věrný Občanské demokratické straně, jejímž členem je od roku 1996. V letech 1990 až 1996 byl členem Křesťansko demokratické strany, kterou zakládal jeho otec Václav Benda.

Jeho rodiče Václav a Kamila Bendovi patřili mezi výrazné osobnosti disentu v době komunistického Československa. Otec byl jedním z iniciátorů a prvních signatářů Charty 77 a za své názory si odseděl čtyři roky ve věznění. Proti totalitní moci se stavěl i mladý Marek.

Jako poslanec vedl v minulosti vedl ústavně-právní výbor, ve kterém dosud působí. Po volbách roku 2021 byl zvolený předsedou poslaneckého klubu ODS, převzal ho po Zbyňku Stanjurovi, který se přesunul do křesla ministra financí. Kromě toho je Benda také předsedou ODS v Praze.

V letech 2003 až 2008 vystudoval Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni. Odborníci ale kritizovali jeho rigorózní práci jako příliš krátkou a nedostatečně kvalitní. Upozorňovali také na fakt, že jeho magisterská práce byla stejná jako rigorózní. Benda si poté diplom nepřevzal a titul nepoužívá.

Bendovy názory označují kritici často za zpátečnické. Dlouholetý politik uvádí, že je pouze opatrný k věcem, které doba přináší. Ať už proto, že má obavu z dalších pravidel, nebo vidí v návrzích ideologii. "Mám pocit, že se vytratila logika i zdravý rozum a nastoupila marxistická klišé. Člověk byl vždy obrazem Boha a každý měl svou hlubokou hodnotu. Teď si nejsem jistý, jestli část elit nežije v pomatení smyslů," uvedl s odkazem na diskusi o genderových identitách, tedy o tom, jak se člověk cítí bez ohledu na své pohlaví.

Odmítavě se staví také ke Green Dealu. Debaty kolem mezinárodní dohody o omezení zplodin vypouštěných do ovzduší v zemích Evropské unie a postavení budoucího růstu na udržitelných základech označuje za "greendealové blbnutí".

Jeho protivníci ale nálepku marxistů odmítají. Neshody vnímají spíš jako střet generací. "Konzervativní politika až překvapivě často zasahuje lidem do soukromí, snaží se diktovat, koho si mohou vzít, jak dlouho mají být s dětmi doma, jak žít a nakládat se svým tělem," řekla nejmladší poslankyně, třicetiletá Klára Kocmanová ze strany Pirátů. Lidé jako Benda podle ní vystupují proti přirozené touze lidí žít svůj život po svém.

"Marek Benda je člověk, který oplývá velkou politickou mocí, což znamená, že některé své věci hůře prosazuji," přidala se další mladá poslankyně Barbora Urbanová ze STAN. "Mám prostě jiný pohled na svět než on, ale beru to jako fakt, jako politickou realitu, kvůli které nebrečím do polštáře," popsala, jak se názory mladých politiků střetávají se staršími.

Na druhou stranu má Benda mezi politiky i zastánce. Mnozí poslanci z koalice Spolu, ANO a SPD například podporují uzákonění manželství jako vztahu muže a ženy.

Pomáhá mu, že se snaží vycházet se všemi, bez rozdílu politické příslušnosti, což potvrzuje i opoziční poslanec a dřívější předseda sněmovny Radek Vondráček z ANO. Vzpomíná, jak se v roce 2018 účastnil oslavy Bendových padesátin. "Tam si bylo možné udělat obrázek o jeho osobnosti, protože tam byli lidé ze všech koutů politického spektra. Bývalí i současní. To Marka vystihuje, protože on je komunikační uzel, kterým prochází množství informací. A proto má velký vliv," řekl.

"Je také těžký protivník," zdůraznil Vondráček a připomněl zákon o lobbování, který se ANO snažilo prosadit do poslední chvíle minulé Poslanecké sněmovny. Benda ale "zaparkoval" zákon v ústavně právním výboru na tak dlouho, že se na plénum vůbec nedostal.

Schopnosti svého kolegy potvrzuje i místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS Eva Decroix. "Umí prosadit svůj názor. I díky tomu, že naslouchá odlišným postojům a nikoho neuráží," popsala styl nejdéle sloužícího poslance. "Veřejný obraz má hodně negativní. Ve skutečnosti má ale v sobě neuvěřitelnou lidskou vlídnost. I proto je schopný tolik let mluvit se všemi parlamentními skupinami. Kolik se jich vystřídalo, a on je tady pořád," zdůraznila.

Sám Benda souhlasí s hodnocením, že patří k nejvlivnějším poslancům, odmítá však, že by své názory prosazoval za každou cenu. "Jde mi o to, abychom spolu ve sněmovně dokázali žít a každý odcházel alespoň s částečnými vítězstvími. Roky v politice mě naučily, že málokdy vyhrajete 100:0," shrnul. Jako nejzkušenější poslanec a předseda klubu nejsilnější vládní strany má teď ve sněmovně i další úkol - hlídat, aby měla koalice vždy dostatečný počet zákonodárců na důležitá hlasování.

