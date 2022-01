Malíř pokojů odrazuje tisíce lidí od očkování. Nelegálně jim prodává Ivermektin

Videa malíře pokojů Jakuba Netíka sledují na sociálních sítích desítky tisíc lidí. Muž své publikum odrazuje od očkování proti koronaviru i nošení roušek a jako lék propaguje odčervovací pastu pro koně Ivermektin, kterou nelegálně nabízí. Hrozí mu za to pokuta až 20 milionů korun. V Česku má milionové dluhy, je ve stotisícové exekuci. Sliboval, že dlužné výživné na děti za něj zaplatí jeho matka.

Když přišla do Česka pandemie covidu, paní Jana žijící v jednom z větších moravských měst nevěřila, že nemoc existuje. Stejně jako desítky tisíc dalších lidí pravidelně sleduje živá vysílání odpůrců protiepidemických opatření Patrika Tušla či Pavla Zítka. Oba muži, kteří čelí exekucím, se natáčejí při pronásledování a slovním napadání zdravotníků a za svoje akce od publika vybírají peníze. Také Jana se účastnila demonstrací a vybízela k nedodržování opatření proti šíření viru. Její identitu redakce zná, protože ale chtěla zůstat v anonymitě, uvádí její jméno změněné.

Během jediného týdne ale Janě zemřela na covid babička i matka. Další z jejích příbuzných nemohl dýchat, byl dehydrovaný a zvracel. Jana si myslela, že v nemocnici její blízké zabijí. Uvěřila jednačtyřicetiletému malíři pokojů Jakubu Netíkovi. Internetová vysílání muže, který už dvakrát skončil v insolvenci, sledují tisíce lidí, často osamělých žen. Netík se prohlašuje za věřícího a říká, že jeho jedinou motivací je pomáhat lidem.

Odmítá vakcíny a roušky a jako spásný lék na covid prezentuje Ivermektin, odčervovací pastu známou zejména chovatelům koní. Používat jej mohou i lidé, lékaři ji předepisují k likvidaci parazitů. Experti ale nenašli žádný důkaz, že by Ivermektin účinkoval na covid. Netík ho ale na léčbu choroby inzeruje. Janin příbuzný nakonec skončil v nemocnici v umělém spánku na ventilátoru. K tomu, aby Jana přeci jenom lékařskou pomoc zajistila, ji přiměli až dobrovolníci ze spolku Illumicati, kteří bojují proti dezinformacím na internetu.

Netík mezi tím v aktivitách pokračuje. "I když to tak možná vypadá, nejsem egoistický. Nikdy jsem nebyl pyšný člověk. Kdyby to tak bylo, lidem bych nepomáhal. Díky tomu se nám podařilo vyexpedovat asi 500 zakázek tady toho a pomohlo to několika stovkám lidí," vyprávěl Netík 2. ledna na videu a mával přitom platíčkem tablet Ivermektinu. Video vidělo téměř šest tisíc lidí.

"Psali jste mi, že jste se vyléčili během dvou dnů. Víte, že tento lék pomáhá a naše vláda to vědomě pošlapává," dodal s tím, že se člověk musí obětovat a on to prý dělá celou dobu.

Netíkovo vysílání má ohlas. Jen pod novoročním videem má více než šest stovek podpůrných komentářů, především od žen. "Je možné aby si to vzal můj přítel po transplantaci kostní dřeně co nebere prašky má problémi s varlaty zánět už ho léčily nějakými antibiotiky a zase se mu to vrátilo mohl by to brát děkuji za odpověď," ptá se například Marie F. Pro zachování autenticity uvádí redakce její dotaz v původní podobě, tedy i s chybami.

Zájemce o koupi navádí Netík na svůj facebookový profil, tam odkazuje na e-mail. Aktuálně.cz pod falešným jménem podle Netíkova návodu přípravek poptalo. Jménem ženy, která má manžela nemocného covidem. Odpověď dorazila do 20 minut s tím, že k dispozici momentálně není pasta, ale tablety s podobnou účinností.

"Odpovězte na tento email a zašlete celé jméno, adresu a telefonní číslo. Napište počet (jedno plato v současnosti stoji 350 Kč a poštovné 100 Kč). V případě zájmu obratem po zaslání fakturačních údajů uhraďte na účet ***, aby jste mohli být zařazeni do systému, jelikož pořadí určuje datum připsání platby na účet !!!!!!!," přišlo v odpovědi od odesílatele podepsaného jako "Tým malování pastami", který fiktivní pisatelce přiřadil i variabilní symbol k platbě.

"Užívá se jedenkrát denně po dobu tří až pěti dní do odeznění nemoci," končí e-mail radou, jak Ivermektin brát.

Za nelegální prodej Netíkovi hrozí pokuta až 20 milionů "Léčivé přípravky s obsahem léčivé látky ivermectin nelze volně prodávat na internetu, jedná se o neoprávněné zacházení s léčivými přípravky, za které lze udělit pokutu až 20 milionů korun ," konstatovala mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Klára Brunclíková.

," konstatovala mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Klára Brunclíková. Za rok 2021 SÚKL udělil 22 pokut za nelegální zacházení s léčivými přípravky v součtu za 1,731 milionu korun. Čtyři případy se týkaly právě Ivermektinu.

Od letoška má instituce také pravomoc nařídit poskytovatelům internetového připojení, aby zamezili provoz k internetovým lékárnám, které Ivermektin, ale i další léky nelegálně nabízejí. Fungují ze zahraničí. Prodej na sociálních sítích ale nová pravomoc podchytit nedovede.

Netík: Nic neprodávám, vůbec nevím, jak to funguje

Loni v říjnu Netík svým příznivcům s mrknutím oka oznamoval, že našel nového dodavatele barev a bude tak moci uspokojit jejich objednávky. "Pokud objednávku obratem nezaplatíte, nejste v pořadí. Barva se musí z něčeho nakoupit," poučoval diváky.

Aktuálně.cz zastihlo Netíka telefonicky. V rozhovoru tvrdil, že Ivermektin neprodává. "Vůbec nevím, jak to na tom e-mailu funguje," uvedl s tím, že neví ani to, odkud přípravek, jemuž ve svých videích dělá reklamu, pochází. Trvá však na tom, že látka pomáhá. Odkázal se mimo jiné na expremiéra Andreje Babiše (ANO), který loni na jaře nechal za miliony korun lék nakoupit. Většina ale nemocnicím zbyla, protože lékaři neměli důkazy, že je skutečně účinný.

Státní úřad pro kontrolu léčiv i další experti před užíváním přípravku naopak varují. Podle nich hrozí předávkování, které je pro tělo toxické. Především ale jeho účinnost proti covidu žádná věrohodná studie nepotvrdila. Lidé, kteří ho při závažném průběhu covidu berou, místo aby vyhledali lékaře, mohou ohrozit svůj život.

"Evropská léková agentura došla k závěru, že důkazy, které jsou v současné době k dispozici, nepostačují k podpoře použití Ivermektinu v léčbě onemocnění covid-19," napsal ústav už loni v březnu. Upozornil, že v dávkách schválených pro použití při jiných problémech ho pacienti snášejí dobře. K dosažení účinné koncentrace v plicích by ale byly potřeba dávky vyšší, které už mohou být toxické.

"Předávkování se nejčastěji projevuje zesílením nežádoucích účinků. Zejména spavostí, vyrážkami, otoky, bolestmi hlavy, závratěmi, nevolností, zvracením a průjmem," popsala Kateřina Kotíková, vedoucí lékařka Toxikologického informačního střediska Všeobecné fakultní nemocnice. "Méně často se objevuje třes, křeče, dušnost, bolesti břicha, mravenčení, svědění, kopřivka, mírně zrychlená srdeční akce, mírné snížení tlaku a abnormální hodnoty některých laboratorních vyšetření," doplnila.

Proti užívání varoval loni i sám výrobce - firma Merck. "Nejsou žádné smysluplné důkazy o klinické účinnosti u pacientů s onemocněním covid-19," uvádí firma ve svém prohlášení.

Netík přiznal dluhy přes milion korun

Ivermektin ale není jedinou látkou, kterou Netík na Facebooku opakovaně nabízí. Reklamu dělá také žluté vodě - tedy bělidlu, které podle expertů nemoc nevyléčí, zato jeho pití rozleptává sliznice. V novoročním videu ukazoval Netík skleněné lahvičky s roztokem a vyzýval lidi, ať se o ně přihlásí.

I tady měl u tisíců svých divaček úspěch. "Pane Netík mohla bych poprosit bylo by možné od vás koupit tu žlutou vodu děkuji děti mám i vnoučata po dvou dávkách děkuji moc," napsala jedna z žen pod video.

Ve stejném videu uvádí Netík i důvod pro své aktivity. Podle svých slov dělá všechno proto, že je věřící. "I když jsem maloval, předtím, než jsem začal dělat toto, tak mi dělala radost čistá lidská radost a láska. Ta mě dobíjela. Je to asi spojené s mojí vírou. Takhle to cítím, dělám," prohlásil.

Veřejně přístupné databáze ale obraz doplňují. Exekutor po Netíkovi vymáhá téměř 140 tisíc korun. Jde přitom jen o menší část dluhů, které má.

Od roku 2016 na sebe malíř pokojů už dvakrát neúspěšně vyhlásil insolvenci s cílem se oddlužit. Exekutoři na něj tak nemohli. Z rejstříku je patrné, že dluží zdravotní pojišťovně, nesplácel půjčky od nebankovních společností, ani třeba poplatky za vyvážení popelnic. Některé dluhy má už od roku 2015.

Naposledy v roce 2019 přiznal insolvenčnímu správci dluhy 1,2 milionu korun a majetek 22 tisíc. Dlužil tehdy 87 tisíc korun na výživném na své tři děti, kterými se na sociálních sítích chlubí. Bydliště uvedl na úřadě s tím, že přespává na ubytovnách a u kamarádů. V roce 2020 soudu slíbil, že výživné už nebude hradit on, ale jeho matka. I fotografii s ní předložil svému facebookovému publiku.

"Ještě tam možná nějaké drobné jsou, ale výživné platím. Nejsem žádný podvodník, že bych platit nechtěl. Měl jsem finanční potíže," odpověděl Aktuálně.cz Netík s tím, že milion dluhů pořád má. "Z čeho bych to zaplatil?" ptá se.

Výživné na děti prý nemohl platit kvůli covidu. Dle soudu nesmysl

Nařízené podmínky oddlužení ale Netík ani jednou neplnil. Vyžadovaly postupné splacení třetiny dluhů. V prvním případě to zdůvodňoval poklesem příjmů kvůli zdravotním problémům, které mu prý neumožňovaly pracovat. Ve druhém mu zase údajně skončily zakázky kvůli pandemii covidu. O tom mluvil i v rozhovoru s Aktuálně.cz.

Insolvenční správce to ale rozporuje. "Dlužník neplní podmínky schváleného oddlužení již od října 2019, tedy od období, které předcházelo začátku pandemie," napsal soudu správce Lukáš Vlašaný. "Přestože v průběhu pandemie bylo několik období, která dlužníkovi mohla zmařit výkon jeho podnikání, nebránilo mu ničeho v hledání dočasného jiného příjmu," dodal. Netíka opakovaně vyzýval, aby si našel práci. Bez reakce. Netík dle něj také odmítal dodržovat opatření proti covidu, což od něj zákazníci žádali.

Soud nakonec i druhý pokus o oddlužení loni v létě kvůli porušení podmínek, k nimž se Netík zavázal, zastavil. Muž se předtím z jednoho zasedání omluvil, protože mu údajně vyšel pozitivní test na koronavirus. Na druhé nedorazil, když si odmítal nasadit respirátor a justiční stráž ho do budovy nepustila.

I soud v usnesení uvedl, že Netík se na nemožnost výdělku kvůli pandemii jen vymlouvá. "Soud tvrzení dlužníka stran odkazu na nepříznivou epidemiologickou situaci panující v ČR považuje za ryze účelovou, přičemž dlužník se chce zcela zjevně vyhnout řádnému hrazení svých závazků v rámci schváleného způsobu oddlužení," uzavřel soudce Jáchym Oswald.

"Podávejte trestní oznámení na učitele svých dětí"

Na Facebooku má nyní Netík odkaz na webové stránky v němčině, kde nabízí malířské služby. "Živím se jako malíř," řekl Aktuálně.cz.

Mezitím rozšiřuje své aktivity na internetu. Naposledy své sledující vyzval k tomu, aby podávali trestí oznámení na učitele a ředitele škol, kteří trvají na dodržování opatření ve třídách. Tedy na nošení roušek a testování dětí.

"Apeluji na policii jako člověka v době, kdy se orgány činné nechávají manipulovat covidofasistickym systémem (vládou)," napsal na svém facebookovém profilu. "Podávejte a zaplňte policii těmito trestními oznámeními," řekl na dalším z videí. "Lidi rádi důvěřují. Těch, co prověřují, je menšina," řekl Aktuálně.cz s tím, že proti údajnému fašismu spojenému s koronavirovými opatřeními bude bojovat dál.