Loňský rok byl v metropoli nejteplejší od 18. století

Loňský rok byl podle údajů z pražského Klementina nejteplejší od roku 1775, kdy tam začalo soustavné měření teplot. Průměrná teplota za rok 2018 dosáhla 12,8 stupně, což je o 3,2 stupně více než průměr od počátku měření v roce 1775.

Oznámil to na svém webu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Meteorologická stanice v Klementinu je délkou soustavného zaznamenávání údajů o počasí jedinečná v Česku i celé střední Evropě.

Mezi deseti nejteplejšími roky od konce 18. století jsou podle údajů z Klementina většinou roky ze začátku 21. století. O druhé a třetí písmo se dělí rok 2014 a 2015 s průměrnou roční teplotou 12,5 °C. Pouze o osmé a deváté místo se dělí rok 2008 s rokem 1994, protože oba měly stejnou průměrnou teplotu 11,7 stupně Celsia. Žádný rok starší než 25 let se tedy neprotlačil do první desítky.

I prosinec 2018 byl sice výrazně teplotně nadprůměrný, ale již ne rekordně. Meteorologové v Klementinu naměřili průměrnou teplotu 4,5 stupně Celsia, když dlouhodobý průměr od počátku měření byl o 3,6 stupňů nižší. Nicméně nejteplejší prosinec v historii měření byl v roce 2015 s průměrnou teplotou 7,2 stupně a na druhém místě byl s 6,4 stupně prosinec 1934. Nejchladněji - mínus 9,7 stupně - byl podle údajů z Klementina prosinec 1788.

To, že se teplota celkově zvyšuje, dokládá to, že mezi lety 1961 až 1990 byla v Klementinu naměřena průměrná prosincová teplota plus 1,6 stupně Celsia a v období 1981-2010 již plus 2 stupně Celsia.

Jak již ve středu meteorologové předběžně zveřejnili, v celém Česku byl loňský rok nejteplejší od roku 1961. Průměrná teplota 9,6 stupně Celsia byla o 1,7 stupně vyšší, než je dlouhodobý normál. Dosud nejteplejší byly roky 2014 a 2015 s průměrnou teplotou 9,4 stupně Celsia.