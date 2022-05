Smrt tyrana: 80 let od hvězdné chvíle odboje, útoku na kata Čechů Reinharda Heydricha

Při pročítání životopisů sedmi parašutistů z krypty si současný hlavní armádní kaplan Jaroslav Knichal opakovaně klade naléhavou otázku: Kde brali Jan Kubiš, Josef Gabčík, Adolf Opálka, Josef Valčík, Jan Hrubý, Jaroslav Švarc a Josef Bublík sílu chránit tak abstraktní pojmy, jako je svoboda nebo demokracie? "Pokaždé se ptám sám sebe: Byl bych i já na místě parašutistů či lidí, kteří jim pomáhali, schopen podobné odvahy? I dnes se přece ocitáme v situacích, kdy se sami sebe ptáme: Mám na to sílu? Tohle vše ale ti lidé neřešili. Byli přesvědčeni, že je potřeba jednat. Mohli se v klidu dočkat konce války, přesto ale riskovali a dali vědomě v sázku život, a prohráli ho. Vždy, když si tohle při návštěvě krypty kostela Cyrila a Metoděje, kde zemřeli, uvědomím, tak mě z toho mrazí," svěřuje se kaplan Knichal.

Zanechali po sobě imponující etický obraz

Při čtení životního příběhu Jana Kubiše a Josefa Gabčíka z paraskupiny Anthropoid a dalších pěti mužů z výsadků Out Distance, Silver A, Bioscop a Tin, ale i stovek jejich pomocníků, ohromí čtenáře míra obětavosti, lásky a přátelství až za hrob, nevídané statečnosti, morálního apelu, ale také nevyzpytatelnosti a proradnosti totalitního nacistického režimu.

Joachim Gauck, který před deseti lety navštívil v roli německého prezidenta Památník Lidice, to nemohl shrnout výstižněji: "Odpor Josefa Gabčíka, Jana Kubiše, Adolfa Opálky, Josefa Valčíka, Jana Hrubého, Jaroslava Švarce, Josefa Bublíka a jejich pomocníků proti okupaci a brutální diktatuře je povzbuzením pro náš vlastní život. Svět potřebuje takové příklady."

27. září 1941 Reinhard Heydrich nastoupil do funkce zastupujícího říšského protektora s úkolem od Adolfa Hitlera: zlomit narůstající český odpor. 2. října 1941 V Anglii započaly přípravy k provedení operace Anthropoid, jejímž cílem bylo provést atentát. Čs. zpravodajci určili rotmistra Josefa Gabčíka a rotného Karla Svobodu. 5. října 1941 Karel Svoboda se při nočním seskoku z upoutaného balonu zranil, nahradil ho rotmistr Jan Kubiš. 29. prosince 1941 Z letounu Handley Page Halifax Mk.II byli do protektorátu vysazeni Josef Gabčík s Janem Kubišem, seskočili u hřbitova obce Nehvizdy poblíž Prahy. 27. května 1942 Jan Kubiš a Josef Gabčík zaútočili v pražské Libni na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. 4. června 1942 Heydrich podlehl zraněním. 10. června 1942 Nacisté se mstí, vypálili obci Lidice nedaleko Kladna. 16. června 1942 Parašutista Karel Čurda gestapu udal všechny spolupracovníky výsadkářů. 18. června 1942 Ve 4.15 hodin uzavřel náhradní prapor „Deutschland“ a strážní prapor „Prag“ obklíčení kostela sv. Cyrila a Metoděje v Praze, kde se ukrývalo sedm parašutistů včetně Kubiše a Gabčíka. Při osmihodinovém boji se stonásobnou německou přesilou všichni padli. 24. června 1942 Vypálena obec Ležáky na Chrudimsku. 5. srpna 1942 Velká Británie oficiálně zneplatnila mnichovskou dohodu z roku 1938, která znamenala postoupení československého sudetského území nacistickému Německu. 24. října 1942 Nacisté v koncentračním táboře Mauthausen zavraždili nejbližší spolupracovníky parašutistů z řad českého odboje. Další popravy následovaly, celkem šlo o 294 lidí. 29. září 1942 Francie odvolala platnost mnichovské dohody. 26. září 1944 Itálie odvolala platnost mnichovské dohody. zobrazit celou osu

Platilo to před osmdesáti lety 27. května 1942, kdy českoslovenští parašutisté smrtelně zranili architekta holokaustu, kata českého národa a jednoho z nejmocnějších mužů nacistické říše Reinharda Heydricha, a platí to i dnes - v době, kdy se v Evropě opět válčí a ukrajinská města jsou srovnávána se zemí.

Speciální grafika Aktuálně.cz u příležitosti 80. výročí atentátu nabízí výběr článků o vlastenectví, hrdinství a bezmezné obětavosti, které byly na portálu o jedné z největších odbojových akcí druhé světové války publikovány.

Sedm parašutistů, kteří tehdy odstranili jednoho z největších zločinců v historii lidstva, podlehli 18. června 1942 v pražském chrámu sv. Cyrila a Metoděje po hrdinském boji proti stonásobné přesile vojáků nacistických Waffen SS. Desítky a stovky jejich pomocníků či rodinných příslušníků byly mučeny a zavražděny.

"Nic už se do toho biblického příběhu československých parašutistů nemusí přidávat. Je v něm vše, co má v dramatu být. Včetně jejich výkřiku ze zatopené krypty: Češi se nevzdávají!" řekl historik Eduard Stehlík. "Stopy po střelách nebo střepinách granátů, ale i krvi dávají kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje ohromnou vizuální, mravní i emotivní sílu," doplnil hlavní armádní kaplan Jaroslav Knichal.

Parašutisté a také jejich pomocníci - odbojáři nám po sobě i podle Vojtěcha Šustka z Archivu hlavního města Prahy zanechali imponující etický odkaz.

"Prošel jsem už tisíce dokumentů z období heydrichiády, takže snad mohu říci, že touha odbojářů, abychom byli osvobozeni z německé okupace, byla natolik silná, že svoji pomoc parašutistům považovali za samozřejmou. A byli takoví dávno předtím, než se hrdiny stali. Byl to jejich životní postoj, vztah k bližním, k národu. Nepovažovali to mimochodem za něco výjimečného, stejně jako my dnes považujeme za samozřejmé, že se máme postarat o staré a již nemohoucí rodiče či o naše děti," popsal Šustek.

A dodal: "Raději obětovali své životy, než aby přestali být sami sebou a začali se chovat jako konfidenti. Krypta přitahuje opravdovostí sedmi parašutistů, kteří věděli, proč žijí. Oni navíc své vlastnosti dovedli až k úplné krajnosti. Takové charaktery lidem vždy imponují. Jsou důležité v každé době."