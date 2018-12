STAN si v dubnu zvolí nové vedení. Lídrem pro evropské volby bude Polčák

Celostátní výbor Starostů a nezávislých v úterý schválil zkrácení funkčního období vedení hnutí. Dubnový sněm tak bude volební. Odstupující předseda Petr Gazdík o jménu svého zástupce nechtěl mluvit. Podle europoslance Stanislava Polčáka, kterého si hnutí nově určilo jako lídra pro evropské volby, ale na celostátním výboru padalo jméno prvního místopředsedy STAN a poslance Víta Rakušana. Starostové také oznámili, že jednají o společné kandidátce pro volby do Evropského parlamentu s více subjekty.

Gazdík minulý týden uvedl, že chce skončit v čele STAN, hnutí podle něj potřebuje nový impulz. Navrhl proto zkrácení funkčního období vedení strany, které původně mělo trvat až do roku 2020. "Celostátní výbor ten návrh přijal, sněm Starostů a nezávislých bude navržen jako volební a já k 13. dubnu příštího roku skončím ve funkci předsedy Starostů a nezávislých," řekl Gazdík.

Uvedl také, že není na něm, aby rozhodoval o svém nástupci v čele hnutí, podle něj to bude na delegátech sjezdu. Vidí ale několik osobností, které by ho mohly nahradit, a na sněmu STAN očekává kvalitní souboj dobrých kandidátů.

"Na celostátním výboru zaznívalo zejména jedno jméno, a to je jméno Víta Rakušana. Pro nás by bylo obrovskou ctí, pokud on by se do čela hnutí postavil, protože skutečně vyjadřuje ten nový impulz po osvědčení v Kolíně, v kraji," řekl Polčák. Rakušan je kolínským starostou, krajským zastupitelem Středočeského kraje a poslancem.

Gazdík hnutí Starostů a nezávislých založil a vede ho od roku 2009. Funkce předsedy se už jednou vzdal a v roce 2014 STAN převzal liberecký hejtman Martin Půta. V listopadu stejného roku ale Půta z funkce odešel kvůli podezření z přijetí úplatku a ze zneužití pravomoci a Gazdík jako místopředseda znovu převzal vedení Starostů, později byl opětovně zvolen předsedou.

Po nynějším konci v předsednické funkci by se Gazdík chtěl více věnovat školství, ke kterému má jako učitel blízko. "Spolu s našimi senátory Jiřím Drahošem a Mikulášem Bekem bych rád začal pracovat na reformě, vizi českého školství," řekl minulý týden.

V Evropských volbách chtějí Starostové spolupracovat s více stranami

Starostové a nezávislí (STAN) jednají o společné kandidátce pro volby do Evropského parlamentu s více subjekty, jsou mezi nimi regionální i celostátní strany. Jasno o konečné podobě kandidátky chtějí mít do konce února, řekl v úterý novinářům europoslanec STAN Stanislav Polčák. Celostátní výbor hnutí ho schválil jako lídra kandidátky za STAN.

Podle Polčáka budou prioritami, které bude chtít STAN v EP prosazovat, bezpečnost, snaha adaptovat se na klimatické změny a zlepšení kvality života, a to i ve znevýhodněných regionech. "Naší ambicí je vyjednat sestavu pro evropské volby širší, která se shodne na tom, že víme, jak tyto výzvy chceme řešit a jak je chceme řešit," řekl. Podle něj má vzniknout společné volební uskupení, které bude jasně proevropské.

Starostové podle Polčáka už vedou jednání s regionálními subjekty, které patří mezi tradiční partnery STAN i v jiných typech voleb. Europoslanec zmínil SNK ED, Východočechy nebo Jihočechy. "Zadruhé, jednáme i s celostátními uskupeními. Nejednáme pouze s jednou stranou, ale s několika o vytvoření takto koncipované kandidátky, kde Starostové a nezávislí budou hrát zásadní roli v této sestavě," řekl.

Předseda STAN Petr Gazdík začátkem prosince řekl, že hnutí oslovilo TOP 09. S touto stranou kandidovalo do Evropského parlamentu v roce 2014, na společné kandidátce získala TOP 09 tři europoslance a STAN jednoho. Gazdík také vyjádřil lítost nad tím, že volební spolupráci vyloučila KDU-ČSL, jejíž poslanci patří stejně jako zástupci STAN a TOP 09 v EP do frakce Evropské lidové strany.

Starostové si schválili harmonogram pro jednání s možnými partnery pro eurovolby. "Do konce ledna bude předložen návrh konečné sestavy. Celostátní výbor, který schválí konečnou verzi kandidátní listiny, se bude konat 26. února. Takže do 26. února musí být hotovo z hlediska sestavení kandidátní listiny, zapojení těch subjektů," řekl Polčák.

Video: Lex Babiš? Pro starosty šikana, Babiš si jeho zmírnění užívá, je to absurdní, říká Polčák