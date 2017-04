Lidovcům nestačí Stropnického vysvětlení propadu výdajů na armádu. Nechceme být nejhorší, říkají

před 1 hodinou

Lidovci nejsou spokojeni s vysvětlením ministra obrany, proč náklady na armádu letos klesly pod pod jedno procento HDP. "Neuspokojuje nás to, když pan ministr obrany říkal, že mnohé státy také neplní a že ještě nejsme poslední. My nechceme být poslední, ale chceme být první v plnění závazků," uvedl šéf sněmovního klubu KDU-ČSL Jiří Mihola. Lidovci chtějí v koalici domluvit, s jakým návrhem na navyšování peněz do společného rozpočtu NATO pojede v květnu český představitel na summit NATO do Bruselu.

Praha - Lidovci chtějí ve vládní koalici dál jednat o zvyšování rozpočtu armády. Podle šéfa sněmovního klubu KDU-ČSL Jiřího Miholy je neuspokojilo, když jim ministr obrany Martin Stropnický (ANO) řekl, že ani další státy neplní své závazky vůči Severoatlantické alianci.

Představitelé KDU-ČSL a také předseda Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD) upozornili, že náklady Česka na armádu spadli pod jedno procento HDP. Americký ministr zahraničí (Rex) Tillerson nedávno vybídl partnery, aby na summitu NATO v květnu předložili závazný plán navyšování na dvě procenta.

"Neuspokojuje nás to, když pan ministr obrany říkal, že mnohé státy také neplní a že ještě nejsme poslední. My nechceme být poslední, ale chceme být první v plnění závazků," uvedl Mihola po jednání koaličních lídrů.

Lidovci chtějí v koalici domluvit, s jakým návrhem na navyšování peněz do společného rozpočtu NATO pojede v květnu český představitel na summit NATO do Bruselu, kde by měly členské státy předložit své plány na růst výdajů na obranu na dvě procenta hrubého domácího produktu. "Na ten summit pojede pan prezident. Uvidíme, jak si s touto situací poradí," poznamenal Mihola.

Lidovci připravili plán navyšování, který má vést k dosažení dvouprocentního cíle v roce 2023. Pokud se s koaličními partnery neshodnou, plánují téma otevřít během kampaně před říjnovými sněmovními volbami.

Americký prezident Donald Trump minulý týden po jednání s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance prohlásil, že členské státy NATO se musí dostatečnými investicemi do armády podílet na společné obraně. Trump opakovaně kritizuje fakt, že většina aliančních států včetně České republiky ročně odvádí na obranu méně než dohodnutá dvě procenta HDP.

Hamáček dnes kritizoval, že ministerstvo obrany loni nevyčerpalo téměř čtyři miliardy korun a výdaje na obranu tak klesly pod jedno procento HDP. Ministerstvo obrany se brání tím, že většina nevyčerpaných peněz je určena na úhradu už uzavřených smluv. Ministr Stropnický spojuje Hamáčkovu kritiku s blížícími se volbami. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) dnes řekl, že bude požadovat od Stropnického vysvětlení.