Jurečka: Lidovci nepůjdou do vlády se stranami, které podpoří manželství pro všechny

Lidovci budou požadovat záruky, že případná vládní koalice s jejich účastí neschválí manželství pro stejnopohlavní páry. V předvolebním rozhovoru pro Deník N to řekl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Pro lidovce by podle něj bylo nepřijatelné i to, aby jednotliví poslanci vládních stran hlasovali volně, a manželství pro všechny by tak mohlo projít hlasy z opozice.

Nad Jurečkovým vyjádřením se pozastavili zástupci STAN a Pirátů. Jednou z variant povolebního uspořádání je vznik vlády s účastí koalice Spolu, kterou s lidovci tvoří ODS a TOP 09, a koalice Pirátů a STAN. Záležet bude na výsledku sněmovních voleb, které se konají počátkem října. Musím tady něco uvést na pravou míru. Máme jako lidovci své hodnoty, které hájíme. Stejně tak to mají v druhé koalici a my chceme najít společnou řeč.

Jde o víc než naše rozdíly. Musíme ČR po letech vlády Babiše s komunisty postavit na nohy a narovnat jí záda. To je oč tu běží. — Marian Jurečka (@MJureka) September 17, 2021 Lidovci budou k manželství pro stejnopohlavní páry vyžadovat dohodu, že nebude schváleno s podporou vládních stran, vyplývá z Jurečkova vyjádření. "Já si neumím představit, že by KDU-ČSL byla ve vládě a vládní koaliční většina něco takového prohlasovala," řekl. "V ten okamžik by vládní koalice skončila," dodal. Může na tom ztroskotat i vytvoření vlády, podotkl. Jde podle něj o jednoznačnou prioritu lidovců, na které budou trvat. Později na twitteru své vyjádření upřesnil. "Máme jako lidovci své hodnoty, které hájíme. Stejně tak to mají v druhé koalici a my chceme najít společnou řeč. Jde o víc než naše rozdíly. Musíme ČR po letech vlády Babiše s komunisty postavit na nohy a narovnat jí záda. To je oč tu běží," napsal Jurečka. Předseda ODS Petr Fiala uvedl, že v etických záležitostech vždy respektoval volné hlasování každého ze zákonodárců. "Nic na tomto svém přesvědčení nemíním měnit ani do budoucna. ČR má šanci na změnu, voliči bych nám neodpustili, kdybychom ji promarnili," napsal na twitteru. Související Tím, jak žijeme, nikomu neubližujeme. Lidé prošli Prahou na podporu LGBT+ Hraje se o vládu bez člověka, který tento stát vysává jako nikdo jiný za posledních 30 let, reagoval na twitteru šéf STAN Vít Rakušan v narážce na premiéra Andreje Babiše (ANO). "Pro nás je prioritou koaliční vláda se Spolu. Chceme řešit zadlužení státu i zdražování, ne koho si mají lidé brát. Proto prosím kolegy, ať nezahazují naši budoucnost," dodal. Podobně podle pirátského poslance Mikuláše Ferjenčíka by měl stát řešit zadlužení a zdražování, ne manželství lidí. "Věřím, že nakonec i lidovci upřednostní svobodnou budoucnost před lpěním na předsudcích minulosti. To musí být jasný směr příští demokratické vlády," napsal Ferjenčík na twitteru. Uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry prošlo letos v dubnu ve Sněmovně prvním čtením. Dolní komora zároveň podpořila zvýšení ochrany manželství výhradně jako svazku muže a ženy ústavním zakotvením. Poslanci už ale o předlohách před volbami nestihnou rozhodnout, dnes skončila poslední řádná schůze Sněmovny.