"Líbeznický Kim Ir Sen." I tak si v ODS gratulují k návratu nahoru

V minulosti se říkalo, že by v Praze vyhrála volby i tenisová raketa Václava Klause. Ta doba se sice nevrátila, ale občanským demokratům se minimálně v očích voličů daří napravit si reputaci pokaženou dramatickým pádem v roce 2013 a několika skandály. Zatímco před čtyřmi lety neměla ODS v Praze ani jedenáctiprocentní podporu, nyní předběžné výsledky ukazují, že by mohla získat přízeň kolem osmnácti procent voličů.

Praha - "ODS jde nahoru trvale už od parlamentních voleb, kdy jsme se stali nejsilnější pravicovou stranou v zemi. A ten trend pokračuje nahoru. Když si promítneme čísla, tak v tuto chvíli jsme o sedm procent výše. A to je skok," hodnotil předběžné výsledky v hlavním městě kandidát na primátora Prahy a poslanec občanských demokratů Bohuslav Svoboda. Je přesvědčený, že lidé vidí, že se ODS od krize z roku 2013 změnila a nyní to voliči ocenili i tím, že hodili do urny jejich kandidáty.

Na tvářích nejen Svobody ale i dalších čelních představitelů strany je jasné, že ve štábu ODS všichni očekávají velký úspěch. Šéf strany Petr Fiala procházel mezi členy a kandidáty, gratuloval jim, přijímal slova chvály a jindy poměrně vážný politik se na všechny možné strany i usmíval. Podobně jako v Praze se totiž straně daří i na celorepublikové úrovni, v mnoha městech posiluje a třeba v Brně by její výsledek mohl být o deset procent vyšší než před čtyřmi lety.

Ve středočeské obci Líbeznice, kde je starostou poslanec Martin Kupka, se ODS dokonce podařilo získat hlasy skoro 78 procent voličů. "Líbeznický Kim Ir Sen. To se dalo čekat," gratuloval Kupkovi k vítězství europoslanec Jan Zahradil.

Pozvolný návrat na vrchol

Pokud předběžné součty potvrdí tento trend, mají občanští demokraté šanci stát se nejsilnější vládní opoziční stranou a nikoli jen nejsilnější pravicovou opozicí. "Nabízíme kvalitní osobnosti, skutečnou politiku a ne marketingové triky," řekl předseda ODS Petr Fiala krátce poté, co se do volebního štábu přišel podívat na sčítání výsledku komunálních voleb.

"Mým politickým cílem je, abychom byli skutečně politickou i mocenskou alternativou k hnutí ANO. Teď trpělivě čekám na výsledky a věřím, že dopadnou pro ODS dobře," dodal.

Politolog z Univerzity Karlovy Petr Jüptner říká, že by se role silné opozice mohla straně do budoucna vyplatit. "Je to i strategie, že ODS chce být vůdčí silou a hlavní opozicí, což jim do budoucna umožní zvednout se ještě výš," hodnotí Jüptner. Kromě lokálních témat podle něj mohla občanským demokratům k výsledku dopomoci i situace na celostátní úrovni.

"Výsledek ODS je ještě lepší, než se čekalo. A teď je otázka, jestli to neznamená, že se do nějaké omezené míry projevil prostřednictvím ODS i hlas proti současné vládě," upozornil politolog.

Strana má přitom do budoucna i další možnosti, jak dál zvyšovat svou popularitu. Jüptner poznamenal, že může stavět na kandidátech, kteří v ODS zůstali o po pádu vlády premiéra Petra Nečase v roce 2013. "Rok 2014 byl kritický, ale ODS v té době věděla, že se může spolehnout na lidi, kteří za ni v té době kandididovali a nepostavili se k ní zády. Od té doby občanští demokraté postupně posilují," shrnul minulost politolog.

Podle Svobody postup nahoru není nečekaně pomalý. Už před pěti lety prý kolegům tvrdil, že nemají čekat náhlé zlepšení situace a že cesta z krize potrvá déle. "Roku 2013 jsem říkal, že to bude trvat celé jedno volební období, než se naše síly natolik sjednotí, dokážeme transformovat ODS a půjdeme nahoru," uvedl Svoboda v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

ODS překvapila i v Brně

Zatím velmi příznivě vypadají výsledky pro občanské demokraty také v Brně. Ačkoli stále vede hnutí ANO, ODS, která letos kandiduje s podporou strany Svobodní, se drží hned na druhém místě. Současný brněnský primátor Petr Vokřál momentální stav očekával, podle jeho slov si byli vědomi toho, že je ODS silným soupeřem. "Klíčové ale je zejména to, jaká vznikne koalice," upozornil Vokřál.

Prozatímní druhé místo kvituje také lídryně brněnské ODS Markéta Vaňková. "Pevně věřím, že se ve výsledku odráží, že politika, kterou nastavil Petr Fiala, je tím správným směrem. Myslím si, že nám to nyní voliči vrací," řekla Vaňková.

ODS si v Brně vytyčila jako cíl osmnáct procent hlasů. Souboj mezi ODS a ANO předpověděl dnes dopoledne také exitpoll katedry politologie na Masarykově univerzitě, který provedli studenti tázáním voličů přímo před volebními místnostmi, jejich výsledky ale předpověděly těsné vítězství ODS.