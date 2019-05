Loňské zmatky se opakovat nebudou. Státní maturity se letos obešly bez chyb v zadání

Obsah letošních didaktických testů státní maturity, na rozdíl od těch loňských, byl bezchybný. Platnost testů potvrdila nezávislá odborná komise, informovalo ministerstvo školství. Testy psali maturanti na začátku května. Ve středu obdrží výsledky maturitních testů ředitelé středních škol, kteří je musí nejpozději ve čtvrtek předat svým žákům. Loni se v testech objevila chyba, kvůli které se pak musely přehodnotit výsledky maturity z češtiny.

Platnost didaktických testů jarního termínu společné části maturitní zkoušky v pondělí potvrdila nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem ministerstva školství, uvedl úřad. "Komise potvrdila, že všechny úlohy jsou formulovány jednoznačně, mají jednoznačně správná řešení uvedená v klíči správných řešení; odpovídají tedy svou náročností požadavkům kladeným na maturanty," řekl náměstek Václav Pícl.

Podle Cermatu, který státní maturity organizuje, se letos k povinnému testu z češtiny přihlásilo 68 115 středoškoláků. Druhý maturitní předmět si studenti vybírali mezi matematikou a cizím jazykem, kterému daly přednost zhruba čtyři pětiny maturantů. Matematiku, na níž každoročně ztroskotá nejvíc studentů, si zvolilo 21,4 procenta přihlášených, což je o 1,5 procentního bodu méně než před rokem.

Z cizích jazyků dominovala angličtina, kterou si vybralo více než padesát tisíc středoškoláků. Je to kolem 95 procent těch, kteří se rozhodli pro cizí jazyk. Necelá tři procenta si zvolila němčinu, ještě méně ruštinu, španělštinu nebo francouzštinu.

Klíče správných řešení testů zveřejní Cermat ve středu na webu www.novamaturita.cz a zároveň pošle výsledky testů ředitelům škol. Samotní maturanti se je pak dozvědí nejpozději ve čtvrtek. Pro případné žadatele o přezkoumání výsledku, připravilo ministerstvo informace a formulář na svém webu.

Loni se v maturitních testech objevila chyba, kvůli které ministr školství Robert Plaga (ANO) rozhodl o přehodnocení výsledků maturity z češtiny a rovněž o odvolání bývalého ředitele Cermatu Jiřího Zíky z funkce. V jedné z otevřených otázek byly dvě možné správné odpovědi namísto avizovaného jediného správného řešení. Cermat tak některým žákům musel vystavit nová vysvědčení a nové výpisy testů. Oprava pomohla 147 maturantům.

Podobnou chybu měl Cermat loni na jaře také v testu z češtiny u jednotných přijímacích zkoušek. Ta pomohla k přijetí na osmileté gymnázium dvěma žákům, kteří původně neuspěli.

Letošní maturanty čekají nyní ještě ústní zkoušky, které se budou konat mezi 16. květnem a 10. červnem. Výsledky písemných prací, jež středoškoláci psali v dubnu, se ředitelé dozvědí vždy do začátku ústní části maturity. Všichni úspěšní maturanti by měli dostat maturitní vysvědčení do 12. června.