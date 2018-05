Plaga odvolal šéfa Cermatu. Maturity jsou jeho dítě, proto omlouval i vážné chyby, řekl ministr

Ministerstvo školství kvůli zjištěné chybě měnilo výsledky maturitního testu z češtiny, dříve nastal podobný problém v přijímací zkoušce na střední školy.

Praha - Ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO) odvolal z funkce ředitele Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) Jiřího Zíku. Rozhodl se tak kvůli chybám, které se objevily v letošních maturitních testech z češtiny a přijímacích zkouškách na střední školy. Ministr to v úterý řekl novinářům po setkání ze Zíkou, od kterého chtěl vysvětlení, jak se mohly chyby v testech objevit.

"Jak sám pan ředitel řekl, že maturita je jeho dítě, tak já mám za to, že v tuto chvíli jako správný rodič omlouvá u maturity i věci a prohřešky svého dítěte, které už si vyžadují nějaký zásah," vysvětlil Plaga.

Zíka končí k 31. květnu a od 1. června ho nahradí analytička Michaela Kleňhová, která původně měla do funkce nastoupit od prosince. Do čela Cermatu ji vybrala komise již loni v listopadu, bývalý ministr Stanislav Štech (za ČSSD) ale tehdy rozhodl, že Zíka organizaci povede ještě tento rok.

Kleňhová má podle Plagy navrhnout změny, které by u maturit a přijímacích testů zamezily opakování chyb. Podle ministra je potřeba diskutovat o podobě maturit, ale také o nastavení otázek a odpovědí. Práci, kterou Zíka odvedl, Plaga ocenil. Vyzdvihl třeba to, že za celých osm let neuniklo před maturitami zadání testů.

"Jednou z věcí, která tady selhala, je, že přes validační komise prošly otázky, které měly případně dvě správné odpovědi, i když jednu ne tak obvyklou," řekl Plaga na otázku Aktuálně.cz, zda budou testy pod větší oponenturou a kontrolou.

Podle ministra je jedním z úkolů pro novou ředitelku, aby kontrola začala fungovat. Plaga by se také osobně přiklonil k tomu, aby se maturita týkala jen didaktické části, a nebrání se ani debatovat o změnách v celkové podobě zkoušky.