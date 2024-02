Lékař přišel za svou pacientkou domů a zavraždil ji, teď chce předčasně na svobodu

O podmíněné propuštění požádal podle zjištění Aktuálně.cz lékař, který připravil svou bývalou pacientku o život. Zavraždil ji u ní v bytě. Podle dostupných informací jde v posledních patnácti letech o jediný případ vraždy člověka jeho ošetřujícím doktorem. Pachatel dostal trest 18 let vězení. V průběhu soudního procesu tvrdil, že byl v době činu nepříčetný. Jeho obhajobě však soudy neuvěřily.

V pondělí 1. listopadu 2010 pozdě večer zaklepal na dveře bytu Marie M. její bývalý praktický lékař Edgar Bednář. Protože ho znala, otevřela mu. Během návštěvy mu připravila jídlo. Setkání se změnilo v tragédii, když Bednář svou bývalou pacientku požádal, aby mu půjčila peníze. Čtyřiasedmdesátiletá žena odmítla. Lékař ji napadl a po hrubém fyzickém násilí uškrtil.

Za loupežnou vraždu dostal Bednář 18 let vězení se zvýšenou ostrahou, jde o nejpřísnější režim výkonu trestu. Z bytu zavražděné ukradl 15 tisíc korun, šperky či alkohol. Celkem způsobil škodu za 30 tisíc. Ženu našel v bytě druhý den ráno její manžel. Muž po vraždě médiím řekl, že měli krátce před 30. výročím svatby.

Související Lékař dostal za vraždu své bývalé pacientky 18 let

Jak nyní zjistilo Aktuálně.cz, Bednář nechce strávit za mřížemi celý trest. Letos 1. února požádal o podmíněné propuštění. Plyne to ze soudního dokumentu, jejž redakce získala. O Bednářově žádosti rozhodne soudce Obvodního soudu pro Prahu 6 Kryštof Nový. "Zasedání je nařízeno na 13. března," sdělila mluvčí instance Zuzana Barochová.

Žádost po dvou třetinách trestu

Bednář je za mřížemi od 2. listopadu 2010, policie ho zadržela pár hodin po vraždě. Obratem putoval do vazby, jež se započítává do výkonu trestu. Za sebou má více než 13 a čtvrt roku vězení. V případě rozsudku nařizujícího 10 a více let odnětí svobody lze požádat o podmíněné propuštění až po odpykání dvou třetin testu.

Někdejší lékař je v současnosti v ruzyňské věznici v Praze. Jeho žádost o podmíněné propuštění provází zpráva odborné vězeňské komise o jeho chování během trestu. Komise hodnotí, zda se vězeň zapojuje do pracovního programu, jestli se chová bezproblémově či zda projevil sebereflexi.

"Odměny a pochvaly jsou plus. Soud přihlíží i k tomu, zda odsouzený nastoupil trest řádně a včas," uvedl trestní advokát Jaroslav Ortman k tomu, co dalšího bere soud při rozhodování o propuštění v úvahu. Kázeňské odměny a pochvaly zpravidla uděluje ředitel věznice za vzorné chování.

Součástí žádosti jsou také obvykle záruky rodiny, blízkých či zájmového spolku, že se dotyčný bude chovat na svobodě příkladně. Pokud soudce Bednářovi vyhoví, neznamená to jeho automatické propuštění. Žalobce může podat stížnost, lékař by pak musel setrvat ve vězení do verdiktu odvolacího soudu.

Měl dluhy, byl v exekucích

"Obžalovaný v poslední době selhával ve vztazích k blízkým osobám, střídal zaměstnání a byl z nich opakovaně propouštěn pro nespolehlivost. Měl dluhy v řádu statisíců, na jeho majetek byla prohlášena řada exekucí," uvedl žalobce Vít Legerský v roce 2011, kdy probíhalo s Bednářem hlavní líčení. Lékař měl také problémy s alkoholem a zneužíváním léků.

Když ho propustili z jeho posledního pracoviště, opsal si z kartotéky adresy pacientů a pacientek starších 60 let. Jednou z nich byla Marie M. Jeho motivem bylo získat v neutěšené sociální situaci peníze. Svou obhajobu postavil na tom, že si z osudného večera nic nepamatuje, protože kvůli zneužívání omamných látek trpěl rozkladem osobnosti.

"Jednal v přímém úmyslu a jako plně příčetný, když netrpěl duševní poruchou v době spáchání činu, mohl rozpoznat jeho protiprávnost a přitom své jednání ovládat," odmítl však jeho dovolání v březnu 2012 soudce Nejvyššího soudu Vladimír Jurka. Potvrdil, že všechny znalecké posudky o Bednářově příčetnosti obstály.

V době činu bylo lékaři 50 let. Ačkoliv před soudem kvůli svému údajnému psychickému deficitu vinu odmítl, nad vraždou vyjádřil lítost. "Chtěl jsem se omluvit soudu, přísedícím a pozůstalým za tento čin, který se prostřednictvím mé osoby odehrál," uvedl. Trestní soud mu také nařídil zaplatit vdovci coby odškodné 14 tisíc korun.