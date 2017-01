Lékař nemusí poskytnout pomoc člověku, který ji nechce. Soud dal za pravdu muži, jehož matka zemřela

AKTUALIZOVÁNO před 49 minutami

Lékař Norman Handl, který podle obžaloby neposkytl pomoc své matce, která nakonec zemřela, uspěl u Ústavního soudu. "Soustavný názor ženy byl, že odmítá lékařskou péči, a zejména péči syna," odůvodnila své rozhodnutí soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková. Výjimečným případem, alespoň co do morálky, se soudy zabývaly přes dva roky. A podle svědků, posudku, ale i Nejvyššího státního zastupitelství potrestal obvodní soud lékaře neoprávněně. Ústavní soud lékaři vyhověl a podmínku mu zrušil.

Brno – Stížnosti lékaře Normana Handla, který podle obžaloby neposkytl pomoc své matce, která po opožděném převozu do nemocnice zemřela, vyhověl Ústavní soud. "Je třeba plně ctít zásadu svobody a autonomie vůle a možnost pacienta odmítnout poskytnutí péče, byť by byla i považována za nezbytnou pro zachování jeho života," řekla soudkyně Šimáčková.

Případem, který je výjimečný i z hlediska morálky, se soudy zabývaly přes dva roky. A lékaře potrestaly za něco, za co podle svědků, posudku, ale i Nejvyššího státního zastupitelství nemohl. Ústavní soud lékaři vyhověl a zrušil mu podmínku, kterou mu původně potvrdil Nejvyšší soud.

Šimáčková navíc dodává, že všichni členové senátu měli stejný názor. "Měli naprosto stejný postoj jako já. A byli jsme přesvědčeni, že musíme zareagovat zrušujícím rozhodnutím. Hlavně proto, že máme hluboký respekt k autonomii vůle jednotlivce. A vůle té matky je jednoznačná a nesporná. Péči si nepřála a odmítala ji," řekla soudkyně. Naopak by podle Šimáčkové museli potrestat člověka, který by šel proti vůli pacienta.

"Nevidíme důvod, proč by měl ten člověk být trestán za to, že respektoval vůli své matky," uzavřela Šimáčková s dodatkem, že nižší soudy se chybně a nedostatečně vypořádaly s tím, že matka synovu pomoc odmítala.

Lékař Norman Handl v to, že mu Ústavní soud vyhoví, nevěřil. "Nicméně jsem velice rád. Nechápal bych, kdyby kriminalizovali člověka, jehož příbuzný odmítá péči, a i tak se mu snaží pomoci," řekl Aktuálně.cz Handl, jehož případ nyní musí znovu přezkoumat Obvodní soud pro Prahu 3.

Podle svědků Handlova matka svým chováním tyranizovala rodinu a odmítala se nechat ošetřit, kvůli čemuž zemřela. Praktický lékař Handl se u předešlých soudů bránil tím, že jeho matka mu zakazovala, aby se k ní přibližoval, a jakoukoliv pomoc celkově odmítala.

Handl však matce před smrtí zavolal doktora hned poté, co mu otec prozradil, jak špatně na tom je. Přivolaný lékař tehdy našel starou ženu v posteli plné výkalů, s proleženinami a hnisavou ránou na pravé paži, ze které vystupoval konec šroubu po léčené zlomenině. Po převozu do nemocnice její stav stabilizovali a doporučili jí operaci a amputaci ruky i s lopatkou. Opakovaně to odmítla a po dvou týdnech v nemocnici zemřela.

Za Handla se postavila i žalobkyně Nejvyššího státního zastupitelství. A podobně mluvil i primář vinohradské nemocnice Vladimír Frič, k němuž byla Handlová několikrát převezena a kterého jako jednoho z mála poslouchala a uznávala jako autoritu.

"Její zdravotní stav byl velmi vážný a hrozil rozšířením infekce do celého těla. Jediným řešením by byla amputace pravé horní končetiny, kterou však pacientka zásadně odmítala," vysvětlil Aktuálně.cz primář Frič a dodal, že chování matky k synovi bylo dost zvláštní.

"Bohužel musím konstatovat, že si za závažnost svého zdravotního stavu mohla z velké části sama. Vůbec syna, lékaře, nerespektovala a neuznávala jako autoritu, jednala s ním značně příkře, a to i před zdravotnickým personálem. Byla ošetřovatelsky velmi obtížná, často nepříjemná i na sestry v nemocnici," řekl primář Frič.

autor: Lukáš Prchal