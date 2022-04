"Hlavně ať to není vidět ve škole." Lásku mezi učitelem a žačkou ředitelé tolerují

Ve dne učí ve třídě středoškolačku fyziku, po škole jsou však partneři. Intimní vztahy mezi učiteli a žáky sice nejsou protizákonné, ale podle psychologů a právníků nejsou vhodné. Deník Aktuálně.cz několik takových příběhů zmapoval. Jednotný návod, jak by měli ředitelé v takových chvílích postupovat, chybí. Často tak požadují pouze to, aby ve škole nevystupovali jako pár.

Tehdy osmnáctileté Anně přišel její učitel biologie na střední škole zprvu poněkud arogantní. Brzy se však její pohled na devětadvacetiletého Petra změnil, zejména pak během třetího ročníku, kdy v rámci jím vyučovaného předmětu třída pracovala v laboratořích. Anna si nakonec učitele oblíbila.

V posledním, maturitním roce však Petr její třídu už vyučovat neměl. Žačka se mu proto rozhodla napsat soukromou zprávu na sociální síti a poděkovat mu v ní za to, jakým způsobem je tři roky vyučoval. Pedagog ji hned vzápětí pozval na schůzku do kavárny, během léta se dále scházeli a na začátku školního roku spolu začali chodit.

"Nikomu jsme to neříkali a všichni se to dozvěděli až na maturitním plese, na který jsme přišli společně a líbali se tam. V té době jsme spolu navíc začínali i bydlet," popisuje nyní dvaadvacetiletá Anna, jejíž pravé jméno redakce zná, ale z důvodu zachování anonymity ho podobně jako u všech dalších svědectví změnila.

To třináctiletá Kristýna, která studovala křesťanské gymnázium, se se svým čtyřiadvacetiletým učitelem sblížila díky svému staršímu bratrovi, který se s pedagogem kamarádil. Jelikož oba bydleli blízko od sebe, učitel občas vezl studentku po škole domů.

Kristýna nyní tvrdí, že si vždycky skvěle popovídali a první tři roky, co se znali, byli kamarádi. Když však bylo Kristýně šestnáct let a učiteli sedmadvacet, jejich přátelství přerostlo do partnerského vztahu. "Mým rodičům se to vůbec nelíbilo, a dokonce to řešili s ředitelkou," vzpomíná Kristýna.

Kristýnin a Annin příběh není ničím zcela ojedinělým. Ačkoliv se ve veřejném prostoru o partnerských či mileneckých vztazích mezi učiteli a žáky na středních školách či gymnáziích až na výjimky nediskutuje, školy s nimi zkušenost mají. Deníku Aktuálně.cz se podařilo sehnat pět svědectví žákyň a jednoho žáka, kteří navázali intimní nebo partnerský vztah s vyučujícím na své škole.

Láska mezi učitelem a žákem je legální

Vztahy učitelů a žáků české zákony nezakazují. Pokud je tedy student starší 15 let, ničeho protiprávního se nikdo ze zúčastněných nedopouští. Advokátka Jana Krouman ale vysvětluje, že přece jenom by v této oblasti nějaká pravidla měla platit, ačkoliv je zákony nenastavují.

"Morální hledisko určité nevhodnosti by mělo být řešeno spíše etickým kodexem pro pedagogické pracovníky. To ale není na českých školách běžná praxe. Nelze však pominout, že učitel je pro studenta nepochybně autorita, a dospělý tedy může vystupovat z pozice převahy, kterou nad nezletilým studentem ze svojí pozice má," vysvětluje Krouman.

Ani Česká školní inspekce nepovažuje za vhodné, aby vztahy mezi žáky a pedagogy upravoval zákon. Náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys ale rovněž zdůrazňuje, že školní řád by měl nastavovat pravidla vzájemných vztahů na každé škole, která by měla vycházet mimo jiné také "z určitého zdravého rozumu a korektního vnímání toho, co je ve společnosti správné a přípustné".

Klinický psycholog Jan Kulhánek se domnívá, že vztahy mezi učiteli a žáky správné a přípustné nejsou. Už jenom například kvůli tomu, že tito partneři nemohou mít vzhledem ke svému postavení vyrovnaný vztah. "Navíc rodiče určitě nedávají své děti na školu proto, aby se tam dali dohromady s učitelem. Z mého pohledu se jedná o překročení hranic na straně učitele a zneužití své role člověka, ke kterému žák vzhlíží a kterému věří," říká Kulhánek.

Podle náměstka školního inspektora by ředitelé v případech, kdy se nevhodné vztahy mezi žákem a učitelem prokážou, měli vůči pedagogovi přijmout náležité opatření. "Samozřejmě se zohledněním všech souvislostí je pak potřeba věc řešit s rodiči a případně podle povahy dané události pak i s policií nebo orgánem sociálně-právní ochrany dětí," říká náměstek Andres.

Pokud nebude učitel své partnerce ve škole nadržovat…

Z příběhů, které se podařilo deníku Aktuálně.cz sesbírat, však vyplývá, že některé školy se vztahy učitelů se žáky vůbec nezabývají, i když o nich vědí. "Vedení školy tenkrát řeklo, že když už je mi 18 let, tak to řešit nebudou," popisuje Anna. Podobnou zkušenost mají i další respondenti, a to i přestože někteří žáci nebyli leckdy ani plnoletí.

Tehdy sedmnáctiletá Pavla se ve druhém ročníku střední školy přihlásila na menší lyžařský kurz, který pořádal mezi studenty oblíbený učitel. "Líbali jsme se tam, ačkoliv měl v té době přítelkyni, která byla také jeho bývalá studentka. Po návratu z hor jsme si psali a vídali se, ale bylo to spíš takové kamarádství," popisuje Pavla.

O letních prázdninách, když už Pavla měla po osmnáctých narozeninách, se s pedagogem vyspala. "Nějak se to dostalo k řediteli, který si mě zavolal a řekl mi, že je to v pohodě, pokud mi nebude nadržovat. Ani spolužáci ve třídě to nějak extra nehrotili," vzpomíná Pavla, kterou její partner pak ve třetím ročníku vyučoval fyziku. A nevadilo to ani jejím rodičům, ačkoliv přiznává, že otci se to zpočátku příliš nelíbilo. "Když ho ale nakonec potkal, tak změnil názor," říká Pavla.

Nebývají to ale pouze učitelé, kteří mívají bližší vztah se svými žačkami. Tehdy osmnáctiletý Adam se ve třetím ročníku střední školy seznámil s novou osmadvacetiletou učitelkou biologie a chemie, která byla podle jeho slov kamarádská.

Ve čtvrtém ročníku pomáhala třídě s tanečním vystoupením, které chystali na maturitní ples. "Při tom jsme se sblížili. Po vyučování jsem ji třeba doprovázel na autobus, šla s námi dokonce i do klubu. Jednou však autobus nestihla, a tak jsem jí nabídl, aby u mě přespala. Tehdy jsme spolu sice sex neměli, ale krátce nato začal náš vztah," popisuje nyní Adam.

I v tomto případě vedení školy do intimního vztahu žáka a pedagoga nijak nezasahovalo. "Ředitelka jí řekla, že mimo školu si může dělat, co chce, ale hlavně ať to není vidět ve škole. Navíc před námi byli na škole i jiné podobné vztahy," tvrdí Adam.

Kateřina Bartošová a Mirka Lazarová z Asociace školní psychologie tvrdí, že neexistuje žádný standardizovaný postup, kterého by se školy při řešení takových situací měly držet. Každá je tak řeší po svém, přičemž většinou záleží především na řediteli školy. "Existují školy, které vztahy mezi učiteli a žáky upravují ve svých etických kodexech. V anglosaském prostředí je to již téměř samozřejmostí," říkají psycholožky.

Ač si to dítě neuvědomuje, může jít o nátlak

Advokátka Krouman navíc upozorňuje, že případné vztahy ve školách nemusí být pouze porušením morálních či etických zásad. Pokud je pedagog důvěryhodnou osobou, mohou podle ní studenti svolit k něčemu, co by za jiných okolností považovali za nepatřičné.

"Podobné úvahy lze sledovat také ve výpovědích poškozených, kteří vypovídali v kauze sexuálního zneužívání psychiatra Jana Cimického. Oběti si říkaly, že je to odborník, že ví, co dělá. Vlastně se cítily špatně, že jim jeho chování přijde nepatřičné, a teprve po letech se celá kauza otevírá," říká advokátka a připomíná psychiatra, kterého policie na začátku dubna obvinila z 29 případů znásilnění a vydírání.

"Je otázkou, zda některé erotické či sexuální kontakty mezi učiteli a studenty na školách nejsou zatíženy právě tímto nerovnocenným vztahem. Pak si dovedu představit, že se může ze strany dospělého jednat minimálně o sexuální nátlak, případně znásilnění," vysvětluje Krouman.

Spolek Proč jsme to nenahlásili, který sbírá a anonymně zveřejňuje příběhy sexuálního obtěžování a znásilnění, uvádí, že z celkové asi tisícovky příběhů, které do loňského prosince nasbíral, eviduje osmnáct výpovědí, kde se výslovně hovoří o sexuálním násilí ze strany pedagoga na základní, střední nebo vysoké škole.

Před časem spolek například zveřejnil příběh tehdy dvanáctileté žačky, která se zamilovala do svého učitele na základní škole. "Nijak se nestyděl házet úsměvy po holkách. A tak mi zamotal hlavu. Přešlo to na chatování, zamilovaná slova, potom na nahé fotky, líbání a osahávání v kabinetu a v prázdných šatnách. Nakonec došlo i na setkání mimo školu, kde jsme měli orální sex," stojí v příběhu. Na všechno pak přišla matka žačky, která se to dočetla v dceřině deníčku. Podle autorky příběhu třiatřicetiletý učitel od soudu dostal podmíněný trest.

Končí to hlubokými ranami na psychice i svatbou

S podobným chováním učitelů se setkávají i v centru pro oběti domácího a sexuálního násilí proFem, ačkoliv jeho sociální pracovnice Tereza Piknová připouští, že jde spíše o jednotky případů. "V takovém případě jedná vždy vyučující z pozice moci a autority, zneužívá své postavení a o to těžší je se z pozice žáka útokům bránit nebo vyhledat pomoc," říká Piknová.

Právě nerovné postavení může vést k tomu, že řada obětí si nevhodné chování učitele uvědomí, případně ho začne řešit až s odstupem času. Judita Zdráhalová ze spolku Proč jsme to nenahlásili popisuje, že všechny příběhy spojuje zneužití mocenské, společenské, ale i intelektuální převahy násilníka.

"Nejen pozice autority, ale i velký věkový rozdíl mezi násilníkem a obětí, a tedy to, že se zde bavíme o dětech, dospívajících či velmi mladých lidech, bude nutně formovat podobu probíhaného násilí, ale také třeba to, jak oběť násilí reflektuje a jak hluboké rány to na její psychice zanechá," říká Zdráhalová.

A nemusí jít nutně o sexuální nátlak, který studentům může ubližovat. Psycholog Kulhánek potvrzuje, že se s psychickými problémy způsobenými vztahy žáka s učitelem již setkal. "Například když žákyně gymnázia začala chodit se svým chemikářem a měla kvůli tomu problémy mezi vrstevníky. Rozešli se ve čtvrťáku, kdy se blížila maturita a ona ji měla dělat právě z chemie. Byl to velký problém, hodně stresu, vzteku a smutku. Obecně se mnou ale klienti opakovaně řeší spíše krátkodobý flirt s učitelem než vztah. Připadají si využití," popisuje Kulhánek.

Některé vztahy, které ale vznikají mezi pedagogem a žákem, však mohou trvat i několik let, některé dokonce končí i svatbou. Pavla je se svým přítelem, tehdejším svým učitelem, už šestým rokem. Kristýna a Anna si své tehdejší pedagogy vzaly za muže a stále spolu žijí.