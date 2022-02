Foto: Pulzy českého laseru mají výkon jako pět milionů Temelínů. Takto funguje

Tripartita projednala návrh státního rozpočtu. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) je protiinflační. Podnikatelé podporují zajištění stability veřejných financí a snížení schodku. Odbory kritizují některé úsporné kroky. Dál chtějí jednat o zvýšení platů, vadí jim zmrazení plateb státu do zdravotního pojištění za děti, důchodce či nezaměstnané. Připomínky k tomu mají i zaměstnavatelé. Na tiskové konferenci po jednání to řekli premiér, šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula a prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner.

Podle navrhovaného rozpočtu by stát měl hospodařit s příjmy přes 1,61 bilionu korun a výdaji přes 1,89 bilionu. Schodek činí 280 miliard. Je tak celkem o 96,6 miliardy nižší, než navrhovala předchozí vláda premiéra Andreje Babiše (ANO). Proti původnímu jejímu plánu se pro letošek výdaje snižují o 76,6 miliardy a příjmy navyšují o 62,2 miliardy korun.

Fialova vláda plánuje uspořit na provozních výdajích, platech či odsunutím investic. Zvedat nebude ani platby státu do zdravotního pojištění za děti, důchodce či nezaměstnané. Zhruba 21 miliard korun z vyšších příjmů má putovat kvůli vysoké inflaci do mimořádné valorizace penzí, tři miliardy do dávek na bydlení kvůli zdražení energií či pět miliard korun do zvýšených úroků u státního dluhu.