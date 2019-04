Lanovka na Sněžku se po údržbě opět rozjela, jízdné se nezměnilo

před 3 minutami

Po čtyřtýdenní jarní odstávce se v pátek ráno do denního provozu letní sezony rozjela kabinová lanovka z Pece pod Sněžkou na nejvyšší českou horu Sněžku. Jízdné zůstalo stejné jako v zimní sezoně. Dospělí platí za jízdu až na vrchol 230 korun. Lanovka jezdí od 08:00 do 18:00, mezi 1. květnem a 30. zářím bude v provozu do 19:00. Při odstávce byla lanovka v provozu jen o víkendech.

V Krkonoších ráno panovalo slunečné počasí. Na hřebenech hor stále leží asi 150 centimetrů sněhu a v lavinových katastrech platí nejnižší první lavinový stupeň z pětibodové škály. Teplota se na hřebenech ráno pohybovala kolem čtyř stupňů nad nulou. V nižších polohách bylo tepleji, například v Peci pod Sněžkou bylo asi deset stupňů. Během odstávky technici lanovku zkontrolovali. "Především se při ní dělají kontroly pohonů, stanic, tratě, promazávají se kladkové baterie," uvedl náčelník lanovky Jiří Martinec. Náročnějším úkonem byla odborná prohlídka a servis brzd, který se podle předpisu výrobce dělá jednou za pět let. Odstávky lanovky využili 10. dubna čeští a polští hasiči ke společnému cvičení záchrany lidí z lanovky. Asi 100 hasičů při něm pasažéry při simulované poruše lanovky sundávalo pomocí slaňování z jednotlivých kabinek. "Cvičení se konalo v rámci projektu Bezpečné pohraničí a svým rozsahem bylo výjimečné. Byli na něm hasiči z pěti českých pohraničních krajů a ze tří polských vojvodství," uvedli hasiči. Uplynulou zimní sezonu provoz lanovky podle Martince výrazně ovlivnilo větrné počasí. "V lednu a v únoru jsme až na Sněžku jezdili jen asi 15 dní," řekl. Lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Při silném větru obvykle stojí horní úsek z Růžové hory na Sněžku. Kabinová lanovka je po kompletní výměně v provozu na prvním úseku od prosince 2013, na druhém úseku jezdí od února 2014. Nové zařízení za více než 300 milionů korun nabízí turistům čtyřmístné kabiny místo dřívějších otevřených dvousedaček. Doba jízdy na vrchol se zkrátila z 25 na 16 minut, kapacita lanovky však zůstala stejná, což byla podmínka ochránců přírody. Ve špičkách se tak u lanovky stále tvoří až několikahodinové fronty.