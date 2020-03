Laboratoř na 3D tisk vytvořila štít pro zdravotníky. Může jich tisknout až 800 za den

Laboratoř Josefa Průši, která se specializuje na 3D tisk, připravila za tři dny prototyp ochranných štítů pro lékaře a zdravotníky, kteří jsou v první linii boje se zákeřnou nemocí Covid-19. Tvůrci tvrdí, že jsou schopni vyrobit až 800 kusů denně. Výroba jednoho kusu stojí asi 20 korun. Laboratoř přislíbila dodávku prvních 10 tisíc štítů ministerstvu zdravotnictví.

Vývojář a podnikatel v oboru 3D tisku Josef Průša v posledních týdnech dostával stovky mailů s různými návrhy respirátorů, ventilátorů nebo masek, kterých je v lékařských zařízeních po celé republice velký nedostatek.

Průša Reseach na základě studia problematiky došel k závěru, že 3D tisk se k výrobě respirátorů nehodí. "Žádný z modelů, které nyní najdete na internetu, nebyl pořádně testován, a my tak nevíme, jestli poskytují ochranu, kterou od nich lidé očekávají," vysvětluje Průša. Samotné provedení respirátoru musí být perfektní, aby bylo dosaženo co nejlepšího těsnění obličeje.

3D tisk podle Průši probíhá z tvrdých materiálů, u kterých se nelze spolehnout, že bude dosaženo požadovaného těsnění obličeje. Dalším otazníkem byla pro tvůrce pórovitost vytisknutého materiálu, která by mohla bránit sterilizaci daného respirátoru a viry by v plastu mohly přežívat, což u zdravotní pomůcky není žádoucí.

Lékaři se mohou přihlásit do testování Lékaři nebo další profesionálové, kteří trpí nedostatkem pomůcek a chtějí se zapojit do testování, se mohou přihlásit na následující stránce napřímo. V jednoduchém formuláři vyplní svůj požadavek a Prusa Research jim následně štíty zdarma doručí.

"Podle vědeckých zpráv dokáže koronavirus přežít na plastu až 48 hodin. Všichni chceme pomáhat svým rodinám a blízkým - ale o to opatrnější bychom měli být, protože nechceme věnovat něco, čím bychom mohli ve výsledku spíše ublížit," dodává k tomu Průša. 3D tištěné respirátory podle Průši ještě vyžadují hodně práce a testů na to, aby je bylo možné bezpečně používat.

"Během našeho výzkumu jsme hledali ochranné prostředky, které je možné bezpečně tisknout - a v první fázi jsme se rozhodli soustředit na ochranné obličejové štíty, které používají lékaři," říká Průša.

Vývojář zároveň vyzval všechny nadšence do 3D tisku, aby se do tisku štítů také zapojili. "Pokud máte kapacitu a nástroje, můžete si vše začít připravovat už nyní, ještě před finálním designem. Teď je nejlepší chvíle na to, vyladit svou tiskárnu a zásobit se materiálem tak, abyste mohli začít tisknout hned, jakmile vydáme finální model. Myslím, že většina dílen a labů bude mít všechny potřebné nástroje k dispozici - 3D tiskárnu, laserový plotr a nůžky. To je opravdu všechno!" vyzval Průša.

Ochrana pro nos a oči

Štíty podle něj ochrání nos a oči zdravotníka před kašláním a kýcháním nakažených pacientů. Ochranné štíty tak mohou být doplňkem k respirátoru.

Výzkumníci z Průšovy laboratoře ve třech dnech vyzkoušeli desítky vývojových verzí. Dva prototypy dostalo ministerstvo zdravotnictví k posouzení. První kusy odcházejí také na testy v ostrém provozu.

Průša Research je největší "farmou 3D tisku" na světě, takže podle svých odhadů je schopná vytisknout 800 štítů za den. Firma slíbila, že prvních 10 tisíc kusů dostane k dispozici ministerstvo zdravotnictví. Cena materiálu na vytisknutí jednoho štítu je podle Průši 20 korun.