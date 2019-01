Skupina senátorů připravuje žalobu na prezidenta Zemana za hrubé porušení ústavy

Aktualizováno před 42 minutami

Senátorský Klub pro liberální demokracii - Senátor 21 připraví text žaloby na prezidenta Miloše Zemana za hrubé porušení ústavy. Na tiskové konferenci při jednání horní komory to řekl předseda klubu Václav Láska. Impulzem k tomuto kroku podle něj byly zásahy prezidenta a zaměstnanců Hradu do justice. Senátoři se chtějí věnovat i dřívějším skutkům, do diskuse s ústavními právníky jich mají vytipovanou zhruba dvacítku. V klubu je šest senátorů z jednaosmdesátičlenné horní komory.

"Přijde nám, že diskuze o tom, jestli prezident něco spáchal, nebo ne, bez toho, aby se někdo pokusil o jasné popsání skutků s jasnou právní argumentací prostě nemá smysl. Takže jsme si dali za úkol, že text žaloby připravíme, abychom se mohli bavit o zcela konkrétních věcech," vysvětlil pro Aktuálně.cz Láska. Hotovou žalobu by jeho senátorský klub chtěl mít do osmi týdnů. "V prvních čtrnácti dnech chceme sepsat a faktograficky popsat všechny skutky, u kterých se domníváme, že jsou porušením ústavy. Ty potom vezmeme a budeme je konzultovat s ústavními právníky, u kterých z nich jsme schopni vyargumentovat, že porušením ústavy byly," řekl Láska. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček záměr senátorů označil za snahu zviditelnit se v médiích. "Další nenávistný pokus o zviditelnění se v médiích. O nic jiného nejde," napsal na Twitteru. Není žádným překvapením, že nenávistí rozdělují společnost hlavně ti, kteří se zaklínají “liberální demokracií”. Připomínají svými praktikami ty, kteří v minulosti vzývali “lidovou demokracii”. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) January 30, 2019 Podle šéfa komunistů Vojtěcha Filipa senátoři Klubu pro liberální demokracii - Senátor 21 nedělají nic jiného, než bojovat se Zemanem. "Otázkou je, zda právě toto od nich jejich voliči očekávají a zda touto svojí činností prospívají občanům a naší zemi v zahraničí," napsal. Je smutné, že senátoři Klubu pro liberální demokracii - Senátor 21, nedělají, jak se zdá, nic jiného, než bojují s panem prezidentem. Otázkou je, zda právě toto od nich jejich voliči očekávají a zda touto svojí činností prospívají občanům a naší zemi v zahraničí. — Vojtěch Filip (@vojtafilip) January 30, 2019 K samotnému úspěšnému podání žaloby, kterou by se pak zabýval Ústavní soud, je nutný souhlas nejméně tří pětin přítomných senátorů. Pokud se tak stane, musí odsouhlasit podání žaloby ještě třípětinová většina všech poslanců. Láska však zatím žádnou podporu z jiných stran předjednanou nemá. Nejprve chce mít hotový kompletní text žaloby, až poté chce pro něj vyjednávat podporu. Schůzky soudců s Mynářem a Zemanem nezávislost justice neohrozily, shodl se podvýbor číst článek Klub Senátor 21 se k přípravě ústavní žaloby rozhodl poté, co se začal probírat vztah Hradu k justici. Týdeník Respekt napsal, že kancléř Vratislav Mynář opakovaně kontaktoval soudce ve věcech, které se týkají Hradu a prezidenta. Mynář kontakty později potvrdil, nevidí na nich nic špatného. Zeman poté uvedl, že Mynář jednal se soudci z jeho pověření. Bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa v rozhovoru pro Deník N uvedl, že mu Hrad dával opakovaně najevo, jak má jeho soud rozhodnout v některých kauzách, údajně mu prezident naznačoval, že by ho výměnou mohl jmenovat do čela Ústavního soudu. Žalobou pro hrubé porušení ústavy pohrozili senátoři Zemanovi už předloni, a to kvůli jeho váhání s odvoláním Andreje Babiše z funkce ministra financí v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo. K přijetí návrhu žaloby na prezidenta je třeba souhlas třípětinové většiny senátorů přítomných na dané schůzi, což je 49 v případě účasti všech 81 členů horní komory. Podání žaloby by pak musely schválit ještě nejméně tři pětiny všech poslanců, tedy minimálně 120 členů dolní komory. Žalobu by projednával Ústavní soud. K ústavní žalobě na hlavu státu Senát přistoupil jednou, a to především kvůli rozsáhlé amnestii, kterou vyhlásil bývalý prezident Václav Klaus před odchodem z funkce v roce 2013. Ústavní soud o ní nerozhodl s odůvodněním, že Klausův prezidentský mandát krátce po podání žaloby uplynul. Pokud by soud žalobě vyhověl, trestem by pro žalovaného mohla být ztráta prezidentského úřadu. Zeman řekl, že si mě umí představit jako předsedu Ústavního soudu. Fungovalo to stylem, já vám dám funkci, vy mi dáte správné rozhodnutí, říká Baxa. | Video: DVTV | 07:56