Domů mu přišel exekutor, na hranicích ho zadrželi. Úředníci si ho spletli s jmenovcem

Evropská komise chce v rámci přechodu ke klimaticky odpovědnému hospodářství v nejbližších měsících přijít s řadou kroků a iniciovat masivní investice do ekologických projektů. Prohlásila to ve středu šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová, která představila klimatický plán označovaný jako Evropská zelená dohoda. Mezi první opatření bude patřit návrh normy zavazující unii ke klimatické neutralitě či vytvoření fondu pro podporu regionů závislých na energii z fosilních paliv. Mezi země, které by z něj mohly čerpat, patří Česko. Fond má podle von der Leyenové vyvolat investice v hodnotě 100 miliard eur (2,5 bilionu korun).