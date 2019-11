Dlouhé hledání zástupce ombudsmanky skončilo. Poslanci zvolili Moniku Šimůnkovou

Tak dlouho poslanci hlasovali o novém zástupci ombudsmanky, až to vypadalo, že se většina sněmovny na žádném jméně neshodne. Nakonec ale zvolili zástupkyní Moniku Šimůnkovou, bývalou zmocněnkyni vlády pro lidská práva. Na post ji navrhl Senát a prezident Zeman. Nahradí exposlance ČSSD Stanislava Křečka, kterému končí funkční období.

Šimůnková působila v letech 2011-2013 jako vládní zmocněnkyně pro lidská práva během vlády Petra Nečase. V minulosti pracovala také v Nadaci Naše dítě a v Českém helsinském výboru. Nyní je členkou výboru pro práva dítěte při radě vlády pro lidská práva.

Na post ji navrhl Senát a prezident Miloš Zeman, stejně jako její protikandidátku Lenku Marečkovou. Ta je hlavní inspektorkou ochrany lidských práv na ministerstvu obrany, signatářkou Charty 77 a členkou Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Po pádu komunistického režimu pracovala v kanceláři prezidenta Václava Havla a následně na ministerstvech spravedlnosti a školství.

Už když předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek v úterý oznámil, že jedna z kandidátek na místo zástupkyně ombudsmanky má šanci být v tajné volbě zvolena, bylo velmi pravděpodobné, že se tak skutečně stane. Síla poslaneckého klubu ANO se 78 členy je natolik dominantní, že fakticky toto hnutí rozhodovalo o tom, kdo se zástupkyní stane. A úplně stejná situace bude příští rok, kdy sněmovna bude volit samotného ombudsmana místo Anny Šabatové, které funkční období končí.

Poslanci volí ombudsmana i jeho zástupce z "balíčku", kdy dvě jména navrhuje prezident a dvě Senát. "Většinová shoda v našem klubu v minulosti byla, jestli by nebylo lepší počkat na volbu nového ombudsmana a následně zvolit jeho zástupce. Dneska jsme ale v situaci, kdy jak prezident, tak Senát se de facto shodují na návrhu dvou velmi kvalitních kandidátek," avizoval před hlasováním Jaroslav Faltýnek.

O složitém hledání nástupce dosavadního zástupce ombudsmanky Stanislava Křečka svědčí to, že dvě předcházející hlasování na jaře a v létě výsledek nepřinesla. V první volbě neuspěla právnička Markéta Selucká ani bývalá ústavní soudkyně a senátorka Eliška Wagnerová. Do druhého kola šla opět Selucká a také bývalý místopředseda Senátu Jiří Šesták, právník a exposlanec ČSSD Zdeněk Koudelka a nynější zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček.

Pokud jde o nástupkyni Anny Šabatové, nejvíce se mluví o nynější poslankyni za ANO Heleně Válkové. Když Válková dostala letos v říjnu dotaz, zda jí Miloš Zeman takovou nominaci nabídl a co případně odpověděla, řekla: "Pan prezident se mě na to ptal v rámci neformální debaty. Já jsem mu odpověděla, že bych to považovala za velkou čest. Ale nic mi neslíbil, jen chtěl znát mé stanovisko."