Kvíz: Před 81 lety se v kryptě bránili přesile. Co víte o hrdinském činu parašutistů?

V neděli to bude přesně 81 let, kdy nacisté vypátrali československé parašutisty, kteří stáli za útokem na vysokého představitele tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava Reinharda Heydricha. Obklíčili je v kostele. Aby příslušníci československé exilové armády nepadli do zajetí, spáchali po několikahodinovém boji sebevraždu. Vyzkoušejte si v kvízu, kolik o hrdinském činu parašutistů víte.