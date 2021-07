Zemřel herec Vladimír Marek. Hrál ve filmu Perníková věž i v Divadle Na zábradlí

V nedožitých 70 letech zemřel ve čtvrtek divadelní, muzikálový i televizní herec Vladimír Marek. Poslední roky života bojoval s rakovinou a téměř nevycházel ze svého bytu.

"Od víkendu se nikomu neozýval. Tak jsem šel po všech možných institucích - nemocnice, přátelé, sousedé… Nakonec jsem nechal otevřít byt hasiči. Bohužel už byl Vláďa mrtvý," napsal podle serveru Blesk.cz hercův přítel Radek Krejčí na Facebooku.

Poslední roky kvůli částečnému ochrnutí téměř nevycházel ze svého bytu. "Tělo se rozhodlo, že mi vrátí všechno, čím jsem ho za svého bujného života trápil. Já nějak tušil, že to tak bude," říkal ale s úsměvem.

Marek v něm přišel s novým pohledem na Salome jako zosobnění ženské smyslnosti, lehkovážnou princeznu, co na přání matky přináší smrt Janu Křtiteli, či zhrzenou milenku. Původně chtěl vyjít z romantického dramatu Oscara Wilda, nakonec si jen půjčil citace, které převedl do veršů. Některé monology proto i zazpíval. Svůj mnohostranný talent uplatnil v činohře, tanci i zpěvu, využil loutky, došlo na parodii i filmové dotáčky.

Ve filmu ho jeho zjev jako by předurčoval spíše pro záporné postavy, takovou byla třeba role mafiánského bosse v Perníkové věži nebo manažer ve Fontáně pre Zuzanu 2. Do jedné z jeho prvních televizních rolí ho obsadila režisérka Jitka Němcová, když v inscenaci Taneční zábava z roku 1990 vyvolala v divácích iluzi skutečného přepadení televize v přímém přenosu. Po běžném ohlášení pořadu Marií Tomsovou vpadl do studia tehdy neznámý herec Marek a hlasatelku si vzal jako rukojmí. Později se sice na obrazovce objevila zpráva o tom, že nejde o skutečné přepadení, to už ale mystifikaci podlehly stovky diváků, kteří volali do televize, co se děje.

Vladimír Marek účinkoval dlouhá léta jako loutkoherec v královéhradeckém Divadle Drak. Poté od roku 1991 měl stálé angažmá v Divadle Na zábradlí. Mezi jeho nejznámější role patří účinkování v muzikálech Cabaret, Johanka z Arku či Excalibur.