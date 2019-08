Kubišová i Havlová. Známé osobnosti varují před manipulacemi okolo sametové revoluce

Čtyři desítky osobností sepsaly text, v němž protestují proti údajnému manipulování dění roku 1989. Ohradily se proti dvěma rozhovorům k blížícímu se výročí listopadu 1989 v deníku MfDnes, který vlastní svěřenský fond premiéra Andreje Babiše. V rozhovorech se podle nich objevila tvrzení, která mají asi znevážit stávkující studenty u veřejnosti. Protest, jehož text má ČTK k dispozici, podepsali někteří studentští vůdci z listopadu 1989 a signatáři Charty 77. Vedení deníku kritiku odmítá.

"S blížícím se letošním výročím je čím dál tím zřetelnější, že budeme čelit manipulativní kampani ve snaze přepsat dění kolem roku 1989 tak, aby lépe vyhovovalo některým současným politikům," uvedli signatáři textu. Upozornili přitom na rozhovory s galeristou a někdejším pracovníkem stranického aparátu Jiřím Jaskmanickým a dokumentaristou Pavlem Chalupou. Jaskmanický například v rozhovoru zveřejněném 30. července uvedl: "Pietní akce 17. listopadu 1989 na Albertově byl můj nápad".

Deník MfDnes se podle signatářů nesnažil ověřit informace z jiných zdrojů, a proto se lze domýšlet, že slouží jako prostředek k šíření konspiračních teorií a diskreditaci představitelů a událostí roku 1989. "Seriál se ironií osudu jmenuje '30 let svobody' a je zřejmě plánován jako příprava na podzimní střet Andreje Babiše s minulou i současnou opozicí," uvádí se v textu. Podepsaní vyzývají veřejnost a novináře, aby se pokusům o zpochybňování historie aktivně postavili.

"Mne konsternuje, že v roce 2019 chce někdo diktovat novinám s kým mají a nemají dělat rozhovory. Vytrhnout dvě jména ze seriálu rozhovorů, je z mého pohledu velmi hloupé. Seriál je třeba vnímat jako celek. Nabízí různé pohledy různých aktérů událostí roku 1989, a to tak, aby byl obrázek pokud možno co nejúplnější. Jestli chce někdo interpretovat události roku 1989 tendenčním způsobem, je to projev jeho svobodné vůle a jeho právo, ale Mladá fronta Dnes je tu proto, aby ukazovala realitu tak, jak se skutečně stala, nebo jak ji vnímali různí aktéři té doby," řekl ČTK šéfredaktor deníku Jaroslav Plesl.

Mezi čtyřicítkou podepsaných je například Michael Žantovský, Monika MacDonagh-Pajerová, Pavel Žáček, Ivan Havel, Dagmar Havlová, Marta Kubišová, Daniel Kroupa, Jan Ruml, Vladimír Mišík, Jiřina Šiklová, Jaroslav Hutka, Olga Sommerová, Fedor Gál, Michael Kocáb či Marek Benda a Zuzana Roithová. Deník Mladá fronta DNES spadá pod Agrofert Holding, který v únoru 2017 převedl premiér Babiš kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů. Podle návrhu auditní zprávy Evropské komise ale Babiš převodem Agrofertu do fondů střet zájmů nevyřešil a holding nadále nepřímo ovládá. Babiš závěry komise odmítá, audit je podle něj vysoce nestandardní.