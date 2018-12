Kubera podporuje přesun české ambasády v Izraeli do Jeruzaléma stejně jako prezident

Aktualizováno před 3 minutami

Jaroslav Kubera | Video: DVTV

Předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) podpořil prezidenta Miloše Zemana v tom, že česká ambasáda v Izraeli by se měla přesunout z Tel Avivu do Jeruzaléma. Kubera to dnes řekl novinářům po schůzce s prezidentem na Pražském hradě. Uvedl také, že prorektor Univerzity Karlovy Aleš Gerloch má v Senátu dobré šance být schválen za ústavního soudce.

Zeman přesun českého velvyslanectví do Jeruzaléma podporuje dlouhodobě. Kubera dnes řekl, že ho v tom jednoznačně podpořil. Z dalších ústavních činitelů se dosud nikdo podobně jasně nevyjádřil. Odpůrci přesunu ambasády tvrdí, že je třeba počkat, dokud se nevyřeší letitý konflikt mezi Izraelem a Palestinou, jehož součástí je i spor o status Jeruzaléma. Gerloch o tom, že mu Zeman kandidaturu na ústavního soudce nabídl a že se k návrhu kloní kladně, mluvil před dvěma týdny po schůzce s prezidentem. "Podle mého názoru má dobré šance v Senátu," řekl dnes Kubera. Dodal, že poprosil Zemana o to, aby přišel do horní komory svůj návrh odůvodnit.