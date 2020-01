Krnáčová napsala thriller z Prahy. Úplatní politici v něm čelí tvrdému primátorovi

Bývalá primátorka Adriana Krnáčová se chce prosadit na českém literárním trhu. Sepsala thriller o zkorumpovaných pražských politicích a tvrdohlavém a nesmlouvavém primátorovi. Zda v románu popisuje i skutečné události a praktiky na pražském magistrátu, není jasné. Krnáčová zatím ke knize, která jde do prodeje v dubnu, podrobnosti neřekla.

Když Adriana Krnáčová (ANO) předloni oznámila, že už nebude znovu usilovat o post primátorky, množily se dohady, čemu se bude dále věnovat. V médiích se objevilo, že získá post velvyslankyně na některé z českých ambasád či že se stane znovu vrcholovou manažerkou. K ničemu z toho ale zatím nedošlo.

Až nyní je trochu jasnější, jak bývalá primátorka po odchodu z funkce trávila volný čas. Psala knihu. Nese název Hydra a v nakladatelství Mladá fronta by měla vyjít letos v dubnu. Na tom by ještě nebylo nic tak zvláštního, pozornost ale láká prostředí, do kterého Krnáčová svůj román zasadila. Thriller z Prahy o chapadlech moci, jak knihu označuje sám vydavatel, se totiž bude odehrávat na pozadí pražské komunální politiky.

Přestože sama Krnáčová byla první ženou, která obsadila nejvyšší křeslo v pražské politice, z anotace knihy se zdá, že hlavní postavou jejího románu je primátor mužského pohlaví. Ten je podle autorky "tvrdohlavý, nesmlouvavý a je trnem v oku všem: svému klubu, své straně a také zločincům".

Na otázky týkající se připravované knihy Krnáčová redakci Aktuálně.cz neodpověděla. Citovaná anotace knihy přesto naznačuje, že děj bude inspirovaný její vlastní zkušeností. Funkční období bývalé primátorky totiž provázely kromě sporů mezi koaličními partnery také rozbroje v samotném pražském klubu ANO.

Část klubu sice stála za ní, ale druhá, podstatná část se sešikovala kolem Radmily Kleslové a jejích příznivců. Po celé čtyři roky tak primátorka soupeřila nejen s opozicí, ale i s vlastním klubem. To ostatně vedlo i k tomu, že primátorka měla jen malé slovo ve výběru radních z hnutí ANO, kteří se s ní na vedení města podíleli.

Otázkou tak zůstává, jestli tato zkušenost zůstane v rovině inspirace, nebo jestli román Krnáčové přinese vhled do zákulisních intrik a problémů pražské politiky za jejího vedení.

V anotaci knihy se totiž doslova píše, že příběh "odhaluje praktiky z prostředí komunální politiky, kde jsou úplatní volení zástupci lidu těsně spojeni s podnikateli a kde je možné si za patřičný obnos naklonit i státní zástupce".

Pokud by Krnáčová nezůstala pouze u umělecké inspirace, řada bývalých i stávajících pražských politiků se může důvodně obávat, že v knize nebudou vykresleni zrovna nejlépe. Ostatně, před odchodem z politiky poslala Krnáčová svým spolupracovníkům dopis na rozloučenou, ve kterém naznačovala, že o spoustě z nich si nic dobrého nemyslí.

Konkrétně tehdy napsala, že už dále nechce "nést zodpovědnost za lidi, které si nevybrala, nesouhlasí s nimi, ale musí s nimi pracovat". Mohlo by se zdát, že takové vyjádření od končícího primátora míří na koaliční partnery, kdy mnohé určuje výsledek voleb, ale v případě Krnáčové směřovala slova spíše dovnitř klubu.

To ostatně obratem potvrdili i členové hnutí ANO, které Krnáčové i předsedovi zastupitelů hnutí Michalu Haškovi začali psát rozhořčené reakce. Dopisem se dokonce později klub zabýval i na svém zasedání.

V knize se možná najde i Andrej Babiš

Kromě politiky má kniha jako správný thriller také obsahovat kriminální zápletku. Příběh dle anotace odstartuje nálezem dvou ohořelých těl v pražské Kolbence. "Všichni se domnívají, že jsou to bezdomovci. Mrtvoly není možné identifikovat. Nikomu nechybí," píše se v anotaci. Mimochodem, ke Kolbence má Krnáčová vřelý vztah, jednu ze zdejších opuštěných hal chtěla přetvořit na svůj vysněný projekt - galerii moderního umění.

Zajímavá je i zmínka, že primátor v knize Krnáčové nestojí jen proti pražskému klubu, ale i proti celé straně. Proti Adrianě Krnáčové se totiž ke konci jejího funkčního období dost nevybíravě vymezil i Andrej Babiš, který dlouho platil za jejího podporovatele. Je tak možné, že se i předseda vlády v nadcházejícím románu najde.

Poslední informací, kterou je možné z popisu děje knihy vyčíst, je šance, že se bude točit kolem pražského dopravního podniku. Autorka totiž píše: "Když se na základě anonymu spustí vyšetřování v největší městské firmě, vše získává nový rozměr." Největší pražskou firmou, do které jde ročně kolem patnácti miliard korun z městského rozpočtu, je totiž právě dopravní podnik. V jeho vedení byl po větší část mandátu bývalé primátorky Martin Gillar, který byl do své funkce dosazen hnutím ANO. Těžko tak říct, jestli román v tomto ohledu přinese nějaké nové či šokující informace.

Kromě literárních ambicí se pražská primátorka loni v listopadu pokusila o návrat do vyšších pater pražské politiky. Ucházela se o post první místopředsedkyně pražské organizace hnutí ANO. Do boje o něj ji nominovala její domovská organizace v Praze 6. Nakonec se však kandidatury vzdala.