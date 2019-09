Německá vláda se podle kancléřky Angely Merkelové bude do poslední chvíle snažit, aby se brexit uskutečnil s dohodou. Spolková republika je ale připravena i na opačnou možnost. Merkelová to ve středu, tedy přesně 50 dní před plánovaným datem vystoupení Británie z Evropské unie, řekla v projevu před Spolkovým sněmem.

"Pořád máme všechny šance dosáhnout uspořádaného brexitu a německá vláda se bude až do posledního dne zasazovat za to, aby to bylo možné. Ale řeknu také, že jsme připraveni i na neuspořádaný brexit," nechala se slyšet německá kancléřka.