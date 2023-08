Krejčíř chtěl zrušit v Česku trest. Nic takového, uprchl jste vědomě, napsal mu soud

Zločinec Radovan Krejčíř si nevymohl obnovení trestních kauz v Česku. Jeho žádost v neveřejném řízení zamítl v červenci Městský soud v Praze. Mluvčí instance nyní sdělila Aktuálně.cz důvody verdiktu. Krejčíř je od roku 2005 uprchlý, v Česku dostal v nepřítomnosti 15 let vězení. V současnosti sedí ve vězení za několik zločinů v Jihoafrické republice.

Radovan Krejčíř dostal v březnu 2018 v Česku souhrnný trest 15 let vězení, potvrdil mu ho Vrchní soud v Praze. Verdikt zahrnoval zpronevěru ve výši 108 milionů korun, daňový únik za půl miliardy, nedovolené ozbrojování či přípravu vraždy celníka. V té době seděl Krejčíř v jihoafrickém vězení za násilné a drogové delikty.

Krejčíř usiluje o návrat do Česka, protože se v jihoafrickém vězení obává o své bezpečí. Tamější soudy jeho vydání do mateřské země povolily už před pěti lety, ale jihoafrické ministerstvo spravedlnosti o jeho přesunu do Česka dosud nerozhodlo. Přesto se zločinec na svůj případný příjezd domů připravuje.

Deník Právo minulý měsíc upozornil, že požádal Městský soud v Praze, kde se jeho kauzy projednávaly v prvním stupni, o zrušení odsuzujících rozsudků. Jako důvod uváděl, že chce kauzy projednat za své přítomnosti. Argumentoval tím, že jelikož sedí v cizině ve vězení, nemůže se na něj pohlížet jako na uprchlého. Soud však jeho žádost zamítl.

V Česku se vyhýbal trestnímu řízení

"Okolnosti rozhodné pro vedení trestního řízení jakožto proti uprchlému se nezměnily. Důvody soud spatřuje zejména v tom, že stávající situace odsouzeného, kdy se nachází ve výkonu trestu v Jihoafrické republice, je důsledkem jeho záměru vyhýbat se trestnímu řízení vedenému proti jeho osobě v České republice," sdělila Aktuálně.cz mluvčí soudu Štěpánka Tykalová.

Krejčíř uprchl v roce 2005 při zásahu policie v jeho vile v Černošicích u Prahy, kam ho kriminalisté přijeli zatknout. Během akce se mu povedlo z domu zmizet. Nejprve se zdržoval na Seychelách, v roce 2007 se přesunul do Jihoafrické republiky. Veškeré další dění kolem jeho osoby včetně uvěznění jsou podle soudu důsledkem jeho vlastního jednání.

"Přestože je současný pobyt odsouzeného znám, není dostupný pro orgány činné v trestním řízení v České republice. Proces jeho vydání není ani zdaleka uzavřen a nelze tak v dohledné době očekávat vydání odsouzeného do České republiky k výkonu zdejším soudem uloženého trestu odnětí svobody," dodala mluvčí k rozhodnutí, na které upozornila Česká televize.

35 let vězení v JAR

Radovan Krejčíř se na přelomu 90. let a nového století pohyboval stejně jako podnikatelé František Mrázek či Tomáš Pitr při svém byznysu na hraně zákona. Stejně jako oni shromáždil majetek za několik miliard korun podezřelými transakcemi týkajícími se státních či polostátních podniků. Základ svého jmění vybudoval na úspěšné investici kuponových knížek.

V roce 2015 ho jihoafrické soudy odsoudily k 35 letům vězení za pokus o vraždu, únos a držení drog. Podle tamějších médií svou činností vydělal do roku 2013 v přepočtu zhruba 25 milionů korun. Tentýž rok se o něj začaly zajímat tamější trestní orgány, jejich aktivita vyvrcholila zmíněným odsouzením.

Jihoafrická média spojují Krejčíře nejméně s dvanácti vraždami. Sám zločinec unikl pokusu o vlastní vraždu v červenci 2013, kdy ho minula střelba ze zbraňového systému ovládaného na dálku. V roce 2019 soud odmítl jeho žádost o přemístění do jiné věznice. Tentýž rok znovunabyl české občanství.