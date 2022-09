Král Karel III. a jeho přítel Václav Havel. Panovník byl i díky němu v Česku pětkrát

Mimořádně přátelský byl podle pamětníků vztah nového britského krále Karla III. k bývalému českému prezidentovi Václavu Havlovi. I díky němu se ještě coby princ opakovaně vracel do Česka. Navštívil zde nejen velká města, ale i malé obce. Král má tak podle odborníků mnoho pozitivních vzpomínek na Česko, což představuje výhodu.

Nový britský panovník Karel III. Česko dobře zná. V minulosti se do něj ještě jako princ vypravil celkem pětkrát, naposledy před dvanácti lety. Poprvé ho na návštěvu tehdejšího Československa pozval v roce 1991 prezident Václav Havel. Zdaleka však nezůstalo jen u návštěvy Prahy. Karel III. opakovaně navštívil Brno, byl se podívat také třeba na zámku Jezeří na Mostecku, v ekologické vesnici Hostětín nebo v areálu firmy Botanicus v Ostré nad Labem.

Podle lidí, kteří se s ním setkali nebo ho na jeho cestách po republice doprovázeli, má Karel III. k Česku velmi vřelý vztah. Ostatně podle bývalého velvyslance ve Velké Británii a někdejšího Havlova spolupracovníka Michaela Žantovského má k Česku výjimečně silný vztah celá britská královská rodina.

"Nejenže nás královna Alžběta II. v roce 1996 navštívila, ale o dva roky později pozvala Václava Havla na státní návštěvu. To se většině zemí, s výjimkou velmocí a zemí Commonwealthu, nestává," popisuje Žantovský.

Členy královské rodiny zaujala osobnost Václava Havla. Královna Alžběta II. ho poprvé pozvala na oběd už tři měsíce poté, co byl na konci roku 1989 zvolen prezidentem. A nynější král si s Havlem podle Žantovského vytvořil dokonce mimořádně osobní a přátelský vztah. "Havel byl jedním z nemnoha státníků, kteří u prince Charlese překročili hranice formálního vztahu," říká Žantovský.

Oba muže spojoval zájem o historii, architekturu nebo životní prostředí. Kromě toho, že se spřátelili, začali také spolupracovat. Společně se stali patrony Anglického gymnázia v Praze, založili nadaci Pražský památkový fond a zasadili se o zvelebení Jižních zahrad Pražského hradu. Když Václav Havel v prosinci 2011 zemřel, tehdejší princ se zúčastnil vzpomínkového večera v Londýně.

"Princ Charles naší zemi věnoval nemalé prostředky, obrovskou přízeň a velkou mediální pozornost, takže se velmi zasloužil o porevoluční obnovu pražských památek," líčí dřívější Havlův mluvčí Ladislav Špaček.

Panovník má jen dvě až tři cesty ročně

Ačkoliv králův vztah k bývalému českému prezidentovi byl nadstandardní, to, že tolikrát navštívil Česko, podle oslovených odborníků nelze pokládat za něco mimořádného.

"Jako princ věnoval cestám do jiných zemí a regionů velmi mnoho času a energie. Budování a rozvíjení silných vzájemných vztahů s jednotlivými státy pro něj bylo klíčové," říká odbornice na britskou politiku z Masarykovy univerzity Monika Brusenbauch Meislová. Karel III. podle ní ostatně patří k nejzcestovalejším členům královské rodiny.

Také bývalý hradní protokolář a odborník na královské rodiny Jindřich Forejt vysvětluje, že časté návštěvy Česka nebyly ničím výjimečným, jelikož princ navštívil i mnohé další země. "Intenzivně se třeba v Rumunsku věnuje ochraně památek a životního prostředí. Osobnějších vazeb k různým místům Evropy bude mít asi více," podotýká Forejt.

Teď se však cesty Karla III. omezí. Podle Forejta koná britský monarcha pouze dvě až tři zahraniční návštěvy do roka. Pravidla jsou mnohem přísnější než v případě jiných členů britské rodiny. Plánování zahraniční cesty panovníka vyžaduje dlouhou přípravu.

"Zatímco návštěvy prince jsou konzultovány s vládou, v případě panovníka je to ještě komplikovanější - musí to být na doporučení vlády. Jinými slovy, vláda žádá panovníka, aby vykonal návštěvu nějaké země," vysvětluje Forejt. Už měsíce dopředu je přitom podle něj jasné, které země panovník navštíví.

Zda nový král znovu zavítá i do Česka, se teprve uvidí. "Naposledy nás královna Alžběta II. navštívila v roce 1996, takže už bychom mohli doufat, že se do diáře dostanou úvahy o návštěvě Česka," doplňuje Forejt.

"Celou noc jsem se díval na to krásné město"

I kdyby však v blízké době Karel III. nepřijel, jeho zážitky z Česka a mimořádný vztah k Havlovi představují podle Špačka velký benefit. "O naší republice ví, zná ji, byl tady a má na ni a na Václava Havla krásné vzpomínky," míní Špaček.

Podobně to vidí i Forejt: "Každý člověk, který ví, kde je Česko, měl možnost naši republiku poznat, zná mnohá naše města, památky, zkrátka má o nás povědomí, je náš spojenec."

Jak Forejt, tak Špaček jsou součástí některých vzpomínek britského monarchy. Forejt například během jedné z návštěv přivítal prince na Pražském hradě a doprovázel ho k Václavu Havlovi. "Zastavil se, podíval se z okna a řekl, že tady někde spal, když tu byl poprvé. Řekl manželce, že tam byl krásný výhled na Prahu, a chtěl se tam podívat. Tak jsme do apartmánu zašli, on přistoupil k oknu, díval se na Prahu a říkal: 'Ano, tady jsem kdysi stál skoro celou noc a díval jsem se na to krásné město,'" vzpomíná Forejt.

Svoji vzpomínku přidává i Špaček: "Byl jsem u toho, když tehdy princ přijel. Byli jsme u prezidenta doma a vyhlíželi jsme z okna, kdy se objeví. Vystoupil na Jiráskově mostě a prohlížel si Vltavu a panorama Hradu. Seběhli jsme s prezidentem dolů, přivítali jsme se s ním. Pak byla prohlídka zahrad u Pražského hradu a poté společná večeře ve Španělském sále. Princ si přivezl svého kuchaře a podávaly se křepelky potažené zlatem - jedlou zlatou folií," dodává Špaček.

VIDEO: Pavel Bém jako primátor v roce 2010 provedl prince Charlese zahradami Pražského hradu