Konec podpory montoven a výhody pro pracující rodiče. Lidovci po rozpadu koalice představili program

před 2 hodinami

Už bez Starostů a nezávislých představili v úterý odpoledne politici KDU-ČSL volební program, s kterým se pokusí dosáhnout co nejlepšího výsledku v podzimních volbách. Jak je u lidovců zvykem, nejvíce ze všeho slibují výhody pro rodiče, kteří pracují a vychovávají nebo už vychovali děti. Oproti minulosti ale mluví podstatně více o nutnosti kvalitního vzdělávání a podpoře inovací. "Už žádnou podporu montovnám," prohlásil předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

Praha - Špičky KDU-ČSL dorazily v úterním odpoledni do svého stranického sídla, aby oznámily, na co především chtějí lákat voliče v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny. Jak je přitom u politiků této strany zvykem, nejvíce času věnovali lidovci plánům ohledně podpory rodin s dětmi.

"Rodina leží v centru našeho zájmu a volební kampaně," uvedl místopředseda sněmovny za KDU-ČSL Jan Bartošek, který avizoval, že lidovci chtějí, aby pracující rodiny s dětmi byly ještě více daňově zvýhodněny. "Chceme zvýšit roční slevu na poplatníka a také chceme navýšit slevu na dani," podotkl, ale konkrétní čísla neřekl.

Podle Bartoška je pro rodiny zcela zásadní, aby měly peníze na výchovu a kroužky svých malých nebo dorůstajících dětí. "Jestliže někdo chodí do práce, musí být daňově zvýhodněný," dodal.

Lidovci také oznámili, že bude podporovat možnosti, jak skloubit pracovní a rodinný život, proto jsou velkými příznivci sdílených úvazků i práce z domova.

Další pomoc rodinám by v představách lidovců spočívala v podpoře bydlení. "Umožníme obcím, aby mohly stavět takzvané dostupné bydlení s regulovaným nájmem, což umožní rodinám zůstávat v obcích a městech," řekl Bartošek. Obce by se za tímto účelem měly obracet na Státní fond rozvoje bydlení.

Lidovci zároveň chtějí pohnout s důchodovou reformou, na odchod do důchodu by měl mít vliv počet vychovaných dětí. "Rodiče, kteří budou chodit do práce a mají malé děti, by měli mít snížené odvody. Taková rodina vychovává budoucí plátce daně, a navíc tím, že chodí do práce, učí děti pracovat," míní Bartošek. "Chceme odměňovat a bonusovat zodpovědné rodiče, kteří chodí do práce a starají se o výchovu dětí," dodal.

Stejně tak by chtěli lidovci "sáhnout" do sociálních dávek. U rodičů by jejich výplata měla být provázaná s tím, jestli děti chodí do školy, u nezaměstnaných by měli nárok ti, kteří by pracovali pro obec.

Již žádnou podporu montovnám

Ještě dříve než o rodině mluvili lidovci při představování programu o nutnosti podpory vzdělávání a inovací. A to především v souvislosti s rozvojem firem. "My jsme přesvědčeni, že český průmysl se neobejde bez inovací, bez toho, aby se z fáze, která tady byla dvacet pět let, nepřeorientoval zásadním způsobem na vysokou přidanou hodnotu. Tedy již žádnou podporu montovnám, ale inovacím a novým technologiím. K nim vede jediná cesta, a to jsou chytré mozky, lidé, kteří dokážou reagovat na změny podmínek," sdělil předseda lidovců Pavel Bělobrádek.

Podle něj je ale potřeba mnohem více podporovat dobré učitele, kteří jsou zárukou dobrých škol a kvalitního vzdělávání. "Je třeba podpořit daleko vyšší odměňování učitelů, zejména musíme začít u pedagogických fakult, aby ti, kteří učí budoucí učitele, neměli nižší platy než budoucí učitelé," podotkl s tím, že učitel by měl mít 130 procent průměrné mzdy v zemi. "Aby šli učit všichni ti, kteří k tomu mají talent, a neodpuzovalo je finanční zázemí," řekl.