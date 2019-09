Rodina starosty Koláře vyvrací hoax o vazbách na kolaboranta. Jsme z Moravy, říká

Když nemáte argumenty, vymyslíte si lež. Začalo to lidskou zrůdou, pokračovalo údajným vychvalováním Heydricha, teď je ze mě rovnou vnuk gestapáka. Ještě včera ale psali o tomhle nešťastníkovi jako o mém otci. Nepřipomíná vám to něco? Nevím, co je tohle za způsoby, ale jsou nechutné. Na druhou stranu ale poděkujme panu Ovčáčkovi a ostatním, že v plné kráse odhalují, co jsou vlastně zač. Obyčejní chudáci.