Klausův institut má nového sponzora, peníze poslal spolek tajemného miliardáře

Institut Václava Klause obdržel v loňském roce od dárců nejvíce peněz za posledních pět let. Novým sponzorem se stal spolek, u jehož vzniku stál jeden z veřejně nejméně výrazných miliardářů. Peníze poslal také kdysi nejvlivnější hudební vydavatel v Česku. Dalším stálým dárcem je známý slovenský podnikatel. Vyplývá to z výroční zprávy institutu za rok 2022, kterou Aktuálně.cz prostudovalo.

Čtyřiasedmdesátiletého byznysmena Jaroslava Čadka zmínila tuzemská média za posledních deset let ani ne dvacetkrát. On sám s novináři nemluví. Neexistuje ani jeho veřejně dostupná fotografie. Jeho majetek se přitom odhaduje na několik miliard korun. V podnikání se věnuje developerským projektům, které rozvíjí v Praze a v Jihočeském kraji.

Čadek v lednu 2014 s několika příbuznými založil spolek Filantrop Plus, který má podle stanov podporovat osobní rozvoj jeho členů a současně se zabývat dobročinností i navenek. Ve stanovách také uvádí zájem o ochranu kulturního dědictví, rozvoj demokracie a posilování právního státu či o kultivaci mezilidských vztahů.

Právě tento spolek se loni stal novým sponzorem Institutu Václava Klause. Think-tank druhého českého prezidenta je co mediálních výstupů nejvlivnější v zemi. Filantrop plus se zařadil mezi jeho čtyři nejvýznamnější donátory, poskytl mu 200 tisíc korun. Institut obdržel loni celkem 12,7 milionu, což je nejvíce od roku 2017. Tehdy dostal o 19 tisíc korun víc.

Vlastnil vilu, kam se institut nastěhoval

"Chod i činnost institutu zůstanou stejné. Každý z našich sponzorů se tak může spolehnout, že to, co laskavě podpořil v jednom roce, mu bude stát za podporu opakovanou i v letech dalších," reagoval mluvčí think-tanku Petr Macinka na dotaz Aktuálně.cz, zda očekává dlouhodobou podporu od spolku. Nové sponzory prý přitahuje to, že výstupy institutu mezi lidmi rezonují.

Spolek Filantrop plus v obchodním rejstříku nezveřejňuje účetní závěrky, což je ze zákona povinností právnických osob. Poslední založil v roce 2016. Spolek tehdy neměl nemovitý majetek, nic nedlužil a daroval 260 tisíc korun do kostelních sbírek. Od té doby není zřejmé, jaké má příjmy, náklady nebo jak s penězi hospodaří.

Podpora Institutu Václava Klause od spolku spoluzaloženého Jaroslavem Čadkem není náhodná. Čadek byl majitelem vily v pražské čtvrti Hanspaulka v době, když se do ní exprezidentův think-tank před deseti lety nastěhoval. Stavba předtím prošla rekonstrukcí. Dnes vilu vlastní jeden z Čadkových rodinných příslušníků.

"Jde o soukromou záležitost podléhající obchodnímu tajemství," citoval magazín Ekonom Čadkova spolupracovníka, kterého se ptal na podrobnosti pronájmu vily Klausově institutu. Čadek po roce 2000 vydělal velké peníze na prodeji dvou firem na výrobu plastu. V minulé dekádě byl spoluvlastníkem Martinického paláce na Hradčanském náměstí.

PPF poslala už 115 milionů

Novým sponzorem Klausova institutu se loni stal také podnikatel Vladimír Kočandrle, přispěl mu 100 tisíc korun. Hudební skladatel, textař a producent založil v 90. let hudební vydavatelství Monitor EMI. Ještě po roce 2000 bylo nejdůležitější v zemi. Vydávalo desky Lucie Bílé, Daniela Hůlky či Petra Muka.

Už třetím rokem po sobě poslal think-tanku 50 tisíc slovenský finančník Michal Martinko. Drží podíl ve firmě Crane Constancy Investments, která před třemi lety skoupila většinu pohledávek po zkrachovalém vydavatelství Mladá fronta. Mezi sponzory se darem milion korun vrátila dopravní firma ICOM Transport, která roku 2021 institutu nepřispěla.

Zakladatelem a místopředsedou představenstva ICOM Transport je Zdeněk Kratochvíl. Byznysmen dostal od Klause v roce 2008 milost v hospodářské kauze, v níž šlo o zpronevěru, podvod či zneužívání informací v obchodním styku. Kratochvílovi hrozilo 12 let. Důvodem Klausovy milosti byla podnikatelova psychická nemoc, ta mu však dodnes nebrání vést byznys.

Největším sponzorem byla loni opět skupina PPF předloni zesnulého podnikatele Petra Kellnera, která už popáté za sebou darovala deset milionů korun. Peníze poslala prostřednictvím své firmy Cetin. Od vzniku institutu mu PPF přispěla 115 miliony. Od roku 2013 přispívá také korejská firma Kos Wire Europe, loni think-tanku poukázala 1,2 milionu.