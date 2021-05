Klaus: Kauza ruského dluhu má zablokovat můj případný návrat do politiky

Exprezident Václav Klaus svolal v úterý odpoledne tiskovou konferenci, na níž reagoval na zjištění, že ministerstvo financí po 17. listopadu poslalo do Sovětského svazu přes miliardu dolarů jako půjčku. Klaus označil texty Aktuálně.cz, Hospodářských novin a Respektu za lži. Jak je možné, že v době, kdy byl ministrem financí, odešlo dle pozdějšího přepočtu do SSSR 1,3 miliardy dolarů, nevysvětlil.

Potom, co reportéři ve spolupráci s protikorupční organizací Růžový panter popsali cestu v přepočtu 1,3 miliardy dolarů do Sovětského svazu za éry tehdejšího ministra financí Václava Klause, exprezident svolal do budovy svého institutu tiskovou konferenci. Na té se k záležitosti vyjadřoval.

Reportéry Aktuálně.cz a HN jeho mluvčí Petr Macinka nejprve nechtěl do budovy pustit s odkazem na to, že už v ní není pro další novináře místo. Krátce nato ale na údajné Klausovo přání otočil a poskytl tak novinářům možnost klást dotazy.

Klaus texty, za nimiž si redakce stojí, mimo jiné označil za lži. "Celou tuto kauzu vnímám jako předem připravený útok na moji osobu. Nevím proč. Ale eventuálně s cílem, aby byl blokován jakýkoliv můj návrat na politickou scénu," uvedl Klaus.

Na dotaz reportérů, kdo tedy na československém ministerstvu financí, které Klaus od prosince 1989 vedl, peníze na základě dohody ještě mezi poslední komunistickou vládou a Sovětským svazem z 10. listopadu 1989 odeslal, Klaus neodpověděl. "Do vašeho e-mailového dotazu jsem o žádné takové smlouvě nevěděl. Tečka," řekl Klaus s tím, že je to uměle vyvolaná kauza.

Reportéři mají k dispozici například dopis tehdejšího generálního ředitele Československé obchodní banky (ČSOB) Rostislava Petráše, který 19. prosince 1989 adresoval přímo novému ministrovi financí Klausovi a jež je plný pochybností o tom, z jakých peněz má banka peníze SSSR zaplatit.

"Hladkému zabezpečení převodu brání skutečnost, že na úrovni československých centrálních finančních orgánů není uspokojivě vyřešena problematika vnitřního korunového financování tohoto úvěru včetně jeho zařazení do příslušné kategorie. Není proto jasné, z jakých zdrojů bude Československé obchodní bance daný převod pokryt," informuje Klause Petráš. Pod dalšími dokumenty jsou podpisy Klausových podřízených z ministerstva.

Klíčový důkaz o tom, že peníze skutečně odcházely, nabízí materiál pojmenovaný "Přehled o souhrnu státních rozpočtů ČSSR na rok 1990", vypracovaný federálním ministerstvem financí v únoru 1990. Z něho plyne, že prvních 800 milionů převoditelných rublů (tedy osm miliard korun) skutečně Klausovo ministerstvo poslalo do konce roku 1989, jak si Sověti vymínili. "… byl již koncem roku 1990 čerpán ve výši 800 mil. přev. Rb (tj. 8 mld. Kčs). V roce 1990 bude realizováno další čerpání až do výše 1200 mil. přev. Rb (tj. 10,8 mld. Kčs)," uvádí dokument.

Video: "Na kauzu miliarda dolarů pro Sovětský svaz si nepamatuji. A kauza to nebyla," tvrdí Václav Klaus