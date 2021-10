Kdo velí péči o prezidenta: Bývalý voják z povolání, kterého Zeman jmenoval generálem

Ředitel Ústřední vojenské nemocnice Miroslav Zavoral je v současnosti nesledovanější zdravotník v zemi. Je ošetřujícím lékařem prezidenta Miloše Zemana, který je hospitalizovaný právě v armádním špitálu. Zavoral nese odpovědnost za průběh jeho léčby. Dosud je také jedinou informovanou odbornou autoritou, která se k prezidentově kondici vyjádřila. Aktuálně.cz přináší jeho profil.

Miroslav Zavoral si letos 8. května oblékl slavnostní uniformu a vyrazil na Pražský hrad. V Trůnním sále si od prezidenta Miloše Zemana převzal dekret stvrzující jeho povýšení na brigádního generála ve výslužbě. Není běžné, aby se penzionovaný voják dočkal takové pocty. Povýšení vysloužilých příslušníků armády do generálské hodnosti je výjimečná záležitost.

„V zastávaných funkcích vždy dosahoval a stále dosahuje vynikajících úspěchů, je uznávaným specialistou v oboru vnitřního lékařství, gastroenterologie, je držitelem několika licencí České lékařské komory ke specializovaným výkonům. Svůj výzkum zaměřuje na včasnou diagnostiku nádorů slinivky břišní,“ stálo v návrhu ministerstva obrany na jeho povýšení, jejž Aktuálně.cz získalo.

Resort také připomněl, že Ústřední vojenská nemocnice je klíčová pro poskytování komplexní péče pro příslušníky ozbrojených sil. Byl to také Zavoral, kdo se dohodl s finanční skupinou PPF na vybudování největšího očkovacího centra v zemi v jedné z jejích budov ve Vysočanech. „Má významný podíl na péči o pacienty infikované virem SARS-CoV-2 a další úkony prováděné v souvislosti s epidemií viru,“ psal resort k ÚVN.

Z Homolky do nemocnice k vojákům

Povýšením Zavorala na generála dal Miloš Zeman najevo, jak je pro něj sedmašedesátiletý profesor vnitřního lékařství důležitou figurou. Jejich vztah lékař - pacient se přitom rozvinul nedávno. Ještě v roce 2018, na přelomu prvního a druhého funkčního období, byl Zeman pacientem Nemocnice Na Homolce. Za jeho kondici odpovídal zdejší doktor Miloslav Kalaš, který je rovněž specialistou na vnitřní lékařství.

Zeman s Kalašem sdíleli dlouholeté přátelství. Poznali se ještě předtím, než se současný nejvyšší ústavní činitel stal v roce 1998 předsedou vlády. V průběhu roku 2019 se však začal Zeman rozhlížet po novém lékaři. Kalaš tehdy oslavil 78. narozeniny a podle informací Aktuálně.cz z prezidentova okolí „už nestíhal“. Zeman ukázal na Ústřední vojenskou nemocnici.

Prezident hledal zařízení, kde může očekávat loajalitu. Coby podle Ústavy vrchní velitel ozbrojených sil se přirozeně obrátil na armádní nemocnici. Ředitel Zavoral mu navíc vyhovoval svou odborností. Podle informací Aktuálně.cz sehrálo v jeho výběru roli i doporučení ministra obrany Lubomíra Metnara. A byl to Zavoral, kdo v září 2019 podepsal lékařskou zprávu ze vstupního Zemanova vyšetření před jeho první hospitalizací v ÚVN.

„Vždycky se lidi ptají, kdo je prezidentův ošetřující lékař, takže je to profesor Zavoral, ředitel Ústřední vojenské nemocnice. A ten mně říkal‚ ‚pane prezidente, co kdybyste si ke mně šel na tři dny lehnout, my vám uděláme tu dehydrataci. Dáme vám infuze a vy budete jako mladík.‘ Tak tomu se nedá odolat,“ řekl Zeman 17. října 2019 v pořadu TV Barrandov. Právě tehdy o Zavoralově roli promluvil poprvé.

10 let vojákem z povolání

Rodák z Litoměřic Zavoral roku 2004 ve svých padesáti letech nastoupil náhradní vojenskou službu. Předcházela jeho povýšení v rámci ÚVN, kde působí od roku 1997. Po absolvování služby se 1. ledna 2005 stal vojákem z povolání. Získal hodnost podplukovníka a zařadil se „na služební místo primář interní kliniky 1. LF UK a nemocničních oddělení Ústřední vojenské nemocnice,“ jak píše resort obrany.

V květnu 2009 povýšil na plukovníka, o rok a měsíc později se mu otevřela cesta do vedení Ústřední vojenské nemocnice. Prvního června 2010 skončil její dlouholetý šéf Štefan Brunclík, podle oficiální verze požádal o uvolnění z funkce. Deník Aktuálně.cz však upozornil, že jeho odchodu předcházel tlak tehdejšího ministra obrany úřednické vlády Martina Bartáka. Šéf resortu takovou možnost popřel.

O šestnáct dní později Barták spolu s tehdejší ministryní zdravotnictví Danou Juráskovou předal špitálu certifikát pro nejlepší všeobecnou nemocnici v zemi. Špitál takto vzešel z celostátního průzkumu „Kvalita očima pacientů“, jehož se účastnilo 1100 lidí. Čtyřiaosmdesát procent z nich deklarovalo spokojenost s péči poskytovanou v ÚVN.

V tu chvíli už běželo výběrové řízení na Brunclíkova nástupce, Zavoral byl jedním ze dvou přihlášených. Konkurz vyhrál. Ministr obrany Barták ho 29. června jmenoval ředitelem, funkce se ujal o dva dny později. „Je to pro mne výzva, kterou rád přijímám. Nezastírám ovšem, že nás v současné ekonomické situaci čeká i řada nepříjemných kroků. Pevně ale věřím, že si ÚVN udrží nejvyšší kredit,“ řekl při svém jmenování.

"O jeho integritě jsem nikdy nepochyboval"

„Od jeho kolegů, kteří jsou schopni posoudit jeho odbornou způsobilost, jsem nikdy neslyšel jakoukoliv námitku. Všichni ho respektují jako odborníka v jeho oboru, což je gastroenterologie,“ řekl Aktuálně.cz k Zavoralovi bývalý náčelník generálního štábu Petr Pavel, který se s ním pracovně potkával v letech 2012 až 2015. „Nikdy jsem neměl jediný důvod pochybovat o jeho odborné a lidské integritě,“ dodal.

Během Zavoralova vedení získala ÚVN status vojenské fakultní nemocnice, 12. února 2012 ho podepsal tehdejší ministr obrany Alexandr Vondra. V praxi změna statusu znamenala zapojení nemocnice do klinického výzkumu a vytvoření systému specializačního vzdělávání vojenských lékařů. Vondra tehdy označil špitál za „mercedes mezi českými nemocnicemi“. ÚVN ošetří za rok v průměru milion lidí.

Vojenský závazek skončil Zavoralovi roku 2015. Ministerstvo obrany tehdy rozhodlo, že pozice ředitele ÚVN se stane civilním postem. Zavoral je od té doby vojákem ve výslužbě. Přesto si mohl slavnostní uniformu ještě jednou obléct, když si letos v květnu došel pro generálské povýšení od Miloše Zemana. Od povolební neděle, kdy byl Miloš Zeman hospitalizován, zůstává jediným lékařem, který komentoval prezidentův stav.

"Mám na něj po všech stránkách jen ty nejlepší vzpomínky. Lidsky je senzační, je to vynikající lékař a tu nemocnici řídí skvěle. Kdybych musel být hospitalizován, jinak jsem v tomhle notorický ignorant, tak tohle je instituce, ke které mám fakt důvěru." Alexandr Vondra, ministr obrany v letech 2010 až 2012 pro Aktuálně.cz

„Důvodem hospitalizace jsou komplikace, které provázejí jeho chronické onemocnění, pro které je u nás léčen. V tuto chvíli je pacient hospitalizován na pracovišti intenzivní medicíny," řekl Zavoral předminulou neděli. Není to poprvé, kdy Ústřední vojenská nemocnice informovala o kondici hlavy státu. V minulosti poskytovala péči také Zemanovým předchůdcům Václavu Havlovi a Václavu Klausovi.

Dopis pro Vystrčila

Jak už bylo řečeno, ředitel Zavoral podepsal předloni zprávu o zdravotním stavu prezidenta Miloše Zemana. Výsledky vyšetření ovšem nezmiňují žádné poškození jater. Deník N a Český rozhlas ovšem upozornily, že jedním z důvodů nynější hospitalizace je ascites - uvolňování tekutiny do břišní dutiny, což je obvykle příznakem cirhózy jater.

"Zdá se mi málo pravděpodobné, že by se to za dva roky tak zásadně vyvinulo. Že by měl v roce 2019 zdravá játra a teď cirhózu s komplikacemi. Pokud je přítomna cirhóza, kterou doprovází ascites, jedná se o cirhózu v pokročilém stavu," sdělila před několika dny Aktuálně.cz primářka interního oddělení Nemocnice Hořovice Markéta Veverková. Souzněla tak s dalšími odborníky, které redakce oslovila.

Předseda Senátu v pondělí dopoledne obdržel od ředitele Zavorala dopis, jenž je odpovědí na jeho žádost o informace o Zemanově zdravotním stavu. Ještě v pondělí večer by chtěl šéf Senátu o jeho základních bodech informovat veřejnost. "Zároveň považuji za správné, aby si dopis přečetl i odborník na ochranu osobních údajů," řekl Aktuálně.cz Vystrčil k postupu, než o obsahu dopisu bude informovat občany.