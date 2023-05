Každá druhá vědkyně se setkala se sexuálním obtěžováním, ukazuje studie

Několik dalších špionů je podle Ankary na útěku. V krátké době je to už druhá izraelská špionážní síť, o níž Turecko tvrdí, že ji rozkrylo, napsal dnes server The Times of Israel.

Turecké úřady identifikovaly 15 podezřelých, z nichž 11 bylo zatčeno, dva z nich jsou Turci. Národnost ostatních místní média neuvádí. Istanbulská prokuratura je podezírá, že využívali společnost, která podniká v Íránu, ke shromažďování zpravodajských informací pro Mossad. Turecké úřady podle izraelského serveru neobvykle zveřejnily i jméno lídra této špionážní sítě, jímž byl podle nich Selçuk Küçükkaya. Ten se podle provládního deníku Dailiy Sabah scházel v několika evropských zemích s agenty Mossadu, kteří mu dávali instrukce.

Izraelský server The Times of Israel zveřejnil fotku z tureckých médií, na níž je podle nich Küçükkaya, jak si dělá selfie na Karlově mostě v Praze.

Vyšetřování trvalo 18 měsíců a podle deníku Daily Sabah bylo součástí rozsáhlé operace kontrarozvědky zaměřené nejen na Izrael, ale také na zneškodnění ruských a íránských agentů na turecké půdě.