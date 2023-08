Kauza otrávené Bečvy. Soud po třech dnech ukončil výslech znalce

Vsetínský okresní soud, který projednává případ otravy řeky Bečvy, po třech jednacích dnech ukončil výslech znalce z oboru vodního hospodářství Jiřího Klicpery. Za viníka havárie ze září 2020 znalec označil společnost Energoaqua, která je v případu obžalovaná. Obhajoba s tím nesouhlasí, Klicperův posudek je podle ní plný nepravd.

Spolu s firmou Energoaqua je v kauze obžalovaný její ředitel Oldřich Havelka. Vinu opakovaně odmítl, stejně jako zmocněnec podniku Vladimír Kurka. Podle obžaloby řeku otrávily kyanidy a šestimocný chrom.

Znalec Klicpera tvrdí, že Energoaqua nesprávně provozovala vodní hospodářství, především chemickou čistírnu odpadních vod. Za příčiny otravy označil zanedbání personálních otázek a kvalifikace zaměstnanců a dále zrušení původní funkce dvou lagun ze strany managementu podniku, které měly případný únik nebezpečných látek zastavit.

K havárii podle něj přispěl i nízký průtok vody v Bečvě. "Setrvávám na všech závěrech ze znaleckého posudku, které jsem napsal," řekl dnes u soudu Klicpera.

Advokát Jiří Obluk, který zastupuje jak firmu Energoaqua, tak i Havelku, dnes posudek znalce Klicpery znovu kritizoval. "Pan znalec vypráví tady story (příběh), kterou si z větší části vymyslel. Některé věci jsou naprosto prokazatelné nepravdy, které budeme písemně vyvracet, už jsem to napsal soudu, v třítýdenní lhůtě poté, co dostanu protokol z tohoto dnešního jeho výslechu. A ty nepravdy jsou jasně prokazatelné, to dokážeme naprosto snadno. Problém pochopitelně bude v tom, že k tomu našemu vyjádření se už pan znalec nebude moci vyjádřit," řekl ve středu obhájce.

Energoaqua spravuje tovární areál bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku, kde zajišťuje právě i čištění odpadních vod. Z areálu vytékají přes 13 kilometrů dlouhým kanálem, který ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku ústí do Bečvy. Podle obžaloby se znečištění do řeky dostalo právě tímto kanálem.

Zástupci firmy to odmítají. Uvádějí, že první ryby začaly hynout zhruba 3,5 kilometru od tohoto vyústění, a je tedy podle nich vyloučeno, aby původcem ekologické havárie byla Energoaqua. Zapravdu jim dávají i někteří vědci a rybáři. Podle Klicpery to však možné je. Blíže místu úhynu prvních ryb má výusť například valašskomeziříčská chemička Deza. Že by otravu mohla zavinit ona, znalec odmítl.

U soudu Klicpera obšírně odpovídal na desítky otázek od Havelky, Obluka i zástupce rybářů Stanislava Pernického. Týkaly se například příčin otravy řeky nebo provozu čistírny odpadních vod Energoaquy, kterou Klicpera podle vlastních slov navštívil několikrát. "Byl jsem tam vždycky za spoluúčasti policie, když se šetřilo na místě. Byl jsem tam možná třikrát, možná pětkrát, to si přesně nepamatuju," řekl Klicpera. Jeho výslech dnes začal v 08:00, skončil po 19:30. Před soudem znalec vypovídal také 19. a 20. července.

Za poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami hrozí Havelkovi až pětileté vězení, společnosti Energoaqua zákaz činnosti a peněžitý trest. Firma podle státního zástupce Jiřího Sachra způsobila znečištění Bečvy nejméně na 37 kilometrech řeky. Obžaloba uvádí, že to mělo za důsledek masivní úhyn více než 39 tun ryb. Hlavní líčení ve sledovaném případu by mělo pokračovat 23. srpna, na kdy soud předvolal další znalce.