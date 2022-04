Příběh Lán: Jak stamiliony z prezidentova sídla proudily k lidem blízkým Mynářovi

Na práce si Energie vzala subdodavatele, firmu Piratex Trading. Není jasné, proč a za co do této firmy přes Energii odteklo minimálně 12 milionů korun. V té době měla neexistujícího majitele, střelecký klub, kterému ale Český střelecký svaz zrušil registraci pro neplacení členských poplatků. A také neexistující sídlo, v domě poskytujícím služby schránkovým firmám jí odmítali přebírat poštu, protože nájem také neplatila. Navíc porušovala zákon tím, že v rejstříku nezveřejňovala účetní závěrky.

Miliony za zpevnění břehů v Lánech ve firmě ale nezůstaly. Z hospodářských výsledků, které letos publikovala v obchodním rejstříku, je patrné, že ve zmíněných letech vydělala jen několik stovek tisíc korun. Ač v té době neměla žádnou veřejně dohledatelnou aktivitu, zřejmě měla vysoké náklady. Komu platila, není jasné. Balák v minulosti tvrdil, že firmu nezná, i když mu do Lán zároveň dodávala košile.

Spolupráce mezi Lány a firmou Piratex pokračovala. Loni společnost od Baláka získala 3,1 milionu z veřejných peněz bez tendru. Šéf obory byl v té době už nepravomocně odsouzen za manipulaci zakázky na vodní nádrž.

Dohled nad regulérností zakázky, kterou soud později označil za zmanipulovanou, dostaly firmy blízké Mynářovi. Stavební dozor svěřil Balák brněnské společnosti GEOtest, jejímž spolumajitelem a šéfem představenstva je Mynářův známý Martin Teyschl. Zakázka šla bez zákonného tendru, Balák ji nacenil pod limit, nad který by musel vyhlásit soutěž. Teyschl tvrdil, že jeho známost s Mynářem na to vliv neměla. Na právní dozor Balák najal brněnskou advokátní kancelář Richarda Tománka a Jiřího Jestřába. Za roky 2015 a 2016 se Lesní správa Lány zavázala advokátům dvakrát vyplatit až 1 999 999 korun. Limit pro soutěžení právních služeb je dva miliony.

Oba právníky Mynář zná. V roce 2014 mu zprostředkovali neobvykle levný nákup vily v pražských Strašnicích od advokáta Víta Širokého. Právníci také poslali 1,7 milionu korun na poslední prezidentskou kampaň Miloše Zemana. Statisíce darovali i straně SPOZ, v níž se Mynář angažoval.

Podle zjištění Aktuálně.cz a Respektu měli policisté z tehdejšího Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu původně spadeno i na Mynáře, jednoho z nejbližších spolupracovníků prezidenta republiky. Ještě než Hrad získal podezření, že detektivové v Lánech operují, měli odposlechy v Balákově kanceláři. Podle několika zdrojů tak policisté nahráli schůzku Baláka s Mynářem, který svého podřízeného ohledně zakázky dirigoval.

Podezření, že za plánem na vyvedení desítek až stovek milionů nestál jen Balák, ale i Mynář, však policisté neprokázali. Přes prezidentovu stráž se nedostali, ta Mynářovi posloužila jako ochrana před odposlechy.

"V jednací síni lhali prakticky všichni, kdo promluvili," zhodnotil soudce Petr Sedlařík z Okresního soudu v Kladně výpovědi obžalovaných. "Projev, který si Balák připravil, nebyl faktor, který by mu mohl pomoci. Obžalovaný reagoval jenom na to, co chtěl, způsobem, jakým chtěl. Nic nevysvětlil. Nedal soudu argument, že to neudělá znovu. Byl středobodem podivných subjektů, které figurovaly okolo zakázky. A to říkám eufemisticky," řekl soudce.