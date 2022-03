Firmu odsoudili za manipulaci zakázek Hradu, ČEZ jí svěřil stavbu za 1,7 miliardy

Právě tento čtvrtek může odvolací soud potvrdit rozhodnutí o vině kladenské Energie, která podle nepravomocného rozsudku manipulovala stamilionovou zakázku v Lánské oboře. Firma by tak ztratila přístup k veřejným tendrům. V jednom z nich jí mezitím přiřkl ČEZ dostavbu horkovodu z Temelína do Českých Budějovic za 1,7 miliardy korun. Druhého uchazeče vyloučil, poslední ze soutěže couvl.

Okresní soud v Kladně neměl o vině obžalovaných nejmenších pochyb. Společně manipulovali stamilionový tendr na zpevnění vodní nádrže v Lánské oboře, venkovském sídle prezidenta republiky. Šéf obory Miloš Balák, manažer firmy Energie - stavební a báňská Libor Tkadlec i zástupci obžalované společnosti si vyslechli verdikt o vině.

"Byl to šolich. Na každé úrovni projektu se nacházel někdo, kdo věděl, že nejedná správně," uvedl soudce Petr Sedlařík, když loni v květnu zdůvodňoval rozsudek. Prohlásil také, že obžalovaní "popřeli smysl zadávacího řízení".

Baláka poslal na tři roky do vězení, uložil mu pokutu a zákaz vykonávat funkci šéfa Lán. Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář, pod kterého Lánská obora spadá, ho ale z funkce odmítá odvolat. Pokutu musí zaplatit i Energie, soud jí navíc zakázal účast v dalších veřejných tendrech. Právě ty jsou přitom klíčovým zdrojem jejích příjmů.

Z nepravomocného Sedlaříkova rozsudku může už tento čtvrtek udělat pravomocný krajský soud v Praze, kam se odvolali obžalovaní i státní zástupce.

Kladenské Energii se mezitím podařilo získat další velkou veřejnou zakázku. Před koncem loňského roku ji polostátní firma ČEZ vybrala k dostavbě horkovodu z Jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovic. Energie šla do tendru společně s ústeckou firmou Elte.

Podle ČEZ se přihlásili tři zájemci. "Sdružení Elte a Energie podalo nejvýhodnější nabídku ve výši 1,7 miliardy korun," zdůvodnil výběr mluvčí Ladislav Kříž. Ze zprávy o výsledku řízení však plyne, že druhého uchazeče - sdružení firem Metrostav a Hochtief - ČEZ z tendru vyloučil a ostravská firma Homola nakonec nabídku vůbec nepodala. Energie tak v tendru zůstala sama.

Na přímý dotaz, zda ČEZ řešil, že je Energie nepravomocně odsouzená za masivní korupci, Kříž neodpověděl. Stavbu by to podle něj komplikovat nemělo. "Nejsou nám známy žádné okolnosti, které by měly bránit vybranému sdružení v dokončení stavby," řekl.

Předchozí zhotovitel skončil v insolvenci a dluží stamiliony

Jde už o druhý pokus o stavbu českobudějovického horkovodu. Poprvé zakázka ztroskotala loni v únoru, kdy skončila v insolvenci původně vybraná brněnská firma Tenza. ČEZ do ní přihlásil pohledávky přes miliardu korun a firma nechala stavbu rozestavěnou. Teplo přitom mělo potrubím k obyvatelům jihočeské metropole proudit už od podzimu 2020. Dobudovat zbývá 11 z celkových 26 kilometrů.

Zda může případné pravomocné odsouzení ohrozit energetickou zakázku, se Aktuálně.cz ptalo zástupců Energie. "Firma na čerstvě zaslané dotazy nebude reagovat a ponechá je bez komentáře," odmítl vyjádření její mediální zástupce Karel Samec. Odvolal se na údajné zkreslování předchozích odpovědí, k němuž ale ze strany redakce nedošlo.

Dotazy zodpověděl šéf partnerské společnosti Elte Václav Zahradník. Prohlásil, že nepravomocné odsouzení Energie za korupci před začátkem spolupráce neřešil a o policejním vyšetřování si nic nezjišťoval. Pravomocný verdikt podle něj dostavbu neohrozí. Uvedl také, že k účasti v tendru se firmy rozhodly společně, na základě vzájemných sympatií. "Stejným dílem se podílí na části stavební, strojní i technologické," popsal.

Potvrzení prvoinstančního rozsudku by pro Energii znamenalo tříletý zákaz účasti na veřejných tendrech a pokutu 5,4 milionu korun. "Cílevědomě, dlouhodobě a bezskrupulentně jednala tak, aby co nejvíce vytěžila z ohýbání zákona o veřejných zakázkách ve svůj prospěch," uvedl soudce Sedláček ve zdůvodnění. Upozornil i na to, že peníze z veřejných tendrů jsou základem příjmů firmy a trest tak může mít zásadní dopad na její fungování.

"Polovina se toho dělat nebude a může se vyfakturovat"

U soudu Energii přitížilo i přiznání jejího manažera Tkadlece, zaznamenané na policejních odposleších. Ten se chlubil kolegovi, že manipuluje zakázku v Lánech. "Jestli tohle nevyjde, tak pak už jsou u nás debilové, protože víc už to připravit nemůžu (…). Zadání, to jsem kompletně vymyslel, aby se odbouraly ty menší firmy (…). A hlavně to mám udělaný tak, že polovina se toho dělat nebude, a může se vyfakturovat."

Od jeho slov se distancoval předseda představenstva Zdeněk Osner. "Výroky pana Tkadlece považujeme za naprosto nepřijatelné. Jsou to věci, které nemohl zařídit, protože nebyly v jeho kompetenci," uvedl u soudu.

Jakékoli pochybení odmítá i bývalý hokejový reprezentant Jaromír Jágr, který převzal loni funkci místopředsedy představenstva po svém otci. "Já jsem tam v té době nebyl. Je třeba hledat vyjádření u lidí, kteří ano. Ti říkají, že nic nezákonného se nestalo, a já se s tím ztotožňuji," řekl Aktuálně.cz.

Osner se zároveň snažil soudu vymluvit, že by byl Tkadlec řídícím pracovníkem firmy. Ta může za zmanipulovaný tendr podle zákona pykat, pokud žalobce prokáže, že neudělala dostatek opatření, aby svému řídícímu zaměstnanci zabránila v korupci. "Pana Tkadlece nepovažujeme za osobu ve vedoucím postavení ve smyslu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob," uvedl u soudu šéf představenstva.

Soudce to ale viděl jinak. "Naprosto nekritická snaha popřít nepopiratelné," shrnul argumenty firmy s tím, že odposlechy i další důkazy jednoznačně usvědčují Energii z trestné činnosti.

Odkazoval i na výpověď někdejší vedoucí pracovnice kontrolního oddělení, která podle něj "zapadla do obrazu společnosti, kde nekalý průběh zadávacího řízení nikomu nebyl na obtíž". Policisté v jejím notebooku našli dokumenty poskytující firmě interní informace o průběhu tendru. Vrchní kontrolorka u soudu tvrdila, že si nepamatuje, jak se jí do počítače dostaly.

Soudce navíc uvedl, že v kauze "s čistým štítem nevystupuje ani Osner". Podle důkazů musel o nezákonném propojení společnosti, v jejímž čele stojí, vědět.