Karlínští vývojáři dobyli německý Bundestag. Nastal den, kdy spouští svou aplikaci

před 1 hodinou

Německý spolkový sněm v úterý spouští novou aplikaci, která bude zájemce informovat o veškerém dění v tamním parlamentu. Za jejím vývojem stojí česká technologická firma Ackee, která v minulém roce uspěla ve výběrovém řízení. Ačkoli se firmě podařilo získat významnou veřejnou zakázku v Německu, v tuzemsku se do státních zakázek nehrne. „V Čechách jde především o to, aby vše bylo transparentní a levné, což vede k degradaci kvality a není to pouze problém mobilní aplikace, ale i silnic a dalších věcí,“ říká pro Aktuálně.cz jeden z majitelů firmy Josef Gattermayer.

Nová aplikace českých vývojářů navázala na tu předchozí, která se v Německu používala již od roku 2010 a nainstalovalo si ji 850 tisíc uživatelů. Kvůli technologickému posunu však přestala odpovídat současným požadavkům a bylo ji potřeba optimalizovat. Místo vylepšení původní verze se však čeští vývojáři rozhodli raději vytvořit zcela novou aplikaci. "Zaměřili jsme se především na uživatelské rozhraní a navigaci v aplikace, funkčně je naše aplikace totožná s původní verzí," vysvětlil Gattermayer. Screen aplikace Bundestag-App Foto: Ackee Uživatelé mohou v aplikaci sledovat přímé přenosy jak ze zasedání parlamentu, tak jednotlivých komisí. Poskytne jim také přehledné informace o jednotlivých členech parlamentu, upozorní na konání zasedání nebo představí seznam řečníků, kteří na plénu vystoupí. Aplikace také nabízí sekci novinky, která umožní tiskovému oddělení informovat veřejnost o aktuálním dění. Ačkoli firma v úterý 5. března spouští aplikaci, její práce tím nekončí. Do budoucna plánuje její další rozvoj a doplnění o další funkce. "V duchu naší strategie jsme se snažili co nejrychleji spustit aplikaci, která zvládne základní funkce. I nadále budeme sledovat, jak je aplikace využívaná, a budeme se snažit ji vylepšovat a přidávat další funkce," uvedl Gattermayer. V Čechách nejsou veřejné zakázky nastaveny dobře V tuzemsku se firma do soutěží o veřejné zakázky téměř nezapojuje. Podle Gattermayera je v Čechách špatně nastavený systém, který se neorientuje na kvalitu, ale na nízkou cenu. "České instituce často nevědí, co by přesně chtěly, a ani si nenajmou externího konzultanta, který by jim pomohl s výběrovým řízením. V Čechách jde především o to, aby vše bylo transparentní a levné, což vede k degradaci kvality a není to pouze problém mobilní aplikace, ale i silnic a dalších věcí," popsal problém Gattermayer. Hlásit se do veřejných zakázek doma nemá smysl, říká šéf Ackee číst článek V Německu se prý agentura setkala s jiným přístupem a výběrové řízení pro Spolkový sněm bylo dle jejích slov vypsáno rozumně. "Bundestag neměl jasnou představu o výstupu, a proto nechal firmy vytvořit vlastní koncepty a ocenit je. Následně odborná komise posoudila kvalitu konceptu a přihlédla k ceně. Proto jsme zde také uspěli," vysvětlil Gattermayer. Agentura začala jako start-up Firmu založili tři studenti ČVUT jako start-up v roce 2012 a jejich první kancelář se nacházela v technologickém inkubátoru v Dejvicích. Jejich první podnikatelský záměr byl vytvořit mobilní aplikaci pro hudební festivaly, což se jim také podařilo. Všichni tři zakladatelé dodnes spolupracují s univerzitou, kde vedou několik předmětů. "Snažíme se do teoretického akademického prostředí nosit něco z praxe," říká o svém působení na vysokoškolské půdě Gattermayer. Mladí čeští programátoři z firmy Ackee vyvinou mobilní aplikaci pro Bundestag. Zakázky pro českou veřejnou sféru nás nelákají, říká Josef Gattermayer | Video: Marek Pokorný | 01:49