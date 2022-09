Kandidát, co nechce vaše hlasy, či 96letý komunista. Přehled zajímavostí z kandidátek

Zastupitelem do stovky

Pokud by se čistě hypoteticky Milan Hejcman v letošních volbách dostal do zastupitelstva v Karlových Varech a zdraví mu dovolilo dosloužit celé příští volební období, stihl by ve funkci ještě oslavit stovku. Stejně tak Marie Roušarová v Praze 6. Hejcman i Roušarová jsou nejstaršími kandidáty letošního plebiscitu. Oběma je 96 let a jdou do voleb za KSČM. Hejcman v Karlových Varech kandiduje na předposledním 34. místě, Roušarová na 32. z 45.

Není žádným překvapením, že nejstarší kandidáti jsou právě z komunistické strany. KSČM se nedaří přitáhnout mladší členy. Roušarová s Hejcmanem svým věkem ostatní z kandidátní listiny výrazněji nepřevyšují. V Praze 6 devadesátku překročilo celkem 13 kandidujících komunistů, v Karlových Varech pět.

Komunisté v minulých volbách do Poslanecké sněmovny pohořeli a úspěch neočekávají ani tentokrát. Není proto pravděpodobné, že by se dva nejstarší kandidáti skutečně ve svých městech stali zastupiteli. "Milan Hejcman je při síle, aktivní a stále dělá předsedu základní organizace. Je pracovitý a cílevědomý, ale nepočítáme s tím, že by uspěl. Posledně jsme měli v zastupitelstvu dva lidi, dnes je situace pro nás minimálně stejně složitá," řekl k tomu Josef Murčo, předseda okresního výboru KSČM Karlovy Vary.

Oba zmiňovaní kandidáti ale nejsou zdaleka nejstaršími Čechy, co se kdy ucházeli o přízeň voličů. V roce 2010 dali komunisté na poslední, jedenácté místo v Křenovicích nedaleko Brna Stanislava Spáčila, bylo mu 102 let. Spáčil neuspěl, kandidaturu ale na lehkou váhu nebral a voliče se snažil získat. Sepsal svůj předvolební leták, vytvořil sto kopií, které pak nechal po obci roznést.