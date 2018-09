Kandidát ANO do vysílací rady chce zničit ČT. Extrémně nebezpečné, varuje Dvořák

Hnutí ANO nominovalo jako kandidáta do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Petra Štěpánka, který otevřeně vyzývá k likvidaci České televize.

Praha - Generální ředitel České televize Petr Dvořák nebývale ostře odsoudil nominaci ANO do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Vládní hnutí do ní totiž navrhuje bývalého politika ODS Petra Štěpánka, který na veřejnoprávní televizi opakovaně útočí a otevřeně vyzývá k její likvidaci.

"Rada pro rozhlasové a televizní vysílání má zásadní vliv na podobu a fungování mediálního prostředí v Česku. Pokud se tedy mezi osobnostmi nominovanými do tohoto orgánu objeví někdo, kdo otevřeně vyzývá k likvidaci médií veřejné služby, vnímám to jako signál extrémně nebezpečného vývoje," prohlásil pro Aktuálně.cz Dvořák. "Nemám ani důvěru v to, že by takový člověk dokázal posuzovat činnosti médií nestranně a věcně," podotkl.

Člena rady volí poslanci. Zatím však není jisté, kdy se volba dostane na program. Kromě Štěpánka nominaci získala také Olga Ulrichová, kterou navrhují piráti, a Patrik Košický s lidoveckou podporou. "Volba takového kandidáta (Štěpánka, pozn. red.) by jednoduše ukázala na to, že v Poslanecké sněmovně převládají tendence k výraznému oslabení postavení médií veřejné služby," dodal Dvořák.

Štěpánek ve svých textech, které publikuje v Parlamentních listech nebo na serveru Protiproud, označuje ČT za "zločineckou organizaci". "Kavčí hory podminovat a zmáčknout knoflík," napsal například na svůj Facebook v červenci. Nyní se však hájí tím, že šlo pouze o "bonmot". "Přece žádný svéprávný člověk si to nemůže vykládat tak, že si vezmu vrtačku, navrtám to tam a vezmu doutnák a pak to zapálím, aby to bouchlo," řekl pro Aktuálně.cz.

Sněmovna bude vybírat nového člena rady, protože na podzim končí šestiletý mandát místopředsedkyni Miladě Richterové. Předseda rady Ivan Krejčí nominaci Štěpánka komentovat nechtěl. "Odpovědnost posouzení kvality kandidáta má Poslanecká sněmovna. Mně nepřísluší hodnotit jednotlivé kandidáty," řekl redakci Krejčí.