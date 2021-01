Trojkoalice je odsouzena k dohodě s Piráty, TOP 09 je úspěšný projekt, říká Kalousek

Sbalil si věci, rozloučil se s kolegy a po 22 letech - za potlesku politických soupeřů - opustil Miroslav Kalousek Poslaneckou sněmovnu. Ještě předtím poskytl rozhovor Aktuálně.cz, ve kterém vzpomínal na své začátky v politice nebo mluvil o trojkoalici TOP 09 s ODS a lidovci. "Jsem velmi spokojený. Došlo k tomu, k čemu jsem vyzýval už v roce 2016," říká.

Mluvíme spolu ve chvíli, kdy máte sbalené věci a po 22 letech začínáte nový život. Co máte napsané v diáři na příští týden nebo na příští měsíc?

Nemám v úmyslu dlouho odpočívat. Chci si dát pár týdnů aktivních prázdnin, udělat si pořádek na pracovním stole a uklidit si i sám v sobě. A mezitím se definitivně rozhodnout, jaké bude mé občanské povolání.

A co potom? Co vás láká dělat?

Budete se divit, ale mě bolševik v patnácti nepustil na školu, takže jsem od té doby chodil na šestou do fabriky a dělal leccos. V minulosti jsem si v každé práci našel něco, co mě bavilo. Ať jsem dělal dělníka, technika, úředníka, politika. Mám několik seriózních variant, které jsou od sebe i docela odlišné, takže o nich zatím vážně přemýšlím.

Neuvažujete třeba o napsání knížky? Například ve stylu pamětí či obhajoby své práce? Když jsem četl komentáře o vašem odchodu, tak vedle těch pochvalných nechybělo i pár kritických.

Knihu asi napíši. Ale nebudu psát knihu v reakci na některé komentáře autorů, kteří, při vší úctě, žijí v profesní bublině. Není nic staršího než včerejší komentář a normálnímu člověku je jedno, co kdo včera napsal do novin.

Nepotkám vás tady ve sněmovně za týden, za měsíc, za půl roku? Nebudete pracovat pro některého z politiků?

Mě požádala paní předsedkyně TOP 09 (Markéta Pekarová Adamová) i první místopředseda (Tomáš Czernin), abych chodil na všechny porady poslaneckého klubu a předsednictva strany. Takže minimálně když bude porada klubu, tak přijdu. A slíbil jsem samozřejmě také Janu Jakobovi (místopředsedovi TOP 09, který Miroslava Kalouska ve sněmovně nahradil, pozn. red.), že na začátku může počítat s mou pomocí.

Takže budete mít nějaký částečný úvazek?

Ne, ne, v žádném případě. Absolutně ne. Jak by se vám líbil Miroslav Kalousek, asistent toho či onoho poslance? To by se nám lidé smáli. Já si vážím toho, že budu poradcem poslaneckého klubu a budu to dělat zcela zdarma.

Přemýšlíte už teď o návratu do politiky? Řada vašich příznivců si přeje, abyste kandidoval na prezidenta. Uvažujete nad tím?

Pokud jde o politiku, nic nevylučuji, nic nepotvrzuji, nad něčím takovým teď nepřemýšlím.

Když jste vzpomněl svou práci dělníka a technika, pracoval jste u výrobce pneumatik, firmy Mitas. A to do roku 1990, kdy vás oslovil tehdejší místopředseda vlády Antonín Baudyš. To musela být obrovská změna.

Je pravda, že mě oslovil s tím, abych byl v jeho týmu na Úřadu vlády. Ale přiznám se, že v první chvíli se mi tam moc nechtělo. Měl jsem zajímavou práci v Mitasu a byl za ni velmi slušně placený. A když jsem nastoupil na Úřad vlády, tak jsem šel s platem trochu dolů.

O vašem působení na ministerstvu obrany, kde jste dělal v letech 1993 až 1997 náměstka třem lidoveckým ministrům, se později hodně mluvilo. Vás lákala práce na ministerstvu obrany?

Antonín Baudyš byl jmenovaný ministrem obrany, přestože mnohem víc toužil být ministrem školství. Kdyby získal vytoužené místo ministra školství, tak bych mu dělal náměstka tam. Je ale velmi legrační, že podle článků v médiích to někdy vypadá, že já byl ministr obrany. Přitom jsem byl jen úředník, který musel poslouchat pokyny politiků.

Kromě pana Baudyše byl pro vás druhým klíčovým politikem bývalý předseda KDU-ČSL Josef Lux. Říká se, že svým způsobem on rozhodl, že se stanete v roce 1998 poslancem. Kterým jste zůstal až do tohoto týdne. Skutečně to rozhodl on?

Kdyby byl předsedou lidovců Josef Lux, tak bych z KDU-ČSL nikdy neodešel. Bohužel, osud chtěl tomu jinak a on předčasně zemřel. A skutečně to bylo, jak říkáte. Kdyby na předsednictvu strany v roce 1998 nebylo jeho velmi silného zájmu, aby strana v druhém skrutiniu vybrala za poslance mě, tak bych poslancem tehdy nebyl.

Rozvoj TOP 09 v regionech brzdili bafuňáři

Nakonec jste stačil KDU-ČSL vést, odejít z ní a založit TOP 09. Necítíte teď při odchodu ze sněmovny zklamání z toho, že vaše "dítě" nejde do voleb samostatně a musí svůj program "ředit" v trojkoalici s ODS a KDU-ČSL? Tedy se stranami, jejichž program jste v řadě věcí kritizoval?

Necítím žádné zklamání. Já jsem přece vyzval ke společné kandidátce už v roce 2016. Bohužel k tomu tehdy nebyla vůle. Nyní jsem naopak vnitřně velmi spokojený. Došlo k tomu, k čemu jsem vyzýval. Lepší pozdě než později.

Ale můžete být spokojený, když TOP 09 má v regionech slabé postavení a svým způsobem v trojkoalici hledá záchranu, aby měla jistotu, že bude zastoupena ve sněmovně?

Jsem přesvědčený, že by se dostala do sněmovny i samostatně. Navíc nemůžu být zklamaný, když se podívám, čeho TOP 09 za deset let existence dosáhla. Třikrát jsme se dostali do sněmovny, dostali jsme se do Evropského parlamentu, do Senátu, do krajských a obecních zastupitelstev. Jsem přesvědčený, že jsem založil úspěšný projekt. Topka nezmizela z politické scény, má na ní své jasné místo, má řadu voličů a příznivců. Je nutné s námi počítat.

Takže opravdu žádné zklamání či lítost nad politickou kariérou?

Zeptáte-li se mě, zda jsem se dopouštěl chyb, které mě mrzí, tak samozřejmě ano. Ale kdo neudělal ve své práci chybu? Teď u mě ale převažuje radost nad tím, že vznikla trojkoalice. Tak se mě neptejte, jestli jsem zklamaný.

Nechci být jako někteří otcové zakladatelé, kteří své straně začali škodit, když ji už neřídili, říká spoluzakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek několik hodin po složení poslaneckého mandátu v rozhovoru pro @Aktualnecz, který bude publikovaný brzy na webu @Aktualnecz ... pic.twitter.com/Mugz9sT0UG — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) January 21, 2021

Ptám se vás, jestli v koutku duše stále ještě sníte o silné TOP 09, která se tolik nemusí ohlížet na ODS a KDU-ČSL.

Samozřejmě, čím by byla strana silnější, tím bych měl větší radost. Ale já jsem realista. Nejsem snílek. Teď je nejhlavnější to, aby se vytvořila dominantní politická síla, která této zemi vrátí standardní demokratickou vládu. Musíme vytvořit vládu, která vrátí lidem důvěru v právní stát. To je dnes hlavní úkol TOP 09 a podílí se na něm v koalici, protože žádná ze stran by samostatně tohoto úkolu nedosáhla.

Proč není TOP 09 silnější?

Víte sám, že těch důvodů je mnoho. Některé souvisí s tím, že nastala v minulosti finanční krize a TOP 09 jako nepopulistická strana za to zaplatila ztrátou voličů. Stejně jako to souviselo se zoufalým koncem Nečasovy vlády. S vládní spoluprací s Věcmi veřejnými. A určitě se stala spousta chyb v řízení strany, na kterých jsem se podílel nebo se jich přímo dopouštěl.

Proč se vám například nepodařilo dostat mnohem více do regionů, mimo Prahu a velká města?

Bohužel, od chvíle, kdy TOP 09 vyletěla nahoru, jsme se s Karlem Schwarzenbergem velmi prali s fenoménem, který nás mrzel a který jsme nedokázali překonat. Často ti, kteří byli u vzniku a úspěchu TOP 09 první, dělali všechno pro to, aby do strany nepouštěli další, protože měli strach, že se objeví někdo schopnější. A strašně si hájili svou pozici a měli strach z nových schopných lidí. Zatímco my jsme měli zájem, aby takoví lidé do strany přicházeli. Bohužel byli často nevybíravě odháněni. Takových případů můžu vyjmenovat desítky. To byl jeden z hlavních důvodů, proč se TOP 09 v regionech silně nerozvinula. Někteří regionální bafuňáři o to nestáli.

Jakou sílu může mít TOP 09 v nynější trojkoalici? Neumenší se její role, nebude klesat její vliv?

To si nemyslím. Odhaduji, že TOP 09 může mít 13 až 15 poslanců, což není málo. A pokud jde o budoucnost, nikde není napsáno, že ve volbách v roce 2025 bude TOP 09 na stejné kandidátce s ODS a KDU-ČSL.

Pro některé Piráty jsou ideálem gulagy s wifinami

Velmi důležité budou vztahy s Piráty, jejichž předseda Ivan Bartoš je kandidátem na premiéra za koalici Pirátů a STAN. Vy Piráty často kritizujete.

Já jsem rád, že mají voliče, koneckonců je to lepší, než kdyby se lidem líbilo hnutí ANO. Ale mám opravdu velkou nedůvěru v některé pirátské priority. I v jejich způsob uvažování. Někdy si představuji, že takto uvažovali mladí komsomolci.

Není to příliš silný příměr?

Možná. Zrovna tak oni můžou mít výhrady vůči politikům mého typu. Pevně ale doufám, že oba bloky, středopravý a středolevý, ve volbách uspějí a vytvoří koalici. Protože jsou ke spolupráci odsouzeni.

Sám víte, že oni nálepku středolevé strany kategoricky odmítají.

Já mám svůj názor. Nepodezřívám je ale z toho, že by neměli úctu k demokratickým mechanismům. Ale mám obavu z některých jejich extrémů v programu.

Nemáte obavu, že by vás nakonec mohla zklamat spíše některá strana vaší trojkoalice? Že by se třeba ODS nebo KDU-ČSL dohodla na vládě s hnutím ANO místo s Piráty a STAN?

Kdyby nedejbože někoho napadlo udělat vládu s ANO, což by poslalo Piráty do opozice, tak by to byla zrada na voličích. Kdo by šel s ANO, zradil by důvěru lidí v demokratickou politiku. Hlavně by ale Pirátům přidali 40 procent hlasů v dalších volbách v roce 2025. TOP 09 zcela jistě s ANO nepůjde. Nepřeji si ale ani dominantní pirátský program. Považuji za strategicky správné, aby v dalších volbách byli Piráti svázaní s koaliční dohodou a vládní odpovědností. Teprve potom sami poznají, o čem vládnutí doopravdy je, a jejich voliči poznají, co doopravdy Piráti jsou.

A co podle vás jsou?

Já mám někdy pocit u některých Pirátů, že jejich ideální svět jsou gulagy s wifinou.

Gulagy?

Ano, gulagy. Ve kterých budeme všichni sledováni, všichni odposloucháváni a všechno bude digitalizované. To není svět, ve kterém bych chtěl žít.

Piráti by s tímto vaším úsudkem zcela jistě nesouhlasili. Nejvíce by určitě protestoval jejich předseda Ivan Bartoš, i z něho máte obavy?

Toho pokládám za nejrozumnějšího z nich.

Jestliže kritizujete Piráty a STAN, za což získáváte na sociálních sítích lajky mnoha svých příznivců, nejdete tak proti tomu, aby bylo Babišovo ANO skutečně poraženo? Protože sám říkáte, že bez Pirátů a STAN to nepůjde.

Po volbách samozřejmě chci, aby trojkoalice a dvojkoalice uzavřely koaliční smlouvu, ale do té doby to jsou soupeři. Pochopitelně nelze vykopat takové příkopy, které by nešly po volbách zasypat.

Z vašich příspěvků vyplývá, že možná ještě větší hořkost na duši cítíte z toho, že se s TOP 09 rozhodl rozejít STAN.

Jsem politický profesionál a emoce si příliš nepřipouštím, proto necítím žádnou hořkost na duši. Samozřejmě je toho mnoho, co mě u STAN zklamalo, v čem mě zklamali někteří jejich politici. Ale nechci o tom mluvit. K čemu by to dnes bylo? A hořkost opravdu necítím, to by člověka velmi vyčerpávalo. Emoce jsou strašně vyčerpávající.

I vámi často emoce cloumají, třeba u řečnického pultu.

K řečnickému výkonu patří to, aby mu dal člověk nějakou emoci. Jinak by se to nedalo poslouchat.

Odejít bylo jen mé osobní rozhodnutí

Teď už bude řečnický pult a sněmovna bez vás. Proč odcházíte teď, kdy rozhodující souboj - tedy volby do sněmovny - teprve přijde?

​

Mnohokrát jsem řekl, že chci dát prostor těm poslancům, kteří kandidují právě do těchto voleb, aby voliči mohli slyšet především jejich názory.

​Ale proč končíte a proč nejdete do sněmovních voleb?

​Protože jsem se tak rozhodl už loni v červnu. A protože prezident svým rozhodnutím zahájil předvolební kampaň už nyní v lednu, ​nedávalo by žádný smysl, abych zakončil dráhu velmi aktivního poslance sedmi měsíci pasivního sezení ve sněmovně.

​Nekončíte proto, že vás o to požádal někdo z trojkoalice? Nenaznačoval vám někdo něco?

Musíte se zeptat zástupců trojkoalice. Já říkám, že to bylo jen a jen mé rozhodnutí nekandidovat a nyní odejít ze sněmovny. Skutečně mi nikdo z trojkoalice neřekl: "Budeme rádi, když skončíte." Byl jsem velmi nápomocen tomu, aby trojkoalice vznikla. Jsem přesvědčený, že jsem jejímu vzniku hodně pomohl.

Jak?

V terénu jsem přesvědčoval lidi, kteří z možnosti trojko​alice nebyli nadšeni​, aby ji podpořili.​

V pátek vyjde na webu @Aktualnecz rozhovor s Miroslavem Kalouskem, z něhož je tato dnešní ukázka. Mimo jiné přemýšlím hodně nad tím, zda fakticky odešel-neodešel-do politického “důchodu.” Proto ta otázka: “Požádal vás někdo z trojkoalice o pomoc v kampani do sněmovních voleb?” pic.twitter.com/6qVrRqhNbV — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) January 21, 2021

​Když se loni v létě objevily úvahy o spolupráci TOP 09 s dalšími stranami a vy jste řekl, že se chcete účastnit neformálních rozhovorů na toto téma, předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová ujišťovala, že ve vyjednávacím týmu nebudete.

Tak se i stalo. Nepletl jsem se do oficiálního vyjednávání a smekám před těmi, kteří dohody o trojkoalici dosáhli. Myslím, že vyjednali maximum. Ale jedna věc je, co dojednali lídři, a druhá věc je, že znám v politice kdekoho, takže jsem objížděl terén. Mluvil jsem s členy těchto stran a říkal jsem: Podívej, já chápu, že se ti trojkoalice nelíbí ze sta procent, ale v současnosti je nezbytná. Musíme se smířit s tím, že jsme spokojeni z osmdesáti procent, a ne ze sta.

Budete se nějak podílet na předvolební kampani trojkoalice?

Pokud budu požádán, tak se samozřejmě rád budu podílet. Já neodcházím z veřejného života, na sociálních sítích si vážím poměrně velké pozornosti, mám spoustu sledovatelů. Chybí mi setkávání s lidmi na Pivu s Mirkem, kde mě překvapil jejich velký zájem. Na setkání chodily stovky zájemců, a to i lidé, kteří se mnou nesouhlasili, ale chtěli si s Kalouskem popovídat. Což pokládám za strašně důležité, aby spolu mluvili lidé, kteří spolu nesouhlasí. Jakmile to covidová situace dovolí, tak setkávání na pivech obnovím. Takže dál budu mluvit s veřejností, dál se budu vyjadřovat ve veřejném prostoru.

Ale už nebudete aktivním politickým hráčem. Myslíte si, že vás osloví zástupci trojkoalice nebo vaše předsedkyně, abyste šel do kampaně?

To je na nich. Mě ta myšlenka nijak netrápí. Jak jsem řekl, budu se ve veřejném prostoru vyjadřovat dál, nebudu se tajit, komu přeji volební vítězství. A jestli mě někdo někdy požádá, abych si s ním sedl do volebního autobusu, objel s ním několik vesnic, nebo nepožádá, to je mi celkem jedno. Ale budu-li požádán, udělám to rád.

Vy jste před necelým měsícem ostře kritizoval ve sněmovně ODS za to, že hlasovala pro daňový balíček. Nevytkl vám někdo z ODS nebo TOP 09, že jste použil hodně ostrý slovník?

Nikdo mi to nevyčítal. Ale předpokládám, že si to hodně lidí myslelo. A samozřejmě si stojím za vším, co jsem tehdy řekl.

ODS přesto trvala na svém a balíček s ANO a SPD prosadila. Není to předzvěst toho, že TOP 09 bude v trojkoalici tahat za mnohem kratší konec?

Trojkoalice nyní píše program, já se na některých částech i podílím. Takže přesně vím, co bude třeba ve veřejných rozpočtech. Nemyslím si proto, že by TOP 09 tahala za kratší konec. Mrzí mě, že ODS schválila daňový balíček, ale upozorňuji, že nebyla svázána žádnou koaliční smlouvou.

Přemýšlíte nad tím, co by následovalo, pokud by trojkoalice volby nevyhrála a Petr Fiala skončil jako předseda ODS? Jakou politiku by potom ODS vlastně dělala?

Mě politika baví, takže si doma přemýšlím o všech různých variantách, které mě napadnou. Ale rád bych vám připomněl, že nyní už běží předvolební kampaň.

Takže na téma možné prohry a konce předsedy ODS neřeknete ani slovo.

Jako člen a spoluzakladatel TOP 09, která je součástí trojkoalice s ODS, vám říkám jedinou věc: Pevně věřím, že tato trojkoalice Spolu vyhraje volby a Petr Fiala bude premiérem. Tečka. Do žádných spekulací se s vámi nemůžu pouštět.

Ale neměl by spoluzakladatel TOP 09 nad tímto přemýšlet?

Zažil jsem řadu koalic, kde se vyměnili předsedové. KDU-ČSL přivedl do koaliční vlády předseda Cyril Svoboda a během vlády byl vystřídaný Miroslavem Kalouskem. To není nic neobvyklého. Ale nemyslím, si že k něčemu takovému v ODS dojde, protože trojkoalice Spolu vyhraje volby a Petr Fiala bude premiérem. Co si, k čertu, myslíte, že vám můžu říct?