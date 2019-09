K soše Koněva se uvázal muž a odmítá její odstranění. Večer odejde, ráno jde do práce

Bakalářská práce vládní protidrogové koordinátorky Jarmily Vedralové o epidemiologii pohlavně přenosných nemocí na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (3. LF UK) z roku 2001 není plagiát. Vedralová v ní ale nesprávně převzala dlouhé pasáže a chybně neuváděla zdroje přímo v textu, nýbrž až na jeho konci. Vyplývá to ze závěrů etické komise fakulty, která diplomovou práci prozkoumala. O výsledcích kontroly informoval mluvčí univerzity Václav Hájek. "Za nesprávné lze jistě považovat to, že autorka použila rozsáhlé převzaté pasáže. Nicméně zdroj citovala a nezamlčela," uvedla škola v tiskové zprávě. Za chybu označila rovněž to, že Vedralová neuvedla citaci zdrojů přímo v textu. Fakt, že citaci uvedla na konci práce, ale považuje Univerzita Karlova za poplatný době vzniku práce.