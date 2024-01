O Jurečkovi lidovci rozhodnou zítra. Sám jim návrh na své odvolání dávat nebudu, řekl

O budoucnosti šéfa lidovců Mariana Jurečky se rozhodne v úterý, kdy se sejde celostátní výbor strany. Jeho členové budou jednat o tom, zda by Jurečka neměl rezignovat z postu ministra práce kvůli tomu, že se zapletl do vysvětlování okolností, za kterých proběhl večírek na jeho úřadu v den, kdy se střílelo na pražské filozofické fakultě.

Předseda lidovců Marian Jurečka v pondělí dopoledne prohlásil, že svou rezignaci devětatřicetičlennému výboru strany nabízet nebude. "V tento okamžik nebudu aktivně dávat návrh usnesení, které by mělo vést k hlasování o mém odvolání," uvedl Jurečka.

Zároveň zopakoval, že je připravený rezignovat, pokud ho o to požádá premiér Petr Fiala (ODS). Ten se však za něj postavil.

"Hodně nad tím přemýšlím, opravdu si to osobně vyhodnocuji. Vůbec mi to není jedno. Na druhou stranu když si rekapituluji deset let v politice, tak jsem vždycky komunikoval otevřeně. Každý děláme chyby v pracovním i osobním životě, mně se tato chyba stala," pokračoval.

Z vyjádření některých členů strany vyplývá, že za Jurečkou stojí. O svém předsedovi už v neděli večer jednalo předsednictvo strany, žádné hlasování se ale neuskutečnilo. Jurečku však podpořilo. Rozhodující ale bude úterní zasedání širšího vedení strany, které má pravomoc se vyjadřovat k personálním záležitostem.

"Celostátní výbor bude jednat v úterý večer, kde všechno probereme. Mám představu, že budu o všech věcech informovat, a předpokládám, že na základě toho mě celostátní výbor KDU-ČSL buď podpoří, abych dál dělal práci ministra, nebo tam případně zazní jiný návrh," řekl Jurečka.

Jurečka na otázku Aktuálně.cz, zda neuvažoval, že na post ministra rezignuje sám od sebe, odpověděl, že každý je nahraditelný. "Pokud bych rezignoval, tak jsou tady logicky lidé, kteří se sociální agendě dlouhodobě věnují," řekl.

"Mám od včerejšího dne reakce opravdu ve stovkách zpráv. A také telefonátů, abych práci ministra dělal dál. Musím říct, že překvapivě i od lidí, od kterých bych to vůbec nečekal," dodal šéf lidovců.

Jurečkovy problémy se týkají především dvou věcí. Jedna je ta, že večírek pro zaměstnance ministerstva a hosty neukončil, když se dozvěděl, že na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy došlo k tragické události. Druhá se týká samotného vysvětlování, protože na otázky ohledně večírku několik dní nereagoval a následně neposkytl kompletní vysvětlení. Například až svědci jako první prozradili, že se o střelbě dozvěděl dříve, než tvrdil, nebo že se na večírek vrátil po mimořádném jednání vlády. Jurečka tento svůj postup následně označil za své pochybení a omluvil se.