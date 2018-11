Chci být předsedou KDU-ČSL, oznámil Jurečka, jeho soupeři jsou Bartošek a Výborný

První místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka se rozhodl kandidovat na předsedu lidovců po Pavlu Bělobrádkovi, který ve funkci skončí na sjezdu v březnu příští roku. Podle informací Aktuálně.cz Jurečka svůj úmysl oznámil během úterý v dopise, který poslal mailem všem členům strany. "Je to tak, napsal jsem dopis, že se budu ucházet o post předsedy," potvrdil Aktuálně.cz.

Ač je Marian Jurečka v KDU-ČSL druhým mužem hned po předsedovi Pavlu Bělobrádkovi, přece jen chvíli váhal a svou kandidaturu na předsedu oznámil až jako třetí - po předsedovi lidoveckého klubu ve sněmovně Janu Bartoškovi a poslanci Marku Výborném.

"V úterý jsem odeslal všem členům KDU-ČSL dopis, že budu kandidovat do vedení," potvrdil Aktuálně.cz sám Jurečka, který tuto zprávu sdělil v úterý odpoledne také členům předsednictva a celostátního výboru KDU-ČSL.

"Chci jako předseda přispět k tomu, že budeme budovat férovou a slušnou společnost lidí, kteří nemyslí nejen na současnost, ale i na budoucnost svých dětí," sdělil Aktuálně.cz Jurečka, podle kterého nestačí tleskat vítězům, ale je potřeba nezapomínat také na poražené.

"Nechci, abychom zemi rozdělovali osobními, malichernými spory, ale naopak ji sjednocovali. Jsem pevně přesvědčen, že silná lidová a křesťanská strana k tomu může přispět. Jako případný předseda KDU-ČSL bych se o toto vše maximálně, ale férově snažil," podotkl Jurečka, který kritizuje dnešní politickou garnituru.

Marian Jurečka patří k mladší generaci politiků, která se začala veřejně projevovat především poté, co KDU-ČSL propadla ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010. Lidovci se tehdy vůbec nedostali do Poslanecké sněmovny a hrozil jim pád do zapomnění. Tehdy se Jurečka společně s dnešním předsedou Bělobrádkem a dalšími straníky začali scházet a radit, jak stranu dostat opět do povědomí lidí.

To se jim podařilo, v čele strany vznikl od listopadu 2010 tandem Bělobrádek - Jurečka, s kterým se lidovci vrátili do sněmovny po volbách v roce 2013. Dokonce se stali členy vládní koalice s hnutím ANO a ČSSD, Jurečka usedl na místo ministra zemědělství a Bělobrádek se stal místopředsedou vlády, který měl na starosti v kabinetu Bohuslava Sobotky vědu a výzkum.

Jurečka patří ke kritikům Zemana i Babiše

Po loňských volbách se lidovci opět dostali do sněmovny, ovšem příliš spokojení nebyli. Očekávali více než deset získaných křesel a místo v opozičních lavicích. Navíc v nich doznívalo zklamání z toho, že skončilo krachem jejich předvolební spojenectví se Starosty a nezávislými.

Přední politici KDU-ČSL nyní hledají témata a slovník, kterým by mohli oslovit více voličů. Jurečka se nadále hodně soustředí na témata spojená se zemědělstvím, zároveň ale patří k viditelným kritikům prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše.

"Dnešní doba je plná politiků, kteří chtějí vítězit, ale při tom se ničeho neštítí. Nemají zásady, nedodržují základní hodnoty lidské slušnosti. Je jim zcela ukradená ta část veřejnosti, která je právě nevolí. Naopak je ještě popichují a dělají si z nich legraci. Takové vítězství ovšem pak ztrácí jakoukoliv hodnotu," tvrdí Jurečka, který je často terčem kritiky prezidenta Zemana, který se o něm vyjadřuje s velkým despektem.

Boj o vedení lidovců bude každopádně velmi zajímavý a zřejmě vyrovnaný, protože další dva zájemci o post předsedy - Jan Bartošek a Marek Výborný - jsou podobně výrazní jako Jurečka. Předseda poslaneckého klubu Bartošek vystupuje často za klub ve sněmovně a je zvaný také do televizních debat. Když například nedávno velmi ostře kritizoval chování Babiše v kauze jeho syna Andreje Babiše mladšího, předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek zareagoval velmi emotivně: tvrdil, že se mu chce z Bartoška "zvracet". Na sociálních sítích ale Bartoškovi vyjadřovalo podporu mnoho lidí.

Marek Výborný nemá tak ostrý slovník jako Bartošek, ale jako čerstvý poslanec si rychle našel svá témata. Hodně se věnuje zákonům ohledně exekucí, školství či rodiny. Pomoci by mu mohlo u delegátů sjezdu i to, že jeho otec Miloslav Výborný patří k nejznámějším členům KDU-ČSL, v minulosti byl za tuto stranu ministr i poslanec.